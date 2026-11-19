Οι χάκερ έπληξαν «εξωτερικούς συνεργάτες».

Χάκερ διέρρευσαν δεδομένα χιλιάδων πελατών των Visa, Mastercard και JPMorgan Chase διέρρευσαν την Πέμπτη (19/11), ένα ακόμα περιστατικό που σχετίζεται με την τεχνολογία, μετά τα πρόσφατα προβλήματα που έχουν προκαλέσει ανησυχία.

Εκπρόσωποι των Visa, Mastercard και JPMorgan ανέφεραν ότι η επίθεση τύπου ransomware έγινε σε εξωτερικό συνεργάτη τους, χωρίς να κατονομάσουν αυτή την εταιρεία. Η ομάδα χάκερ n0n ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας SOCRadar.

Εκπρόσωπος της Visa δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πληρωμών, όπως αριθμοί καρτών. Τα συστήματα της Visa δεν ενεπλάκησαν, ούτε επηρεάστηκαν, συμπλήρωσε. Το περιστατικό αφορούσε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, συμπλήρωσε.

Από τη Mastercard ανέφεραν ότι το περιστατικό οδήγησε στην αποκάλυψη «περιορισμένου όγκου πληροφοριών ενός υποσυνόλου κατόχου καρτών, που συμμετέχουν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχών». Πρόσθεσε πως η διαρροή ήταν περιορισμένη και δεν υπάρχει αντίκτυπος στο δίκτυο πληρωμών της Mastercard, ούτε στη δυνατότητα των πελατών να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους.

Η εκπρόσωπος της JPMorgan δήλωσε ότι εξωτερικοί συνεργάτες, που παρέχουν υπηρεσίες στην τράπεζα, μπήκαν στο στόχαστρο. Η JPMorgan εκτιμά ότι οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε στοιχεία μάρκετινγκ, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονόματα πελατών και διευθύνσεις email. Η τράπεζα συμπλήρωσε ότι δεν επηρεάστηκαν η εξυπηρέτηση των πελατών της. Σύμφωνα με την JPMorgan, το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πελάτες της τη Δευτέρα.

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Ανησυχία μετά τα διαδοχικά προβλήματα

Η νέα επίθεση χάκερ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις κυβερνοεπιθέσεις και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και διαδοχικών τεχνολογικών προβλημάτων.

Τη Δευτέρα (16/11), πελάτες της JPMorgan Chase και άλλων τραπεζών αντιμετώπισαν προβλήματα σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, που αποδόθηκαν σε σφάλμα του λογισμικού.

Πριν από αυτό, την περασμένη Παρασκευή (13/11) η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καθήλωσε όλες τις πτήσεις, εξαιτίας προβλήματος σε Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, τα οποία αποδόθηκαν σε ρούτερ στο Αρκάνσας. Προηγήθηκε το μπλακ άουτ της Microsoft και η κυβερνοεπίθεση στην Binance.

Πηγή: Wall Street Journal