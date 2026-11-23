Το νέο τρέιλερ των Ράδιο Αρβύλα.

Οι Ράδιο Αρβύλα, επιστρέφουν την ερχόμενη Δευτέρα και κάνουν ποδαρικό στη νέα τους τηλεοπτική στέγη, ξεκινώντας και επίσημα τη συνεργασία τους με το Mega.

Ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του επιστρέφουν και θα κρατάνε συντροφιά στο κοινό κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00, στο Mega.

Στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης παίρνει το ρόλο του Οδυσσέα και δεμένος στο κατάρτι του πλοίου προσπαθεί να μείνει ανεπηρέαστος από τις Σειρήνες.

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Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς, ο Χρήστος Κιούσης επιστρέφουν και η 20ή σεζόν του Ράδιο Αρβύλα είναι γεγονός.

Η ανακοίνωση του Mega για του Ράδιο Αρβύλα

Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.