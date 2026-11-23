Ο Τραμπ πίεσε για την επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia και πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα.

Αναρτήσεις, δηλώσεις, μια φωτογραφία μέσω ΑΙ που παρουσιάζει τον Τζένσεν Χουάνγκ ως «ήρωα» που γλίτωσε μια «απόπειρα» εναντίον του, κρατώντας ψηλά ένα κόκκινο σουτιέν και η ατάκα «το σεξ πουλάει». Με κάθε τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ «πανηγύρισε» για την επιστροφή του 63χρονου στο «τιμόνι» της Nvidia, μετά το σκάνδαλο με τις εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων και με μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που πίεζε για την επάνοδο του Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε σε όλους τους τόνους πόσο σπουδαία είναι αυτή η απόφαση. Χαρακτήρισε τον 63χρονο από ιδιοφυΐα έως μεγάλο πατριώτη και τόνισε επανειλημμένα πως δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Όλα αυτά, μετά την ανακοίνωση της Nvidia πως το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO, ενώ συνεχίζεται η εσωτερική έρευνα.

Η φωτογραφία με τον Τζένσεν Χουάνγκ ως Ντόναλντ Τραμπ

Στην τρίτη κατά σειρά ανάρτηση που έκανε μετά την ανακοίνωση ότι ο 63χρονος επιστρέφει στη Nvidia, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τζένσεν Χουάνγκ μέσω AI.

Σε αυτή, ο 63χρονος ποζάρει όπως ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024. Στη φωτογραφία, ο Χουάνγκ έχει «αίματα» στο πρόσωπο, τον «απομακρύνουν» άνθρωποι της Μυστικής Υπηρεσίας, στο υψωμένο χέρι του κρατά ένα κόκκινο σουτιέν, ενώ πίσω του κυματίζει μια σημαία με το logo της Nvidia.

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Η ανάρτηση δείχνει σε τι μεγάλο βαθμό ο Λευκός Οίκος θεωρεί τον Χουάνγκ σύμμαχο και πώς ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να πιστεύει ότι η πτώση και η επιστροφή του 63χρονου μοιάζει με τη δική του επάνοδο, παρά τις προειδοποιήσεις για την εθνική ασφάλεια, σχολιάζει το Axios.

Τραμπ: Σωστή η απόφαση της Nvidia, η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν Χουάνγκ

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Nvidia για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ επικρότησε την απόφαση, τονίζοντας ότι είναι η «σωστή και πρέπουσα».

Στην πρώτη από τις τρεις αναρτήσεις που έκανε για το θέμα, υπογράμμισε ότι η χώρα «χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν» στη Nvidia, προκειμένου «να διασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά της αμερικανικής οικονομίας».

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia θέτει τον όποιο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ανακοίνωση της Nvidia έκανε αναφορά στην εμπλοκή της αμερικανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες και εκτιμήσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει των οποίων εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας «δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλο πατριώτη και εθνικό θησαυρό» τον Τζένσεν Χουάνγκ και συμπλήρωσε ότι η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει την εσωτερική έρευνα αναφορικά με την τήρηση των ελέγχων εξαγωγών.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia πήρε τη σωστή και πρέπουσα απόφαση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη Nvidia προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά της αμερικανικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia θέτει τον όποιο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει αποδείξεις πως ενεπλάκη σε όποια παράνομη συμπεριφορά.

Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και είναι μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός. Παράλληλα, η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνά της για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της και το πατριωτικό καθήκον της να προστατεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, τον λαό των ΗΠΑ και όλο τον κόσμο».

Έπειτα από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε και με νέα ανάρτηση συνεχάρη τη Nvidia για την «απολύτως εξαιρετική απόφαση».

Ντόναλντ Τραμπ για Τζένσεν Χουάνγκ: Το σεξ πουλάει

Ακολούθησε συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στο CNBC στην οποία μίλησε για πολύ ώρα για το θέμα της Nvidia. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την άποψη ότι το σκάνδαλο θα μπορούσε τελικά να τονώσει τη φήμη του Τζένσεν Χουάνγκ.«Το σεξ πουλάει», σχολίασε, προβλέπονται ότι ο σάλος θα μπορούσε να αποβεί «συνολικά θετικός» για τον CEO της Nvidia.

{https://x.com/CNBC/status/2124891207864070538}

«Αν πίστευα ότι είχε κάνει κάτι κακό δεν θα πρότεινα στο διοικητικό συμβούλιο να τον προσλάβει. Πίστευα από την πρώτη ημέρα ότι είναι αθώος», δήλωσε ο Τραμπ για τον 63χρονο. «Τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος. Ελπίζω ότι ήδη σκέφτεται τα επόμενα τσιπ που δεν μπορεί κανένας ούτε να φανταστεί», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να προστατεύουμε τις ιδιοφυΐες μας, επειδή δεν έχουμε πολλές», ήταν η άποψη που εξέφρασε. Όσο για τις πληροφορίες ότι η μία γυναίκα με την οποία είχε σχέση φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας, το σχόλιό του ήταν: «Όποτε έχουμε μια όμορφη Κινέζα λέμε ότι ήταν κατάσκοπος. Με τον Τζένσεν δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2124894973334274249}

«Κάναμε ενδελεχή έρευνα, δεν έκανε τίποτα κακό», επέμεινε και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έδωσε στη Nvidia τις διαβεβαιώσεις που ζητούσε, αναφορικά με την εθνική ασφάλεια. Για τον Τραμπ, «το να χάσουμε ένα μυαλό σαν τον Τζένσεν» θα ήταν «μεγαλύτερη απειλή».

Η επιστροφή στη Nvidia

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στα γραφεία της Nvidia, όπου έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα. «Σας ευχαριστώ όλους για τη δεύτερη ευκαιρία, θα είμαι καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά», ακούγεται να λέει.

{https://x.com/aburducky/status/2124924846266277988}

Τζένσεν Χουάνγκ: Το σκάνδαλο, η επάνοδος στη Nvidia και η εκτόξευση της μετοχής

«Άλμα» της τάξεως του 33,5% έκανε η μετοχή της Nvidia όταν ανακοινώθηκε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, προσθέτοντας λίγο πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην αξία της εταιρείας.

Έντεκα ημέρες μετά την παραίτησή του από τον «κολοσσό» που ο ίδιος ίδρυσε- εξαιτίας του σκανδάλου- ανακοινώθηκε η επάνοδος του 63χρονου στο «τιμόνι» της εταιρείας. «Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της εταιρείας», τόνισε ο πρόεδρος Χάρβεϊ Τζόουνς.

Αν και το σκάνδαλο εμπλέκει κατασκοπεία και λαθρεμπόριο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, κάτι που ήγειρε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και μέλη του Κογκρέσου (Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι) που δηλώνουν έτοιμοι να διερευνήσουν ζητήματα περί εθνικής ασφάλειας, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και ηγετικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ στάθηκαν στο πλευρό του Χουάνγκ. «Το λάθος διορθώθηκε», έγραψε ο Ίλον Μασκ στο Χ. «Σίγουρα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ήθελαν την επιστροφή του.

Σύμφωνα με τους New York Times, η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου, η Άλις Χουάνγκ, ήταν σε επαφή με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ερωτικής σχέσης της με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia. Διηύθυνε τη Megaspeed International, η οποία είναι ύποπτη ότι βοηθά κινεζικές εταιρείες να αποκτήσουν τσιπ Nvidia, παρακάμπτοντας τις απαγορεύσεις των ΗΠΑ. Ο Τραμπ εξέδωσε την άποψη ότι εάν η Nvidia πούλησε τσιπ στη Megaspeed International και εκείνη με τη σειρά της τα έδωσε στην Κίνα, αυτό δεν είναι λάθος του Τζένσεν Χουάνγκ.

Αντιδράσεις για την επιστροφή: «Ο Τραμπ βάζει τα συμφέροντά του πάνω από την εθνική ασφάλεια»

Ωστόσο, η επιστροφή του Χουάνγκ επικρίθηκε έντονα τόσο από αξιωματούχους του Δημοκρατικού Κόμματος, όσο και από Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι τον θεωρούν κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι «μίλησε άμεσα και έμμεσα» με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα της δωροδοκίας και της ανευθυνότητας που μόλις απέρριψε η χώρα» στις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα του θα χρησιμοποιήσει «όλες τις δυνάμεις του για να διερευνήσει πιθανές παραβάσεις» από την κυβέρνηση Τραμπ και τον Τζένσεν Χουάνγκ. «Ο Τραμπ βάζει τα δικά του οικονομικά συμφέροντα και αυτά των δισεκατομμυριούχων φίλων του πάνω από την εθνική μας ασφάλεια», έγραψε στο X.

{https://x.com/SenSchumer/status/2124897164358766727}