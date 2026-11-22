Οι ακραίες απειλές και οι δημόσιοι εξευτελισμοί.

Μια διαφορετική, σκοτεινή πλευρά της Nvidia, της εταιρείας που εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, περιγράφει εκτενές δημοσίευμα των New York Times, το οποίο βασίζεται σε μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζομένων, δικαστικά έγγραφα και εσωτερική αλληλογραφία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της εταιρείας το 1993, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα σκληρό μοντέλο διοίκησης, στο οποίο ο φόβος, η πίεση και ο δημόσιος εξευτελισμός αποτελούσαν εργαλεία παρακίνησης των εργαζομένων.

Η έρευνα περιγράφει περιστατικά που εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο δεκαετιών, ενώ αποκαλύπτει ότι η εταιρεία είχε προχωρήσει σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με πρώην υψηλόβαθμα στελέχη που είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη συμπεριφορά του.

«Τα χρήματα δεν αρκούσαν πλέον για να τους παρακινήσω»

Καθώς η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia εκτοξευόταν και αρκετοί εργαζόμενοι αποκτούσαν τεράστια περιουσία μέσω των μετοχών τους, ο Χουάνγκ φέρεται να εξέφραζε την απογοήτευσή του επειδή τα οικονομικά κίνητρα δεν είχαν πλέον την ίδια αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, ο επιχειρηματίας είχε αναφέρει σε ομάδες στελεχών ότι οι εργαζόμενοι είχαν γίνει τόσο πλούσιοι ώστε δεν μπορούσε πλέον να τους παρακινήσει απλώς προσφέροντας περισσότερα χρήματα.

Όπως φέρεται να υποστήριζε, ο μόνος τρόπος για να αποσπάσει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ήταν ο εξευτελισμός τους. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και σε παλαιότερη δημόσια τοποθέτησή του, όταν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Προτιμώ να σας βασανίσω μέχρι να γίνετε σπουδαίοι, επειδή πιστεύω σε εσάς».

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Οι ακραίες απειλές και οι δημόσιοι εξευτελισμοί

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες για τη γλώσσα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο Χουάνγκ απέναντι στους υφισταμένους του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε διαφορετικά περιστατικά φέρεται να είχε πει σε στέλεχος ότι η μητέρα του θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε άμβλωση, ενώ σε άλλον εργαζόμενο φέρεται να απείλησε ότι θα του ξερίζωνε τα χέρια και θα τον χτυπούσε μέχρι θανάτου με αυτά.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με μαρτυρία, απείλησε να ανοίξει το κεφάλι εργαζομένου και να ουρήσει στον εγκέφαλό του. Πρόκειται για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έρευνα και δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα. Περισσότεροι από δώδεκα νυν και πρώην εργαζόμενοι περιέγραψαν ένα περιβάλλον στο οποίο οι προσβολές και οι προσωπικές επιθέσεις μπορούσαν να εκδηλωθούν μπροστά σε ολόκληρες ομάδες συνεργατών.

Η καταγγελία του πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού

Καθοριστικό μέρος της έρευνας αφορά τον Μάικλ Γουίνστον, πρώην ανώτερο αντιπρόεδρο ανθρώπινου δυναμικού της Nvidia, ο οποίος προσλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004. Ο Γουίνστον υποστήριξε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εργασιακή κουλτούρα που δεν είχε συναντήσει ποτέ προηγουμένως στην επαγγελματική του πορεία.

Τον Οκτώβριο του 2004, κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης με περίπου 50 εργαζομένους, ο Χουάνγκ φέρεται να εξαπέλυσε απειλές ακραίας βίας. «Πρέπει να το κάνεις, διαφορετικά θα σου ξεριζώσω την καρδιά και θα την ποδοπατήσω», φέρεται να είπε σε μία από τις εκρήξεις του.

Ο Γουίνστον περιέγραψε στα προσωπικά του σημειώματα εργαζομένους που παρέμεναν αβοήθητοι καθώς δέχονταν δημόσια ταπείνωση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Όταν επιχείρησε να παρέμβει, προειδοποιώντας ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρές νομικές συνέπειες για την εταιρεία, ο Χουάνγκ φέρεται να υπερασπίστηκε τη δημόσια ταπείνωση ως δοκιμασία για τους νεοπροσληφθέντες. Λίγο αργότερα, ο Γουίνστον απολύθηκε.

Ο πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού κατήγγειλε ότι η απομάκρυνσή του συνδεόταν με τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει για τη συμπεριφορά του ιδρυτή της Nvidia. Η διαμάχη κατέληξε σε εμπιστευτικό εξωδικαστικό συμβιβασμό, με την εταιρεία να καταβάλλει περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια, χωρίς να υπάρξει παραδοχή ευθύνης ή παράνομης συμπεριφοράς.

Η παραίτηση και η επόμενη ημέρα της Nvidia

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη Nvidia τον Νοέμβριο του 2026, έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με υφισταμένη του και μία ακόμη με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν συνδεδεμένη με την κινεζική κατασκοπεία.

Η αποχώρησή του δημιούργησε νέα δεδομένα για τον τεχνολογικό κολοσσό, με την προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο Κολέτ Κρες και το διοικητικό συμβούλιο να καλούνται να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση επαναφοράς του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά του.

Οι εργαζόμενοι που εξακολουθούν να τον στηρίζουν

Παρά τις καταγγελίες, η εικόνα του Χουάνγκ στο εσωτερικό της Nvidia δεν είναι μονοδιάστατη. Χιλιάδες εργαζόμενοι φέρονται να έχουν υπογράψει επιστολή ζητώντας την επιστροφή του, ενώ αρκετοί τον περιγράφουν ως έναν ηγέτη που πίστευε στις δυνατότητές τους και τους στήριξε σε δύσκολες προσωπικές στιγμές.

Εργαζόμενη της εταιρείας αναφέρθηκε δημόσια στη βοήθεια που της προσέφερε όταν η αδελφή της αντιμετώπιζε καρκίνο στον εγκέφαλο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της. Ωστόσο, άλλοι εργαζόμενοι περιγράφουν μια εταιρική κουλτούρα που θύμιζε προσωποκεντρικό σύστημα εξουσίας, όπου η αφοσίωση στον ιδρυτή συνυπήρχε με τον φόβο απέναντί του.

Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ, μέσω εκπροσώπου του, αρνήθηκε τις καταγγελίες του Γουίνστον, χαρακτηρίζοντάς τες κατασκευασμένες και επικαλούμενος την υποστήριξη χιλιάδων εργαζομένων. Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα της έρευνας.

Η υπόθεση αναδεικνύει πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα για την εταιρεία που πρωταγωνίστησε στην παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης: κατά πόσο η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να συνυπάρχει με ένα εργασιακό περιβάλλον που, σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες, στηρίχθηκε επί χρόνια στον φόβο και στη δημόσια ταπείνωση.