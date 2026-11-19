Ποινές σε τρεις δρομείς από την Κένυα λόγω ντόπινγκ, την ίδια ημέρα.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του μαραθωνίου, Πέρες Τζεπτσιρτσίρ, τιμωρήθηκε με τριετή αποκλεισμό από τους αγώνες για χρήση ερυθροποιητίνης, σε μια δύσκολη ημέρα για την Κένυα, καθώς επιβλήθηκαν ποινές σε άλλους δύο δρομείς της, λόγω παραβίασης των κανονισμών περί ντόπινγκ.

Η ποινή της Τζεπτσιρτσίρ- η οποία αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης το 2021 και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2025- ήταν τριετής και όχι τετραετής λόγω της απόφασής της να μην αμφισβητήσει τα αποτελέσματα του δείγματος αίματος που έδωσε πριν από τη νίκη της στον μαραθώνιο του Σίδνεϊ, τον περασμένο Αύγουστο.

Σε εκείνο το δείγμα της 33χρονης είχε εντοπιστεί η απαγορευμένη ουσία ερυθροποιητίνη. Μαζί με την ποινή αποκλεισμού, ακυρώθηκαν και όλα τα αποτελέσματα της Τζεπτσιρτσίρ από τις 17 Ιουλίου 2026 και μετά.

Ντόπινγκ: Ποινές σε άλλους δύο δρομείς από την Κένυα

Ποινές λόγω ντόπινγκ επιβλήθηκαν σε άλλες δύο δρομείς από την Κένυα. Η Βερόνικα Λολέο, «ασημένια» παγκόσμια πρωταθλήτρια ημιμαραθωνίου, αποκλείστηκε από τους αγώνες για τρία χρόνια, καθώς και αυτή βρέθηκε θετική σε ερυθροποιητίνη. Η αθλήτρια υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς βρέθηκε στον οργανισμό της η απαγορευμένη ουσία, αλλά ισχυρίστηκε ότι της έκαναν ένεση- χωρίς να θυμάται για τι επρόκειτο- προκειμένου να αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό την περίοδο πριν από τον έλεγχο αντιντόπινγκ στον οποίο βρέθηκε θετική.

Επίσης, στον Ρόναλντ Κορίρ- ο οποίος τερμάτισε τέταρτος στον μαραθώνιο του Βερολίνου το 2023- επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού έξι ετών, λόγω ανωμαλιών που εντοπίστηκαν στο βιολογικό διαβατήριο του αθλητή, τις οποίες δεν μπορούσε να εξηγήσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Guardian