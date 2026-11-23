Το χρήμα καθορίζει τα πάντα, τόνισε ο Μουρίνιο.

Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου και να αποδεχθούν τους κινδύνους, εάν θέλουν να συνεχίσουν να έχουν τις υψηλές απολαβές που δίνουν τα σημερινά συμβόλαια. Αυτή τη θέση εξέφρασε, ουσιαστικά, ο Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε σε ερώτηση για τον αντίκτυπο του «φορτωμένου» αγωνιστικού προγράμματος, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς του Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου και του Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν, το Σαββατοκύριακο.

«Εάν θέλουμε χρήματα, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να πάρουμε ρίσκα. Έτσι είναι η ζωή», δήλωσε ο Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αϊντχόφεν, για το Champions League. «Και αν υπάρχει ποδοσφαιριστής που θέλει να κάνει απεργία επειδή παίζουμε πολλά ματς, τότε θα πρέπει να τον ρωτήσουμε εάν θέλει να βγάζει 50% λιγότερα», συνέχισε ο Πορτογάλος προπονητής.

Μουρίνιο: Το χρήμα καθορίζει τα πάντα

«Τα πάντα σε οικονομικό επίπεδο έχουν μεγάλο βάρος. Και πρέπει να προσαρμοστούμε, να αντέξουμε και να προσαρμοστούμε σε μια νέα και δύσκολη κατάσταση. Και είναι όντως δύσκολη», αναγνώρισε.

Ο Μουρίνιο παραδέχθηκε ότι θα ήταν προτιμότερο να παίζονται λιγότερα ματς, ωστόσο επεσήμανε ότι τα οικονομικά συμφέροντα θα συνεχίσουν να ορίζουν το «φορτωμένο» πρόγραμμα που αφορά συλλόγους και εθνικές ομάδες.

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«Εμείς, οι προπονητές συλλόγων, αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν τόσα πολλά ματς εθνικών ομάδων, ταξίδια για φιλικά και αυτό (το Nations League) που δεν προσφέρει τίποτα», δήλωσε.

Όμως, πρόσθεσε, αυτή είναι απλά η άποψη ενός προπονητή συλλόγου. «Για τους τεχνικούς των εθνικών ομάδων και για τις ομοσπονδίες, αυτά είναι κρίσιμα ματς. Είναι σημαντικά για τα οικονομικά των ομοσπονδιών. Είναι μια σύγκρουση συμφερόντων, από αθλητικής άποψης, αλλά στο τέλος το χρήμα καθορίζει τα πάντα, οπότε ας συνεχίσουμε απλώς να παίζουμε», κατέληξε.

{https://www.instagram.com/reel/DgF-d83BCMl/}

Πηγή: Associated Press