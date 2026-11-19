Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Άλλος ένας θάνατος λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα, ενώ 13 άνθρωποι νοσηλεύονται εξαιτίας της λοίμωξης, οι έξι σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκε ένα νέο εγχώριο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, που σημειώνει ότι για ορισμένους ασθενείς εκκρεμεί η ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Συνολικά φέτος- έως τις 19 Νοεμβρίου- έχουν καταγραφεί 56 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από 36 έως 92 ετών. Οι ασθενείς μικρότερης ηλικίας που κατέληξαν είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής, σημειώνει ο ΕΟΔΥ. Άλλος ένας θάνατος ασθενούς που είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.

Μέχρι τώρα έχουν διαγνωστεί συνολικά 463 εγχώρια κρούσματα του ιού στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 291 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/ και μηνιγγίτιδα ή/ και οξεία χαλαρή παράλυση). Οι ασθενείς με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ήταν από 7 έως 96 ετών.

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Ο «χάρτης» του ιού του Δυτικού Νείλου

Αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες έχουν καταγραφεί φέτος κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Πέρα από τις περιοχές με τα κρούσματα, ως δήμοι υψηλού κινδύνου έχουν χαρακτηριστεί οι εξής:

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης – Υμηττού

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιστερίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Εμμανουήλ Παππά

Παύλου Μελά

Πυλαίας - Χορτιάτη

Θέρμης

Πύδνας - Κολινδρού

Κορινθίων

Αρριανών

Χερσονήσου

Τήνου

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.