Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν τζίρο 222,34 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 57% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πωλητές επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.552,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,87%, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 391,98 εκατ. ευρώ, έναντι 367,32 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 57,57 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω 21 πακέτων διακινήθηκαν 31,6 εκατ. ευρώ. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν τζίρο 222,34 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 57% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Συνολικά, 17 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 93 πτωτικά και 38 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την έντονα αρνητική εικόνα της συνεδρίασης.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης έχασε 3,17%. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,4% στις 3.045,5 μονάδες. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,31 ευρώ με πτώση 4,58% και τζίρο 53,3 εκατ. ευρώ, η Εθνική στα 16,10 ευρώ με απώλειες 4,17% και συναλλαγές 46,36 εκατ., η Πειραιώς στα 9,45 ευρώ με πτώση 3,92% και τζίρο 60,4 εκατ., ενώ η Eurobank υποχώρησε 2,14% στα 4,70 ευρώ, με συναλλαγές 62,3 εκατ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Credia με 4,48%, η Τράπεζα Κύπρου με 2,78% και η Optima με 0,2%.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.539,7 μονάδες με απώλειες 1,98%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 3.032,1 μονάδες, μειωμένος κατά 1,49%. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχασε 4,56%, η Βιοχάλκο 4,51%, η Metlen 3,88% στα 43,06 ευρώ και η Cenergy 3,26%. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η ΕΥΔΑΠ με 2,74%, η ΑΚΤΟΡ με 2,72% και η Lamda Development με 2,42%.

Στον αντίποδα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενισχύθηκε 3,45% στα 12,30 ευρώ, η ΔΕΗ κέρδισε 1,49% στα 23,16 ευρώ με τζίρο 20,2 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε άνοδο 0,78% στα 43,92 ευρώ, με συναλλαγές 17,9 εκατ. ευρώ. Ανοδικά έκλεισαν ακόμη η Jumbo με 0,51%, η Helleniq Energy με 0,18% και ο ΟΤΕ με 0,16%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν θετικά η ΕΧΑΕ με άνοδο 0,88% και η Trade Estates με 0,25%, ενώ ο Σαράντης υποχώρησε 2,59%. Η Εβροφάρμα ενισχύθηκε 4,9% στα 5,12 ευρώ.