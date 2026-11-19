Ο πρόεδρος του ΔΠΔ, ο δικαστής Γιούτζι Ιβασάβα δήλωσε πως υπήρξαν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ λειτούργησαν με γενοκτόνο πρόθεση.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι η Μιανμάρ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά της κοινότητας των Μουσουλμάνων Ροχίνγκια το 2017.

Ο πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Γιούτζι Ιβασάβα, μετά από μία συνεδρίαση που διήρκησε περίπου τρεις ώρες ανακοίνωσε την απόφαση, κλείνοντας έτσι μία 7ετή νομική μάχη. Ο δικαστής Ιβασάβα, δήλωσε πως η πλειονότητα των 9 δικαστών από το 15μελές σώμα του δικαστηρίου αποφάνθηκε ότι «Η Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά των Ροχίνγκια».

Το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016 – 2017 στη Μιανμάρ εξανάγκασε πάνω από 700.000 Ροχίνγκια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να περάσουν τα σύνορα και να φτάσουν στο Μπαγκλαντές, την ώρα που υπήρξαν αναφορές ότι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας διέπρατταν μαζικές δολοφονίες ενηλίκων και παιδιών, ομαδικούς βιασμούς και πυρπόληση ολόκληρων χωριών.

Ο δικαστής αναγνώρισε ότι υπήρξαν επιθέσεις από την ένοπλη οργάνωση των Ροχίνγκια, Arsa, την περίοδο πριν από τον Αύγουστο του 2017, ωστόσο δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ «σκότωσαν χιλιάδες αμάχους Ροχίνγκια» τη στιγμή που εκείνοι προσπαθούσαν να διαφύγουν στο Μπανγκλαντές.

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Σύμφωνα με το ΔΠΔ, σχεδόν 10.000 Ροχίνγκια δολοφονήθηκαν βίαια σε επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης το 2017. Ο πρόεδρος του ΔΠΔ δήλωσε πως υπήρξαν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ λειτούργησαν με γενοκτόνο πρόθεση.

Οι 15 δικαστές του ΔΠΔ ψήφισαν ως εξής:

- Εννέα υπέρ, έξι κατά αποφάνθηκαν ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά της κοινότητας των Ροχίνγκια στο βόρειο κρατίδιο Ραχίν

- Εννέα υπέρ, έξι κατά: η Μιανμάρ παραβίασε την υποχρέωσή της να προστατεύσει την κοινότητα από γενοκτονία που διέπραξαν πολίτες και δυνάμεις ασφαλείας

- Με 14 ψήφους υπέρ και μία κατά: η Μιανμάρ δεν υποκίνησε «άμεσα και δημόσια» γενοκτονία κατά της ομάδας Ροχίνγκια στο «βόρειο κρατίδιο Ραχίν»

- Με 11 ψήφους υπέρ και μία κατά: η Μιανμάρ παραβίασε την υποχρέωσή της να τιμωρήσει με γενοκτονία και άλλες πράξεις που εμπεριέχονται σητ λίστα του Άρθρου 3 της Σύμβασης για τη Γενοκτονία

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- Με 14 ψήφους υπέρ και μία κατά: η Μιανμάρ παραβίασε την υποχρέωσή για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης για τη Γενοκτονία:

- Με 14 ψήφους έναντι μίας: η Μιανμάρ οφείλει να τερματίσει κάθε συνεχιζόμενη παραβίαση των υποχρεώσεών της βάσει του Άρθρου 5 της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, θεσπίζοντας τη σχετική νομοθεσία.

- Με 13 ψήφους υπέρ και δύο κατά: η Μιανμάρ οφείλει να λάβει «άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα» για τη διερεύνηση της δράσης «όλων των προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι έχουν διαπράξει πράξεις αντίθετες προς το Άρθρο 3 της Σύμβασης».

- Με εννέα ψήφους υπέρ έναντι έξι κατά: η Μιανμάρ οφείλει να «παράσχει διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις περί μη επανάληψης της παραβίασης των υποχρεώσεών της» δυνάμει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία και να αποτρέψει την εκδήλωση παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον.

- Με 10 ψήφους υπέρ και πέντε κατά το ΔΠΔ αποφάνθηκε πως η Μιανμάρ οφείλει να υιοθετήσει «μέτρα αποκατάστασης», όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση.

- Με 10 ψήφους υπέρ έναντι πέντε κατά η Μιανμάρ υποχρεούται να αποζημιώσει τα μέλη της ομάδας των Ροχίνγκια.

- Με 10 ψήφους υπέρ έναντι πέντε κατά το δικαστήριο αποφάνθηκε πως το ύψος και οι όροι καταβολής της αποζημίωσης ή άλλης μορφής επανόρθωσης προς την ομάδα των Ροχίνγκια θα πρέπει να καθοριστούν από το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΠΔ).

- Με 11 ψήφους έναντι τεσσάρων, η Μιανμάρ παραβίασε την υποχρέωσή της να αποτρέψει την καταστροφή και να διασφαλίσει τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με καταγγελθείσες πράξεις γενοκτονίας.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian