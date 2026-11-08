Σε αδιέξοδο, προς το παρόν, οι γαλλικές πρωτοβουλίες- Ερώτημα για το τι είδους «ενημέρωση» έγινε στην Άγκυρα- Τα σενάρια της επόμενης ημέρας- Έρχεται και η «Γαλάζια Πατρίδα";

Επικίνδυνα αναμένεται να ανέβει η ένταση στο Αιγαίο με το ξεκίνημα των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector- GSI).

Ας δούμε ορισμένα από τα ερωτήματα αλλά και τα σενάρια για τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα, με το παρασκήνιο, τη μυστική διπλωματία και την ένταση των ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή να δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τις εξελίξεις. Πολύ περισσότερο καθώς η Αθήνα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο και ακολουθεί η Τουρκία, ενώ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές αναζητείται επακριβώς η θέση της κυβέρνησης Τραμπ και ενώ το Ισραήλ βρίσκεται σε κρίσιμη φάση ως προς τον σχηματισμό κυβέρνησης.

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ; Το ερώτημα αν έχει γίνει ενημέρωση στην Τουρκία είναι πλήρως υπαρκτό. Το ρόλο της «διευθέτησης» έχει αναλάβει η γαλλική εταιρεία που έχει το πλειοψηφικό πακέτο του έργου, μαζί με την κυβέρνηση Μακρόν. Υπεύθυνη και καθαρή απάντηση από το Μαξίμου και την Βασιλίσσης Σοφίας δεν έχει δοθεί!

ΤΥΧΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ; Η ενημέρωση, που όπως όλα δείχνουν έγινε από την γαλλική εταιρεία και κυρίως το μυστικό «παζάρι» με τη γαλλική κυβέρνηση, ενέχει καθεστώς αδείας; Ή, το πιθανότερο, δίνει το δικαίωμα -έστω και αυθαιρέτως- στην Άγκυρα να ισχυρίζεται ότι της ζητήθηκε άδεια και συνεπώς δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη διεξαγωγή του έργου; Πολύ περισσότερο που, όπως σωστά υποστηρίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης όπως η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η ενημέρωση μετά από απειλές ισοδυναμεί με άδεια. Και εδώ η ελληνική κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος, με αποτέλεσμα το τοπίο μόνο καθαρό να μην είναι.

ΠΕΤΥΧΕ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ; Όλα δείχνουν πως η γαλλική παρέμβαση δεν είχε τα αποτελέσματα που αναμενόταν. Υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Ερντογάν στις 29 Οκτωβρίου, με αφορμή την εθνική γιορτή της Τουρκίας, αλλά και επαφές της γαλλικής διπλωματίας, αλλά χωρίς να υπάρξει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Επαφές που έγιναν μέχρι την τελευταία στιγμή, λίγο πριν η Αθήνα εκδώσει τη NAVTEX, γι΄ αυτό και καθυστέρηση η έξοδος από το λιμάνι του Ηρακλείου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΣΗ Η ΠΟΝΤΙΣΗ; Δεν μπορεί να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο, με την Τουρκία να επικαλείται την ενημέρωση ως άδεια και την Ελλάδα να το αρνείται. Και να συνεχιστεί το έργο χωρίς σημαντικό επεισόδια, μόνο με την παρουσία κάποιων πολεμικών πλοίων στην περιοχή που θα ανταλλάσσουν μηνύματα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ; Είναι μια από τις πιθανές εξελίξεις. να επικρατήσει μεν κλίμα έντασης στην περιοχή, αλλά να μην υπάρξει θερμό επεισόδιο σε πρώτη τουλάχιστον φάση. Με το Abeille Marengo να συνεχίζει τις έρευνές του έστω και με καθυστέρηση, αλλά με Αθήνα, Άγκυρα και Παρίσι να βρίσκονται σε παρασκηνιακές συζητήσεις στις οποίες θα έχουν ρόλο τόσο οι Βρυξέλλες, όσο -λιγότερο- και η Ουάσιγκτον. Με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά σε βάθος χρόνου, αλλά και οι διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο να μην αφορούν μόνο το Great Sea Interconnector.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΟΥ; Και αυτό το σενάριο ουδείς μπορεί να αποκλείσει. Αν και η κυβέρνηση Μητσοτάκη πολιτικά δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια εξέλιξη για δεύτερη φορά.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ; Μόνο εύκολο δεν είναι μια χώρα μπορεί να μπει σε ένα θερμό επεισόδιο. Πέραν των άλλων συνεπειών όπως στην οικονομία ή τον τουρισμό, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πώς μια χώρα βγαίνει από ένα θερμό επεισόδιο: Νικητής ή ηττημένος; Με εκλογές μπροστά ένα θερμό επεισόδιο αποτελεί μεγάλο ρίσκο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»; Μια από τις αντιδράσεις της Τουρκίας ενδέχεται να είναι και το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», γεγονός που θα ανεβάσει και άλλο την ένταση στο Αιγαίο. Σε μια τέτοια περίπτωση η κυβέρνηση δεν αποκλείεται να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης στα 12 νμ, πρόταση που εδώ και καιρό έχει θέσει στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ; Σαφώς και υπάρχει στρατιωτική ετοιμότητα, ακόμα όμως χαμηλού επιπέδου. 'Όπως υπάρχουν και ολοκληρωμένα σχέδια σε περίπτωση που επικρατήσει ένταση ή παρατεταμένη κρίση στην περιοχή.