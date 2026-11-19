Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς να συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της αγοράς. Θετική παρουσία εμφάνισαν επίσης η Optima Bank και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης ημέρας. Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος, ενώ η αγορά περιόρισε τα αρχικά της κέρδη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.601,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%, μετά τη χθεσινή πτώση 2,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 306,07 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 381 εκατ. ευρώ την Τετάρτη, αποτυπώνοντας συγκρατημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,78%, κλείνοντας στις 6.673,79 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ισχυρότερη άνοδο 1,64%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 3.156,09 μονάδες. Παράλληλα, ο FTSE All Share σημείωσε κέρδη 0,74%, στις 1.566,96 μονάδες.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με εντονότερη ανοδική δυναμική, καθώς ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε τις 2.620 μονάδες. Ωστόσο, στη συνέχεια εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις σε επιλεγμένους τίτλους, περιορίζοντας την έκταση της ανόδου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς να συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της αγοράς. Θετική παρουσία εμφάνισαν επίσης η Optima Bank και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν μετοχές όπως η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΤΕ, η Aegean και η Aktor, περιορίζοντας τα συνολικά κέρδη των βασικών δεικτών.