Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν φιλοζωικά σωματεία προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη, καταγγέλλοντας την έκθεση ιπποειδών σε χριστουγεννιάτικη φάτνη που είχε εγκατασταθεί σε πλατείες του Δήμου Βόλου.

Παρέμβαση για την έκθεση ιπποειδών σε χριστουγεννιάτικη φάτνη σε πλατείες του Δήμου Βόλου πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη, χαρακτηρίζοντας την πρακτική περίπτωση παθητικής κακοποίησης και επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο πολιτισμού ή παράδοσης. Η υπόθεση αφορά την περίοδο των Χριστουγέννων 2025-2026, από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 7 Ιανουαρίου 2026, όταν στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου τοποθετήθηκαν ζώα σε χριστουγεννιάτικες φάτνες. Τον Δεκέμβριο του 2025, φιλοζωικά σωματεία υπέβαλαν αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, καταγγέλλοντας την έκθεση των ζώων. Παράλληλα, είχαν προσφύγει κατά της απόφασης 461/15-12-2025 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, με την οποία είχε εγκριθεί η συγκεκριμένη πρακτική στο πλαίσιο της τήρησης της τοπικής παράδοσης.

Δείτε την παρέμβαση εδώ

Γιατί ο Συνήγορος του Πολίτη κάνει λόγο για παθητική κακοποίηση

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αξιοποιώντας την αρμοδιότητά του για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, βάσει του άρθρου 38 του Ν. 4830/2021, απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισήμανε, η τοποθέτηση ιπποειδών σε τεχνητή φάτνη, σε δημόσιο χώρο με πολυάριθμους επισκέπτες, δημιουργεί συνθήκες ακατάλληλες για την ευζωία τους. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η συμμετοχή ζώων σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον διασφαλίζεται η ευζωία τους και υπάρχει υποχρεωτικά κτηνίατρος καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αρχή, είναι πρακτικά αδύνατο να διασφαλιστεί η ευζωία των ζώων με την ταυτόχρονη παρουσία κτηνιάτρου σε μια ολοήμερη εκδήλωση που διαρκεί συνολικά 38 ημέρες. Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις της διοίκησης θα πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό της ζωής και στην ενσυναίσθηση απέναντι στα ζώα, λαμβάνοντας υπόψη τις ηθικές αξίες μιας κοινωνίας που αναγνωρίζει δικαιώματα στα έμβια όντα.

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Παρέμβαση και από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Στην υπόθεση είχε παρέμβει και η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, η οποία απευθύνθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας τον έλεγχο των καταγγελιών. Μάλιστα, είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την πρακτική, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των ζώων ως μέρος του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου συνιστά έλλειψη σεβασμού προς τη ζωή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η παραμονή τους στο χώρο αυτό αποτελεί παθητική κακοποίησή τους προκειμένου να ψυχαγωγηθούν οι πολίτες του Βόλου».

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Ανησυχία για τυχόν επανάληψη της πρακτικής τα φετινά Χριστούγεννα

Παρά τις προσφυγές των φιλοζωικών σωματείων, αυτές απορρίφθηκαν. Ο Συνήγορος του Πολίτη σημείωσε, ωστόσο, ότι η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι εορταστικές εκδηλώσεις είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Επιπλέον, δεν εξετάστηκε επί της ουσίας το κρίσιμο ζήτημα της νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί ανάλογη πρακτική κατά την επόμενη εορταστική περίοδο. Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επεξεργασίας συγκεκριμένων προτάσεων για την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη συμμετοχή ζώων σε εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων.