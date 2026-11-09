Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Κυριακή σε μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην κινεζική επαρχία Σανσί (βόρεια), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην πολυκατοικία, στο κέντρο της Ταϊγιουάν, στις 16:59 (τοπική ώρα• 10:59 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς είχε ολοκληρωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα και οι αρχές ανέφεραν πως η επιχείρηση διάσωσης είχε αποπερατωθεί στις 20:30, με 38 ανθρώπους να διακομίζονται σε νοσοκομείο. Πέντε από τα θύματα επιβεβαιώθηκε πως ήταν νεκρά.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

{https://x.com/MrJiangLife/status/2119632821782528092}