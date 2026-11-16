Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας – Τι υποστήριξε για τις απαγορευμένες ουσίες, ποιοι περιοριστικοί όροι του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο αδελφός του Ολυμπιονίκη, Οδυσσέας Δήμας που απολογήθηκε για προμήθεια απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές αλλά και στον ανήλικο γιο του. «Ποτέ δεν βρέθηκε αθλητής μου ντοπαρισμένος αθλητής μου. Καλύτερα να αυτοκτονούσα παρά να δώσω αναβολικά στο γιο μου», είπε στην ανακρίτρια ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών

Αρνήθηκε κατηγορηματικά τα περί εμπορίας απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ στους αθλητές, ο 58χρονος πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για προμήθεια αθλητών με αναβολικά και άλλα παράνομα σκευάσματα.

Η στιγμή όμως που λύγισε, σύμφωνα με το συνήγορό του, ήταν, όταν άκουσε πως ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη σε βάρος του για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του. «Έκλαιγε με αναφιλητά μονολογώντας: Να χορηγήσω στο γιο μου αναβολικά; Εκατοντάδες αθλητές προπόνησα και ποτέ δεν βρέθηκε αθλητής ντοπέ. Να δώσω εγώ αναβολικά στον γιο μου; Καλύτερα να αυτοκτονήσω. Αυτό δεν αντέχεται», φέρεται να είπε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο Οδυσσέας Δήμας, σύμφωνα με την περιγραφή του συνηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος πρώην προπονητής επέμεινε πως δεν έχει σχέση με όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι μόνο ένα μέρος από τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών από τη WADA. Και αυτά όμως, ισχυρίστηκε, δεν είχαν στόχο το ντόπινγκ αφού δεν προορίζονταν για ενίσχυση των επιδόσεων των αθλητών αλλά για προσωπική του χρήση.

Τα μυοσκελετικά προβλήματα και οι χορηγίες

Ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών υποστήριξε πως τα συγκεκριμένα σκευάσματα που θεωρούνται παράνομα και βρέθηκαν στο σπίτι του τα είχε για θεραπευτικούς λόγους καθώς αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα. «Τα όσα λίγα περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, περίπου το 20% δηλ., τα είχα προμηθευτεί για δική μου χρήση και δη για θεραπευτικούς λόγους καθώς αντιμετωπίζω μυοσκελετικά προβλήματα».

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Σχετικά με τις χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του με τιμοκαταλόγους, ο 58χρονος κατηγορούμενος είπε πως αφορούν πρόσωπα τα οποία υπήρξαν αθλητές του. «Δεν πρόκειται περί "αγοραπωλησίας" διατροφικών συμπληρωμάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιος φίλος του αθλήματος ήθελε να κάνει χορηγία και μου έδωσε τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις (700, 600 και 80 ευρώ) για την αγορά των απαραίτητων συμπληρωμάτων διατροφής που έπαιρναν οι αθλητές. Με το ποσό της χορηγίας αγόρασα τα νόμιμα σκευάσματα για λογαριασμό των αθλητών και τους τα παρέδωσα», πρόσθεσε ο Οδυσσέας Δήμας. Αμέσως μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν να τον αφήσουν ελεύθερο με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κατηγορούμενο για την υπόθεση του ανήλικου γιου του υπόθεση του έχει επιβληθεί από την αρμόδια επιτροπή ποινή αποκλεισμού 12 ετών.

Oι δηλώσεις του συνηγόρου του

Κατά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, απηύθυνε έκκληση να προστατευθεί το όνομα του αδελφού του, Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα:

​«Ο Οδυσσέας Δήμας, όπως νομίζω γνωρίζετε, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να μην ασχολείται καθόλου με τον αθλητισμό. Και εδώ βάζω μια τελεία. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω, εσείς που είστε δημοσιογράφοι και διαμορφώνετε την κοινή γνώμη και να θυμίσω ότι τους Ολυμπιονίκες στην αρχαία Ελλάδα γκρεμίζαν τα τείχη για να περάσουν στην πόλη».

​Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Δημητρακόπουλος, δεν πρέπει να πληγεί η υστεροφημία του Πύρρου Δήμα εξαιτίας της δικαστικής περιπέτειας του αδελφού του: «Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες τους Ολυμπιονίκες θέλουμε τελικά να τους γκρεμίσουμε για ένα παράπτωμα που έκανε ένας αδελφός. Κάνω έκκληση σεβαστείτε το όνομα του Πύρρου Δήμα. Είναι ένας άνθρωπος που μας έκανε να κλάψουμε από συγκίνηση και χαρά πολλές φορές ακούγοντας τον εθνικό ύμνο και έχοντας το χρυσό μετάλλιο που έλεγε Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να σας παρακαλώ. Ο αδελφός ο Οδυσσέας μπήκε σε μια περιπέτεια. Θα πάρει τον δρόμο της. Αλλά όμως να μην γκρεμίσουμε το όνομα Πύρρος Δήμας. Αυτό σας παρακαλώ. Τίποτα άλλο».

​Ερωτηθείς για τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε και τη συναισθηματική φόρτιση του Οδυσσέα Δήμα μέσα στο ανακριτικό γραφείο, ο γνωστός ποινικολόγος περιέγραψε τη στιγμή που η διαδικασία διεκόπη προσωρινά: «Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν άκουσε την κυρία ανακρίτρια να του λέει τι έχετε να απολογηθεί. Τι έχετε να απολογηθείτε για το αδίκημα που σας προσάπτουν, ότι δηλαδή δώσατε αναβολικά στο παιδί σας. Εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει».

​Συνεχίζοντας την περιγραφή του για την αντίδραση του προπονητή και τη διακοπή της ανάκρισης, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Το μόνο που μπόρεσε να αρθρώσει ήταν: είμαι δεκαπέντε χρόνια προπονητής και δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα στους αθλητές μου και θα δώσω αναβολικά στο παιδί μου. Αυτό δεν το αντέχω. Προτιμώ δεν μιλάω με λόγια τώρα. Προτιμώ να αυτοκτονήσω. Αυτή ήταν η αντίδρασή του. Διεκόπη η ανάκριση μέχρι να μπορέσει να επανέλθει πάλι και να τη συνεχίσει. Ήταν μια εμπειρία που δεν φανταζόμουν ότι ένας βράχος, όπως ήταν ο Οδυσσέας ο Δήμας, θα γινόταν εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχισμένος. Αυτές είναι οι στιγμές που μένουν στη ζωή μας και αυτή είναι και η δυσκολία, αν θέλετε και η ομορφιά του ποινικού δικαίου».