Στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σφοδρή κριτική στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με αιχμές για τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, τις χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων και την περιορισμένη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άσκησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, από τις Βρυξέλλες.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νικόλας Φαραντούρης έθεσε ζήτημα λειτουργίας και ιδιοκτησιακού ελέγχου των ελληνικών τραπεζών, υποστηρίζοντας ότι η κυριαρχία ξένων επενδυτικών κεφαλαίων απομακρύνει το τραπεζικό σύστημα από τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Επικαλούμενος στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια, επισήμανε ότι οι Έλληνες καταναλωτές δανείζονται με επιτόκιο 10,35%, έναντι 7,82% στην ευρωζώνη, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις αποδίδουν μόλις 1,28%, έναντι 2,33% αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα. Όπως ανέφερε, τον Σεπτέμβριο η χρηματοδότηση αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων ήταν μειωμένη κατά 2,2% σε ετήσια βάση, όταν στην ευρωζώνη η αντίστοιχη υποχώρηση περιορίστηκε στο 1%.

«Ο Έλληνας φορολογούμενος έδωσε 47 δισ. ευρώ για να σταθούν οι τράπεζες ξανά στα πόδια τους», υπογράμμισε, καταγγέλλοντας ότι σήμερα οι ίδιες τράπεζες περιορίζουν την πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων στη ρευστότητα.

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Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ξένα funds κατέχουν ποσοστά 80,55% στην Εθνική Τράπεζα, 85,8% στην Alpha Bank, 87% στην Πειραιώς και 90,35% στη Eurobank.

Κατά τον ευρωβουλευτή, τα συγκεκριμένα κεφάλαια ελέγχουν τραπεζικές καταθέσεις άνω των 180 δισ. ευρώ, ενώ η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Ως απάντηση, ο Νικόλας Φαραντούρης προέταξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με μόνιμο αναπτυξιακό ρόλο και ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Επανέφερε επίσης την πρόταση για έκτακτη εισφορά 8% στα καθαρά τραπεζικά κέρδη άνω των 400 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2025-2026, με κατεύθυνση των εσόδων στις δημόσιες επενδύσεις και στο Δημογραφικό.

Τέλος, ζήτησε ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, καθώς και κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής κοινωνικού μερίσματος στους πολίτες που χρηματοδότησαν τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών.