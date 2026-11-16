«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ με αφορμή τα όσα είπε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης στα «Παραπολιτικά 90,1».

«53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος.

Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες», συνεχίζει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό.

Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της.

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Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν.

Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια».