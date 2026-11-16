«Το σχέδιο και οι πρωτοβουλίες φτάνουν μέχρι τον επόμενο ανασχηματισμό», τονίζει η Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη δεν προέκυψαν ξαφνικά. Η σημερινή κατάσταση είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον τριών χρόνων κυβερνητικής αδράνειας, χωρίς πρόβλεψη, σχεδιασμό και ουσιαστικές παρεμβάσεις, τόνισε η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, σε συνέντευξή της στη Ναυτεμπορική.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: από περίπου 900 αφίξεις από τη Λιβύη το 2023, φτάσαμε στις 5.700 το 2024, αύξηση 533%, και σε περισσότερες από 21.000 το 2025 μόνο στην Κρήτη. Η κυβέρνηση είχε όλα τα προειδοποιητικά σημάδια, αλλά δεν έκανε τίποτα. Από το 2023 άλλαξαν τέσσερις υπουργοί Μετανάστευσης, με τον καθένα να ακυρώνει τις πρωτοβουλίες του προηγούμενου. «Το σχέδιο και οι πρωτοβουλίες φτάνουν μέχρι τον επόμενο ανασχηματισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά η τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί, αλλά η ανικανότητα διαχείρισης. Δεν δημιουργήθηκαν οι αναγκαίες υποδομές, δεν ενισχύθηκαν το Λιμενικό, η Αστυνομία και η Πρώτη Υποδοχή, ενώ απουσιάζει κάθε ουσιαστική συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση αναζητά άλλοθι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ οι ροές αυξάνονται από το 2023. Την ίδια στιγμή, το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν εξασφαλίζει υποχρεωτική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ενώ επιστροφές δεν πραγματοποιούνται ούτε στην Τουρκία ούτε στις χώρες καταγωγής», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά: