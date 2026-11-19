Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους έρχονται στο Onassis Channel στο YouTube και στο onassis.org.

Για έβδομη χρονιά, το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στις οθόνες μας μεγάλεςταινίες μικρού μήκους.

Δεκατέσσερα βραβευμένα ελληνικά short films από το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και τo 31o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κάνουν πρεμιέρα στο Onassis Channel στο YouTube και στο onassis.org.

Από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, μικρές ιστορίες και μεγάλα συναισθήματα χωρούν σε λίγα μόνο λεπτά.

{https://youtu.be/pUUOs8_lCYs?si=1iD-1Q47BZ9NrIol}



Σε ποια θερμοκρασία βράζει το αίμα πάνω στο χιόνι (Νεριτάν Ζιντζιρία, Noi); Ένα ταξίδι μέσα στην αποπροσωποποίηση και την προσπάθεια ανασύνθεσης του εαυτού (Γιώργου Αγγελόπουλος (Αγγελογιώργας), or how to disappear).

Η Μίτση, ένα δεκατριάχρονο αγοροκόριτσο, έρχεται αντιμέτωπη με ένα τοπικό έθιμο, όταν της έρχεται για πρώτη φορά περίοδος (Γεύη Δημητρακοπούλου, «Μίτση»). Μια συνάντηση ενός άντρα και ενός αγοριού στην άκρη της επαρχίας: για τον έναν απόλυτη ανάγκη, για τον άλλον προσμονή (Γιάννης Συμβώνης, «Μικρό σώμα»).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δύο γυναίκες ζουν τις τελευταίες στιγμές της σχέσης τους (Λία Τσάλτα, «Το τίποτα και τα πάντα»). Ένας τοπικός θρύλος, ένας απρόσμενος επισκέπτης, ένα εμμονικό κυνήγι δίπλα στο ποτάμι (Άκης Πολύζος, «Λουδίας»).

Δύο άντρες δεμένοι σε ένα εγκαταλειμμένο ναυπηγείο, με ένα μυστικό χωρίς επιστροφή (Κωστής Θεοδοσόπουλος, «Αυτός που κάποτε υπήρχε»). Μπορεί ένα μυστικό να μείνει για πάντα θαμμένο; Δύο εργάτες ανοίγουν τον δρόμο προς μια μακάβρια αποκάλυψη (Στέλιος Μωραϊτίδης, «Οι λύκοι επιστρέφουν»).

Μια αλληγορία για τις ακραίες επεμβάσεις του ανθρώπου στον αστικό χώρο και το περιβάλλον (Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας, Holy Shit). Μια ολόκληρη ζωή στη θάλασσα εξακολουθεί να αντηχεί στη στεριά (Χρήστος Καρτέρης, «Να φοβάσαι τ’ άστρα του Nοτιά»).

Ένα πειραματικό, πολιτικό δοκίμιο για τη ζωή μιας φανταστικής Γερμανίδας φωτογράφου, μέσα από τα αρχεία και τις αναμνήσεις της (Γιάννης Καρπούζης, «Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος χρόνος»).

Μετά την τραγική απώλεια της αδελφής του, ο καλλιτέχνης Motoi Yamamoto διοχετεύει τον θρήνο μέσα σε εφήμερες εγκαταστάσεις από αλάτι (Σύλβια Νικολαΐδου, Νικόλας Ιορδάνου, Requiem in Salt).

Ένα docufiction για την εξοικείωση των κατοίκων της Νισύρου με τη θνητότητα (Ειρήνη Ζαχαριάδη, Kevin Walker, «Τα κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου»). Με τι κόστος κερδίζει κανείς τον θάνατο (Δημήτρης Παπαθανάσης, «Χους εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει»);

Διαβάστε αναλυτικά για τις ταινίες

Noi του Νεριτάν Ζιντζιρία



Ελλάδα, 2025, 15΄, Μυθοπλασία, Χωρίς διαλόγους



Η εκδίκηση ψιθυρίζει: σε ποια θερμοκρασία βράζει το αίμα πάνω στο χιόνι; Όταν ο μεγαλύτερος αδερφός σκοτώνεται από το αγαπημένο του άλογο, ο μικρότερος πρέπει να αποφασίσει –μέσα από εφιάλτες και οράματα– αν θα σκοτώσει το ζώο ή αν θα το συγχωρέσει.



Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Raindance Film Festival και στη συνέχεια τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο (Grand Prix) στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Η φεστιβαλική της πορεία συνεχίστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, όπου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου και έλαβε υποψηφιότητα για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (EFA).

Διαθέσιμη στο onassis.org από 29.11 έως 10.12.2026

Noi | Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους 2026 | Noi του Νεριτάν Ζιντζιρία | Ίδρυμα Ωνάση

Or How to Disappear του Γιώργου Αγγελόπουλου (Αγγελογιώργα)



Ελλάδα, 2025, 23΄, Υβριδικό



Ένα ταξίδι μέσα στην αποπροσωποποίηση, μια προσπάθεια ανασύνθεσης του εαυτού μέσα σε μια πολύχρωμη αλλά αφιλόξενη στιγμή, μέσα από την αισθητική του ημιτελούς. Ψηφιακό βίντεο, κασέτες Hi8 και φιλμ 16mm συντίθενται σε ένα κολάζ, αναζητώντας την ουσία στη διαμεσικότητα και στην τριβή ανάμεσα σε όλες αυτές τις διαφορετικές επιφάνειες.

Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, καθώς και με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Διαθέσιμη στο Onassis Channel στο YouTube από 29.11 έως 10.12.26

Or How to Disappear | Big Short Films 2026 | Or How to Disappear του Γιώργου Αγγελόπουλου (Αγγελόγιωργα) | Ίδρυμα Ωνάση

Μίτση της Γεύης Δημητρακοπούλου



Ελλάδα, 2025, 26΄, Μυθοπλασία



Η Μίτση, ένα 13χρονο αγοροκόριτσο, έρχεται αντιμέτωπη με ένα τοπικό έθιμο όταν της έρχεται για πρώτη φορά περίοδος. «Για να έχεις τη δύναμη να αντέχεις τον πόνο τώρα που έγινες γυναίκα», της λέει η γιαγιά της. Ίσως το παρεξήγησε.



Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Onassis στο Φεστιβάλ Δράμας 2025 και με το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου στις Νύχτες Πρεμιέρας 2025, ενώ ήταν υποψήφια για το Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας στα Βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Διαθέσιμη στο onassis.org από 29.11 έως 10.12.2026

Μίτση | Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους 2026 | Μίτση της Γεύης Δημητρακοπούλου | Ίδρυμα Ωνάση

Μικρό σώμα του Γιάννη Συμβώνη



Ελλάδα, 2025, 25΄, Μυθοπλασία



Μια συνάντηση που για τον έναν είναι απόλυτη ανάγκη και για τον άλλον προσμονή. Στην άκρη της επαρχίας, ένα αυτοκίνητο διασχίζει τη χώρα. Ανάμεσα σε αναμνήσεις, ερωτήματα για το παρελθόν και προσδοκίες για αγάπη και αναγνώριση, ένας άντρας και ένα αγόρι διαπραγματεύονται όχι μόνο τη σχέση τους, αλλά και μια συναισθηματικά και σωματικά επώδυνη συναλλαγή.

Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και με το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Διαθέσιμη στο onassis.org από τις 29.11 έως 10.12.2026

Μικρό σώμα | Μεγάλες ταινίες μικρού μήκους 2026 | Μικρό σώμα του Γιάννη Συμβώνη | Ίδρυμα Ωνάση

Το τίποτα και τα πάντα της Λίας Τσάλτα



Ελλάδα, 2025, 17΄, Μυθοπλασία



Δύο γυναίκες ζουν τις τελευταίες στιγμές της σχέσης τους. Καθώς συλλογίζονται τον χωρισμό τους, βυθίζονται σε έναν κόσμο φροντίδας, απώλειας και παροδικότητας της ύπαρξης.

Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Ειδικών Εφέ στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Διαθέσιμη στο onassis.org από τις 29.11 έως 10.12.2026

Το τίποτα και τα πάντα | Big Short Films 2026 | Το τίποτα και τα πάντα της Λίας Τσάλτα | Ίδρυμα Ωνάση

Λουδίας του Άκη Πολύζου



Ελλάδα, 2025, 30΄, Μυθοπλασία



Τα ήρεμα νερά του ποταμού Λουδία ταράζονται από έναν απρόσμενο επισκέπτη. Ο μικρός Μηνάς, μαγεμένος από τον τοπικό θρύλο, αναζητά εμμονικά το μυστηριώδες πλάσμα που σκορπά τον φόβο και τον τρόμο στη μικρή ταβέρνα.



Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Διαθέσιμη στο onassis.org από τις 29.11 έως 10.12.2026

Λουδίας | Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους 2026 | Λουδίας του Άκη Πολύζου | Ίδρυμα Ωνάση

Αυτός που κάποτε υπήρχε του Κωστή Θεοδοσόπουλου



Ελλάδα, 2025, 24΄, Μυθοπλασία



Στην άκρη ενός εγκαταλειμμένου ναυπηγείου, δύο άντρες, δεμένοι με ένα μυστικό χωρίς επιστροφή, ετοιμάζονται να τελειώσουν αυτό που άρχισαν, ώσπου το φεγγάρι ανατέλλει και η δίψα αψηφά τους όρκους τους.

Η ταινία τιμήθηκε στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με τα Βραβεία Σκηνοθεσίας, Queer Ταινίας, Ανδρικής Ερμηνείας και Μακιγιάζ & Κομμώσεων.

Διαθέσιμη στο Onassis Channel στο YouTube από 29.11 έως 10.12.26

Αυτός που κάποτε υπήρχε | Big Short Films 2026 | Αυτός που κάποτε υπήρχε του Κωστή Θεοδοσόπουλου | Ίδρυμα Ωνάση

Οι λύκοι επιστρέφουν του Στέλιου Μωραΐτη



Ελλάδα, 2025, 20΄, Μυθοπλασία



Σε έναν χιονισμένο επαρχιακό δρόμο μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μακάβρια αποκάλυψη. Δύο εργάτες, ξεκινώντας να στρώσουν χώμα σε έναν παγωμένο δρόμο, γεμίζουν τη διαδρομή με υπολείμματα ανθρώπινων οστών. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, οι εργάτες μαζί με εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας καλούνται να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα που έφεραν στην επιφάνεια.



Η ταινία τιμήθηκε στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με το Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) και το Βραβείο Καλύτερου Ήχου, ενώ ήταν υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας στα Βραβεία Ίρις 2026.

Διαθέσιμη στο onassis.org από 29.11 έως 10.12.2026

Οι λύκοι επιστρέφουν | Μεγάλες ταινίες μικρού μήκους 2026 | Οι λύκοι επιστρέφουν του Στέλιου Μωραϊτίδη | Ίδρυμα Ωνάση

Holy Shit των Ταξιάρχη Δεληγιάννη & Βασίλη Τσιουβάρα



Ελλάδα, 2025, 5΄, Animation, Χωρίς διαλόγους



Η Αθήνα μεταλλάσσεται, γρήγορα και βεβιασμένα, για ν’ απορροφήσει τις ορδές των τουριστών που την κατακλύζουν απ’ άκρη σ’ άκρη. Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οδηγείται νομοτελειακά σε μεγάλες, βρομερές εκρήξεις σε κάθε γωνιά της πόλης… και σ’ όλο τον κόσμο! Μια αλληγορική ταινία μικρού μήκους εμψύχωσης, η οποία μπλέκει τον ρεαλισμό με τη φαντασία για να αποδώσει τις ακραίες επεμβάσεις του ανθρώπου στον αστικό χώρο και στο περιβάλλον.



Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους στο Animasyros 2025, απέσπασε Ειδική Μνεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και στο Thessaloniki Animation Film Festival, καθώς και το Βραβείο Κοινού για Ελληνική Ταινία Animation στο Chania International Film Festival.

Διαθέσιμη στο Onassis Channel στο YouTube από 29.11 έως 10.12.26

Holy Shit | Big Short Films 2026 | Holy Shit των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα | Ίδρυμα Ωνάση

Να φοβάσαι τ’ άστρα του Νοτιά του Χρήστου Καρτέρη



Ελλάδα, 2025, 26΄, Ντοκιμαντέρ



Ο μαστρο-Κώστας, συνεχίζοντας τη ναυτική παράδοση του τόπου και της οικογένειάς του, ταξίδεψε για δεκαετίες στους απέραντους ωκεανούς ως μηχανικός σε πλοία. Σήμερα, έχοντας αποσυρθεί στη στεριά και με τον χρόνο να αφήνει τα σημάδια του πάνω του, ζει ανάμεσα στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής στη θάλασσα και στα κελαηδίσματα των αγαπημένων του καναρινιών. Η θάλασσα, τα πλοία και οι άνθρωποι που τα υπηρέτησαν συνθέτουν ένα προσωπικό πορτρέτο μνήμης, απουσίας και επιστροφής, όπου το παρελθόν εξακολουθεί να αντηχεί στο παρόν.



Η ταινία έκανε τη διεθνή πρεμιέρα της στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βαρσοβίας και τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ στα 17α Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Απέσπασε επίσης Ειδική Μνεία Ντοκιμαντέρ στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», το 1ο Βραβείο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, το Βραβείο Κοινού Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλώρινας. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα απέσπασε το 1ο Βραβείο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους και το Βραβείο Κοινού.

Διαθέσιμη στο Onassis Channel στο YouTube από 29.11 έως 10.12.26

Να φοβάσαι τ’ άστρα του Νοτιά | Big Short Films 2026 | Να φοβάσαι τ’ άστρα του Νοτιά του Χρήστου Καρτέρη | Ίδρυμα Ωνάση

Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος χρόνος του Γιάννη Καρπούζη



Ελλάδα, Γερμανία, 2025, 24΄, Πειραματικό δοκίμιο



Ένα πειραματικό, πολιτικό δοκίμιο που αφηγείται τη ζωή μιας επινοημένης Γερμανίδας φωτογράφου μέσα από τα αρχεία και τις αναμνήσεις της, από τα παιδικά της χρόνια στο Μύνστερ μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Γυρισμένη σε τοποθεσίες στη Γερμανία, την Ισλανδία και την Ελλάδα, η ταινία αντιπαραβάλλει τη βόρεια ευαισθησία με τη νότια μελαγχολία, την πολιτική ιστορία με το παρόν, και τον στάσιμο χρόνο των φωτογραφιών με τον κινούμενο χρόνο των εικόνων.



Η ταινία έκανε τη διεθνή πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κότμπους και τιμήθηκε με την Αργυρή Αθηνά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας». Στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου απέσπασε το Βραβείο ΟΚΛΕ και το Βραβείο Κοινού, ενώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας απέσπασε το Βραβείο Μοντάζ (Γιάννης Καρπούζης), το Βραβείο Ενδυματολογίας «Ιουλία Σταυρίδου» (Γιοχάνα Σράουτ) και Ειδική Μνεία Φωτογραφίας (Γιώργος Φρέντζος).

Διαθέσιμη στο onassis.org από τις 29.11 έως 10.12.2026

Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος χρόνος | Big Short Films 2026 | Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος χρόνος του Γιάννη Καρπούζη | Ίδρυμα Ωνάση

Requiem in Salt των Σύλβια Νικολαΐδου & Νικόλα Ιορδάνου



Ιαπωνία, Κύπρος, 2024, 16΄, Ντοκιμαντέρ



Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που εξερευνά τον συμβολισμό και τη σημασία του αλατιού στον ιαπωνικό πολιτισμό, μέσα από το έργο του καλλιτέχνη Μοτόι Γιαμαμότο. Μετά την τραγική απώλεια της αδελφής του, ο Γιαμαμότο διοχετεύει τον θρήνο του στη δημιουργία περίπλοκων, εφήμερων εγκαταστάσεων από αλάτι, προσεγγίζοντας οικουμενικά θέματα όπως ο θάνατος και η παροδικότητα της ζωής.



Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC) και με το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Διαθέσιμη στο onassis.org από 29.11 έως 10.12.2026

Requiem in Salt | Μεγάλες ταινίες μικρού μήκους 2026 | Requiem in Salt των Σύλβια Νικολαΐδου και Νικόλα Ιορδάνου | Ίδρυμα Ωνάση

Τα κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου των Ειρήνης Ζαχαριάδη & Kevin Walker



Ελλάδα, 2025, 26΄, Docufiction



Σε ένα ήσυχο, πολυκαιρισμένο ελληνικό χωριό, χτισμένο ψηλά στα βουνά πάνω από ένα αρχαίο ηφαίστειο, μια ομάδα ηλικιωμένων χωρικών πρέπει να μεταφέρει τα οστά των προγόνων τους σε ένα μαυσωλείο στην κορυφή του όρους Προφήτης Ηλίας.



Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο επίσημο πρόγραμμα του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ και απέσπασε Εύφημη Μνεία στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Διαθέσιμη στο Onassis Channel στο YouTube από 29.11 έως 10.12.2026

Τα κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου | Big Short Films 2026 | Τα κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου των Ειρήνη Ζαχαριάδη και Kevin Walker | Ίδρυμα Ωνάση

Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει του Δημήτρη Παπαθανάση



Ελλάδα, 2024, 26΄, Μυθοπλασία



Ένας δημοτικός υπάλληλος της μεσαίας τάξης στο νεκροταφείο, ο Κοσμάς, είναι υπεύθυνος για το τι «μπαίνει» και τι «βγαίνει». Μαζί με τον πατέρα Αργύρη, έχουν στήσει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση βασισμένη στον πόνο των άλλων. Το χρήμα ρέει άφθονο μέχρι που η απληστία του Κοσμά τον φέρνει αντιμέτωπο με τη Νέμεσή του.

Η ταινία τιμήθηκε στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με το Ειδικό Βραβείο Κριτικής και το Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ), ενώ απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», το Βραβείο του Διαγωνιστικού Τμήματος Balkan Focus στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκόβης και το Μεγάλο Βραβείο στο 29ο Φεστιβάλ Ciné Ville de Fès. Στα Βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, ενώ στο 23ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο απέσπασε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για τον Δημήτρη Δρόσο, το 2ο Βραβείο Ταινίας Μυθοπλασίας και το Βραβείο Online Κοινού για Ταινία Μυθοπλασίας. Στο 2ο P-T Shorts απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, το Βραβείο Ερμηνείας για τον Δημήτρη Δρόσο και το Βραβείο Κοινού, ενώ στο 4ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ικαρίας τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας.

Διαθέσιμη στο Onassis Channel στο YouTube από τις 29.11 έως 10.12.2026

Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει | Μεγάλες ταινίες μικρού μήκους 2026 | Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει του Δημήτρη Παπαθανάση | Ίδρυμα Ωνάση

Onassis Cinema

Νέες ταινίες. Νέοι Κόσμοι.



Η ομάδα του Onassis Culture βρίσκεται στο πλευρό των δημιουργών, διαβάζει σενάρια, βλέπει ταινίες, νέες και κλασικές, ανακαλύπτει νέες φωνές από το πρώτο τους σενάριο, παίρνει μέρος σε φεστιβάλ και συμμετέχει ενεργά στην καλλιτεχνική δημιουργία.



Από τον Αλέξανδρο Βούλγαρη (The Boy) με το «ΣΟΥΕΛ» και την Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη με τον «Τιτανικό Ωκεανό» μέχρι τον Ευθύμη Kosemund-Σανίδη με το «Ένας Ολόκληρος Άνθρωπος Σχεδόν» και τον Τάσο Λάγγη με τη «Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 στροφές για την Αθήνα», το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους και ανερχόμενους δημιουργούς: από την πρώτη ιδέα και την ανάπτυξη του σεναρίου μέχρι την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ.



Στη Στέγη, το κοινό συναντά δημιουργούς που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο παγκόσμιο σινεμά, όπως ο Wim Wenders και ο Charlie Kaufman, βλέπει τις ταινίες τους και ανακαλύπτει μέσα από masterclasses πώς σκέφτονται και δημιουργούν.



Το Onassis Culture συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δράμας και οι «Νύχτες Πρεμιέρας», με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων.



Προβάλλει βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο Onassis Channel, ώστε όλοι και όλες να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητες παραγωγές. Έχει θεσπίσει τα Onassis Film Awards για να δίνει την ευκαιρία σε νέες κινηματογραφικές ιδέες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.



Η ζωή με σινεμά είναι πάντα καλύτερη.