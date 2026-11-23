Επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων κοντά στη Βεγγάζη.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης, που έχει έδρα στην Τρίπολη, καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων κοντά στη Βεγγάζη - την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η Ουκρανία - και ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι παρακολουθεί «με μεγάλη ανησυχία και καταδικάζει έντονα τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου που αφορούν τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών πλοίων κοντά στην πόλη της Βεγγάζης» και καλεί τις ουκρανικές αρχές «να δώσουν επίσημες διευκρινίσεις για τη φύση και το εύρος των επιχειρήσεων που ανακοινώθηκαν».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για τη βύθιση του πλοίου.

Η ρωσική κορβέτα Merkury, ήταν ένα από τα νεότερα πλοία του ρωσικού στόλου, που εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023, κοντά στις ακτές της Λιβύης.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεύτερος στόχος που επλήγη ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούσε η Ρωσία για τη μεταφορά όπλων.

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«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις σε προκαθορισμένα θαλάσσια ύδατα», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πρόσθεσε ότι μαζί με την κορβέτα καταστράφηκε και ένα ρωσικό πολεμικό ελικόπτερο τύπου Ka-27.