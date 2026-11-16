Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα και τώρα αναμένεται η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία του 58χρονου πρώην προπονητή της άρσης βαρών. Ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, αν δηλ. αφεθεί ελεύθερος με όρους ή προφυλακιστεί.

Ο Οδυσσέας Δήμας ο οποίος βαρύνεται με συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος του για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του, όταν ρωτήθηκε από τον ανακριτή για αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε σε κλάματα.

Διώκεται για κακούργημα

Ο 58χρονος αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα κατηγορείται για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους αλλά και για το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Στο πλευρό του 58χρονου ήταν ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας ο οποίος βρισκόταν έξω από το ανακριτικό γραφείο για να του συμπαρασταθεί.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου πρώην προπονητή της άρσης βαρών, μετά από πολύμηνη έρευνα , από την οποία φέρεται να προέκυψαν ενδείξεις πως ο Οδυσσέας Δήμας προμήθευε αθλητές με απαγορευμένες ουσίες από τον Απρίλιο του 2024. Ο ίδιος πάντως φαίνεται πως αρνείται κατηγορηματικά τα περί εμπορίας αναβολικών ουσιών, λέγοντας πως πρόκειται για σκευάσματα νόμιμα, με εξαίρεση κάποια συγκεκριμένα τα οποία ο ίδιος χρησιμοποιούσε για ιατρικούς λόγους.

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Μετ’ επιτάσεως φέρεται επίσης ο 58χρονος κατηγορούμενος να αρνείται πως χορήγησε αναβολικά και στον ανήλικο γιο του.

Κατά τον έλεγχο πάντως της αστυνομίας στο σπίτι του αλλά και σε γυμναστικό σύλλογο στη Γλυφάδα εκτός από χάπια και αμπούλες με ουσίες που κατασχέθηκαν εντοπίστηκαν 17 δελτία αθλητών και χειρόγραφες σημειώσεις όπου περιλαμβάνεται και τιμοκατάλογος με ποσά από 80 έως 700 ευρώ για διάφορα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής.

Μεταξύ των σκευασμάτων που κατασχέθηκαν είναι και προϊόν με την ονομασία «Κομάντο», το οποίο εμφανίζεται να συνδέεται με την απαγορευμένη ουσία που φέρεται να είχε χορηγήσει ο κατηγορούμενος προπονητής στον ανήλικο γιο του, υπόθεση για την οποία η αρμόδια αρχή του έχει επιβάλει ποινή αποκλεισμού 12 ετών.

«Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου», ήταν το σχόλιο του κατηγορουμένου για όσα του αποδίδονται περί χορήγησης απαγορευμένων ουσιών στο παιδί του.