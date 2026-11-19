Ο 19χρονος είχε αναρτήσει και σχετικά βίντεο από την ξέφρενη πορεία του στην Αργυρουπόλεως.

Σε πίστα αγώνων είχε μετατρέψει την Αργυρούπολη ένας 19χρονος, ο οποίος κινούταν με 190χλμ την ώρα.

Στα βίντεο που ανάρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο νεαρός εμφανιζόταν να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην οδό Αργυρουπόλεως.

Τα συγκεκριμένα βίντεο εντόπισαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι ξεκίνησαν την έρευνα για την ταυτοποίηση του οδηγού.

Από την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού κατάφεραν να φτάσουν στα στοιχεία του 19χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το αυτοκίνητο με το οποίο πραγματοποιούσε τις επικίνδυνες διαδρομές, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Το βίντεο από την κατάσχεση του οχήματος

{https://www.youtube.com/watch?v=j2vJ5fklWZE}