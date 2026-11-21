Με ένα από τα ισχυρότερα κύματα ρευστοποίησης έχει έρθει αντιμέτωπη η Wall Street έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στη Nvidia, στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα ρευστοποιήσεων βρίσκεται τον τελευταίο καιρό η Wall Street με τον S&P 500 και τον Dow Jones να εισέρχονται σε φάση διόρθωσης λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της τεχνολογίας αλλά και του φόβου για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Σύμφωνα με το CNBC, τα προβλήματα στη Nvidia, η δημόσια προσφορά της Anthropic όπως επίσης και η επιβράδυνση στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης έχει «μαζέψει» τις αγορές που φοβόνται αύξηση των επιτοκίων και του πληθωρισμού.

Οι πέντε λόγοι πίσω από το sell-off

Σημείο καμπής την προηγούμενη βδομάδα αποτέλεσε η δημόσια προσφορά της Anthropic σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων της Nvidia, η οποία μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε στην αγορά των επεξεργαστών AI. Η Anthropic αύξησε το μέγεθος της δημόσιας προσφοράς της μόλις μία ημέρα πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο παρά το αρνητικό κλίμα που είχαν δημιουργήσει οι δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με τη χρήση του AI στο άμεσο μέλλον.

Την Πέμπτη, η μετοχή της Anthropic ξεκίνησε από την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων και εκτινάχθηκε πάνω από τα 115 δολάρια, προτού αντιστρέψει σχεδόν αμέσως την πορεία της, παρασύροντας μαζί της και τις υπόλοιπες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι πωλήσεις εντάθηκαν την Παρασκευή και, όταν ολοκληρώθηκε η εβδομάδα, η μετοχή της Anthropic είχε κλείσει στα 88,91 δολάρια.

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Βουτιά στη μετοχή της Nvidia και τα σκάνδαλα

Η Nvidia κατέρρευσε την Παρασκευή με πτώση άνω του 14%, με το κύμα πωλήσεων να εντείνεται μετά το δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο οι λογιστικές πρακτικές της εταιρείας βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Πλέον, μόνο μέσα στον Νοέμβριο, η μετοχή της Nvidia έχει υποστεί μειώσεις που ξεπερνούν το 40%.

Ο μήνας σημαδεύτηκε και από την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του με γυναίκα η οποία φέρεται ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας. Η κατάσταση πυροδότησε υποθέσεις σχετικά με το ενδεχόμενο προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia να καταλήγουν στο Πεκίνο, παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia την Τρίτη δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πτώση της μετοχής.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία της.

S&P 500

Ένας ακόμη παράγοντας που επιτάχυνε τη χρηματιστηριακή κρίση ήταν η διάσπαση ενός κρίσιμου τεχνικού επιπέδου από τον S&P 500. Την Τρίτη, ο δείκτης υποχώρησε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως ως ένδειξη της μακροπρόθεσμης τάσης μιας μετοχής ή ενός χρηματιστηριακού δείκτη.

Την Πέμπτη, η καθοδική διάσπαση έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη, ενεργοποιώντας αυτοματοποιημένες στρατηγικές πωλήσεων από επενδυτές και διαχειριστές που ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι Commodity Trading Advisors (CTAs), δηλαδή επαγγελματίες και οργανισμοί που παρέχουν συμβουλές ή διαχειρίζονται στρατηγικές συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Πληθωρισμός και ο πόλεμος στο Ιράν

Η τιμή του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό παράγοντα πρόκλησης του μαζικού sell off στην Wall Street την προηγούμενη βδομάδα. Παρότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους, το πετρέλαιο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή διατηρούν τις ανοδικές πιέσεις. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν αρκετούς αξιωματούχους της Federal Reserve να προειδοποιήσουν ότι ενδέχεται να απαιτηθεί πιο επιθετική αύξηση των επιτοκίων.



Μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, η Fed αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση στα τέλη Οκτωβρίου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε στη συνέχεια το 5% και παρέμεινε πάνω από αυτό το επίπεδο, μέχρι που η στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος την Παρασκευή την οδήγησε ξανά χαμηλότερα.

Οι φόβοι για την ΑΙ

Με τους φόβους για το AI να είναι υπαρκτοί μετά τις προειδοποιήσεις των ίδιων των εταιρειών και ενώ η Anthropic για την εισαγωγή της στο τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα αποκάλυψαν σημαντική επιβράδυνση. Ειδικότερα, η αύξηση των εσόδων περιορίστηκε στο 47%, από 144% το δεύτερο τρίμηνο.

Οι ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης εντάθηκαν τον Νοέμβριο, μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και την ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου, καθώς και σημαντικών κυβερνήσεων στις πολιτείες.



Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι ορισμένες πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τα οποία σχετίζονται άμεσα με την αγορά της ΑΙ. Οι πιέσεις αποτυπώνονται ήδη στις αποτιμήσεις εταιρειών που συνδέονται άμεσα με τις σχετικές επενδύσεις.



Η CoreWeave, η οποία κατασκευάζει κέντρα δεδομένων αξιοποιώντας υψηλά επίπεδα δανεισμού, έχει χάσει 71% της αξίας της από τα υψηλά της. Παράλληλα, η Caterpillar που ειδικεύεται στη χρήση ΑΙ στο κατασκευαστικό τομέα έχει υποχωρήσει περισσότερο από 50% από τα υψηλά της.