Καταλύτης της νέας πτώσης είναι η μετοχή της Anthropic, η οποία χάνει περίπου 10%, επιστρέφοντας μέρος των εντυπωσιακών κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να καταγράφει σημαντικές απώλειες και να περνά σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται. Στο επίκεντρο των πωλήσεων βρίσκεται η Anthropic, η οποία υποχωρεί έντονα μόλις μία ημέρα μετά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.

Ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση περίπου 2,8%, με αποτέλεσμα οι απώλειες να εξανεμίζουν τα κέρδη που είχε συγκεντρώσει από τις αρχές του 2026, οδηγώντας την ετήσια απόδοσή του στο -0,1%. Την ίδια ώρα, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 1,5%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average εμφανίζει μεγαλύτερες αντοχές, καταγράφοντας απώλειες μόλις 75 μονάδων ή 0,2%.

Η συγκριτικά καλύτερη εικόνα του Dow Jones αποδίδεται στη θετική πορεία μετοχών από τον κλάδο της υγείας, όπως η UnitedHealth, αλλά και μεγάλων εταιρειών λιανικής, όπως η Walmart, οι οποίες λειτουργούν ως αντίβαρο στις έντονες πιέσεις που δέχεται ο τεχνολογικός τομέας.

Καταλύτης της νέας πτώσης είναι η μετοχή της Anthropic, η οποία χάνει περίπου 10%, επιστρέφοντας μέρος των εντυπωσιακών κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είχε πραγματοποιήσει την Πέμπτη το ντεμπούτο της στον Nasdaq, καταγράφοντας άνοδο 17%, ωστόσο η αρχική ευφορία έδωσε γρήγορα τη θέση της σε μαζικές ρευστοποιήσεις.

Οι πιέσεις επεκτείνονται σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, με τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Advanced Micro Devices (AMD) υποχωρεί κατά 8%, η Nvidia χάνει περισσότερο από 5%, ενώ η Micron Technology καταγράφει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, που ξεπερνούν το 9%.

Η ένταση των πωλήσεων αναδεικνύει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τις ισχυρές προοπτικές του κλάδου, η αγορά φαίνεται πλέον να απαιτεί περισσότερες αποδείξεις ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην AI μπορούν να μεταφραστούν σε διατηρήσιμη κερδοφορία. Η νέα πτώση έρχεται να προστεθεί στις βαριές απώλειες της Πέμπτης, όταν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν περισσότερο από 2%, σε μία από τις δυσκολότερες συνεδριάσεις των τελευταίων μηνών.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του Dow Jones, ο οποίος έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Ο δείκτης των 30 μεγαλύτερων αμερικανικών επιχειρήσεων πλησιάζει πλέον τη ζώνη της χρηματιστηριακής διόρθωσης, καθώς βρίσκεται σχεδόν 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό κλεισίματός του.

Σε εβδομαδιαία βάση, η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Ο Dow Jones καταγράφει απώλειες περίπου 6% και οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Αντίστοιχη πτώση εμφανίζει ο S&P 500, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί περίπου 7%, με τους δύο τελευταίους δείκτες να κατευθύνονται επίσης προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.