«Κυρώσεις και πάλι κυρώσεις, σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα των κρατών μελών και της Ένωσης», είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

O Νίκος Φαραντούρης ζήτησε, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρώσεις κατά των δύο χωρών που επιχειρούν να «μικρύνουν» την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε, κατά τη συζήτηση για το ψήφισμα καταδίκης του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου, τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές «να υπερψηφίσουν την πρόταση καταδικαστικού ψηφίσματος», τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί.

«Απαιτούνται», είπε, «αποφασιστικά μέτρα ώστε να μην δημιουργηθεί ένα απαράδεκτο προηγούμενο αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ένωσης, το οποίο μπορεί να επαναληφθεί στην Ανατολική Ευρώπη».

Και κατέληξε, τονίζοντας: «Κυρώσεις και πάλι κυρώσεις, σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα των κρατών μελών και της Ένωσης».