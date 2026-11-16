«Η δημόσια Παιδεία πρέπει να αποτελεί δημοσιονομική προτεραιότητα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών μας», τονίζει ο Τομέας Παιδείας και Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

«Βρισκόμαστε πλέον στα μέσα Νοεμβρίου, και ενώ χιλιάδες διδακτικές ώρες έχουν χαθεί, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε, σχεδόν θριαμβολογώντας, ότι θα πραγματοποιηθούν 3.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα περισσότερα από 15.000 υπολογιζόμενα κενά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας και Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

«Αυτή είναι η εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία, διά της καθυστέρησης των προσλήψεων προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι ανθρωπομήνες, αντιμετωπίζει τη στελέχωση των σχολείων ως ζήτημα δημοσιονομικής διαχείρισης και όχι ως αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι πρωτίστως παιδαγωγικές. Τα χιλιάδες ακάλυπτα κενά διαταράσσουν τη μαθησιακή συνέχεια, περιορίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στερούν από τους μαθητές/τριες την εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρουσία που έχουν ανάγκη.

Την ίδια στιγμή, ο τρόπος οργάνωσης των φάσεων προσλήψεων προκαλεί δυσανάλογη εργασιακή, ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση στους/στις εκπαιδευτικούς. Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και ενημέρωση για τον αριθμό και τον χρόνο των προσλήψεων, χιλιάδες αναπληρωτές/τριες παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας, σε διαρκή αναμονή και αβεβαιότητα. Οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις και κυρίως στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης, Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Υποστήριξης Μαθητών στα ΕΠΑΛ (ΥΜΕΠΑΛ) ακυρώνουν τη δυνατότητα χιλιάδων αναπληρωτών να υπηρετήσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους, ώστε να αποφύγουν έξοδα μετακίνησης και διαμονής, ακόμα και τον αποχωρισμό από τις οικογένειές τους», συνεχίζει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση διαθέτει πόρους για στρατιές «golden boys» και «golden girls», αλλά όχι για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Δεν πρόκειται, επομένως, για έλλειψη πόρων, αλλά για συνειδητή πολιτική επιλογή!

Είναι ολοφάνερο πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποβαθμίζει συνειδητά τη δημόσια εκπαίδευση και οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματική εξουθένωση.

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Ως ΕΛ.Α.Σ., με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, δεσμευόμαστε για:

1. Υλοποίηση 30.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης και την ελαχιστοποίηση του ποσοστού αναπληρωτών.

2. Μισθολογική μηνιαία αύξηση 300 ευρώ σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη ΔΕΠ.

3. Διασφάλιση της στελέχωσης των σχολείων με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό σε Γενική και Ειδική Αγωγή από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

4. Καθιέρωση συγκεκριμένου και διαφανούς προγραμματισμού για τις έκτακτες φάσεις προσλήψεων.

5. Στεγαστική υποστήριξη σε νεοδιοριζόμενους/ες εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές/τριες που υπηρετούν σε περιοχές με αυξημένα ενοίκια και υψηλή οικιστική πίεση.

6. Μείωση αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα, 20 στην πρωτοβάθμια και 22 στη δευτεροβάθμια.

7. Θεσμική θωράκιση των εκπαιδευτικών από αυθαιρεσίες και υλοποίηση προγραμμάτων ουσιαστικής επιμόρφωσης.

8. Εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών/τριών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις άδειες εγκυμονουσών και νέων μητέρων».

Καταλήγοντας ο Τομέας Παιδείας και Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ τονίζει: «Ως εδώ! Η δημόσια Παιδεία πρέπει να αποτελεί δημοσιονομική προτεραιότητα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλά πιστώσεις! Οι τάξεις μας δεν μπορούν να μένουν χωρίς δασκάλους/ες και καθηγητές/τριες».