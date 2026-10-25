Αναλυτικά όσα επισημαίνει.

Την ανάγκη να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νικόλας Φαραντούρης, αμφισβητώντας ότι έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία και ζητώντας από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το σχετικό σχέδιο.

Ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος έχει θέσει το ζήτημα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε επισκεφθεί τη Μονή πριν από περίπου έναν μήνα, τονίζει ότι αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε συμφωνία είναι η ίδια η Σιναϊτική Μοναστική Αδελφότητα. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, ασκούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει κατάληξη εις βάρος των συμφερόντων της ιστορικής Μονής.

Πιο αναλυτικά: «Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για τη Μονή Σινά. Μόνη αρμόδια και αυτεξούσια για οποιαδήποτε συμφωνία είναι η Σιναϊτική μοναστική αδελφότητα», διευκρινίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος έχει φέρει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προ μηνός επισκέφθηκε τη Μονή Σινά.

Και δηλώνει: «Ένα θεσμός 1.600 ετών δεν βιάζεται. Άλλοι βιάζονται και ασκούν πιέσεις να κλείσει ένα ζήτημα που αφορά την ιδιοκτησία της Ι.Μονής. Αλλά δεν πρέπει να κλείσει επί ζημία της Μονής. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας οφείλει να σταθεί στο πλευρό της Σιναϊτικής μοναστικής αδελφότητας αντί να διαλαλούν μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Μόνη αρμόδια η Σιναϊτική Κοινότητα. Ουδείς άλλος».

Και καταλήγει ο Έλληνας ευρωβουλευτής: «Το ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ευθύνης ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο η κυβέρνηση διαλαλεί. Και να απαντήσει καθαρά: Προβλέπει ότι η ιδιοκτησία της Μονής αλλάζει χέρια, ναι ή όχι; Κι αν ναί, γιατι τόση σπουδή και πίεση να υπογραφεί;»».