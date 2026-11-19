Ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν από την πρώτη κλοπή, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για πλήθος αδικημάτων

19 κλοπές και τέσσερις απάτες μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες τραπεζικές κάρτες φέρεται να είχε διαπράξει ένας 42χρονος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πριν τελικά πέσει στα χέρια της αστυνομίας.

Προσποιούνταν τον τυφλό

Ο 42χρονος είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, καθώς επισκεπτόταν συστηματικά τον χώρο του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να είναι ταξιδιώτης.

Εκεί, προσποιούμενος ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης, προσέγγιζε επιβάτες και εκμεταλλευόταν την απροσεξία τους για να τους αφαιρεί τσάντες, μέσα στις οποίες υπήρχαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιούσε τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες για να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές, αποσπώντας επιπλέον χρηματικά ποσά από τα θύματά του.

Η δράση του αποκαλύφθηκε το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στον χώρο του αεροδρομίου τον εντόπισαν λίγο μετά την αφαίρεση τσάντας από επιβάτη και του πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων, μεταξύ των οποίων τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, πορτοφόλια, τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν από την πρώτη κλοπή, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για πλήθος αδικημάτων.