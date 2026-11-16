Στο τραπέζι η επανεξέταση των ορίων ηλικίας από το 2030 – Οι σημερινοί 50άρηδες και οι νεότεροι ασφαλισμένοι που βρίσκονται μπροστά σε ενδεχόμενη παράταση του εργασιακού βίου.

Μια νέα παράμετρος μπαίνει στον σχεδιασμό της συνταξιοδότησης για χιλιάδες εργαζομένους, καθώς η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των ηλικιακών ορίων μετά το 2030. Η συζήτηση αφορά κυρίως όσους υπολογίζουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους από το 2031 και μετά, με τους σημερινούς 50άρηδες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πιθανών επιπτώσεων.

Το ενδεχόμενο δεν αφορά μια οριζόντια αλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά την ενεργοποίηση της διαδικασίας επανεξέτασης που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί βασικό κριτήριο για το εάν θα χρειαστεί να μετακινηθούν προς τα πάνω τα σημερινά όρια, δηλαδή τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και τα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προγραμματίζονται αλλαγές έως το τέλος του 2030. Ωστόσο, το συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τότε θα αξιολογηθούν τα νέα δημογραφικά δεδομένα και οι μακροπρόθεσμες προβολές για το ασφαλιστικό σύστημα.

Ο Διονύσης Ρίζος εξηγεί ποιοι βρίσκονται σε κίνδυνο

Το βασικό κριτήριο για την προστασία ή μη των ασφαλισμένων είναι το πότε συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος και ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Διονύσης Ρίζος, ιδιαίτερη σημασία έχει η ταυτόχρονη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από την εφαρμογή μιας νέας ρύθμισης κατά κανόνα διατηρούν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με τις προϋποθέσεις που έχουν κατοχυρώσει. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία μέχρι την έναρξη ισχύος ενδεχόμενων αλλαγών ενδέχεται να υπαχθούν στα νέα δεδομένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον Διονύση Ρίζο, οι κατηγορίες που χρειάζεται να παρακολουθούν τις εξελίξεις είναι κυρίως οι ασφαλισμένοι που υπολογίζουν να συνταξιοδοτηθούν:

Στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης για πλήρη σύνταξη.

Στα 67 με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Στα 62 με μειωμένη σύνταξη, εφόσον πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις.

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά τους νεότερους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν ακόμη αρκετά χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση των σημερινών ορίων και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα διαφορετικό πλαίσιο συνταξιοδότησης.

Πώς λειτουργεί η ρήτρα προσδόκιμου ζωής

Η πρόβλεψη για τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής περιλαμβάνεται στο άρθρο 11 του νόμου 3863/2010. Η διάταξη προβλέπει επανεξέταση των ορίων ανά τριετία, με σημείο αναφοράς τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής στην ηλικία των 67 ετών.

Η διαδικασία απαιτεί αξιολόγηση των επίσημων δημογραφικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat και δεν οδηγεί αυτομάτως σε αύξηση. Για την εφαρμογή οποιασδήποτε αναπροσαρμογής απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το 2030 είναι το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την αξιολόγηση των δεδομένων. Η Έκθεση για τη Γήρανση 2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των δημοσιονομικών προβολών την άνοιξη του 2027, αναμένεται να προσφέρει πρόσθετα στοιχεία για τις πιέσεις που δημιουργεί η δημογραφική γήρανση στα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήματα.

Εφόσον κριθεί αναγκαία η παρέμβαση, οι αλλαγές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σταδιακά και όχι απαραίτητα με μία ενιαία αύξηση για όλους τους ασφαλισμένους.

Ποιοι προλαβαίνουν τη συνταξιοδότηση και ποιοι μπορεί να περιμένουν περισσότερο

Η διαφορά ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο που συμπληρώνει τις προϋποθέσεις το 2030 και σε έναν άλλο που τις συμπληρώνει το 2034 μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Στην πρώτη περίπτωση, ασφαλισμένος γεννημένος τον Μάρτιο του 1968, με συνεχή ασφάλιση από το 1988, συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης το 2028 και γίνεται 62 ετών τον Μάρτιο του 2030. Με βάση το σημερινό καθεστώς, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη πριν από το τέλος της περιόδου κατά την οποία έχουν αποκλειστεί αλλαγές.

Διαφορετική είναι η περίπτωση εργαζόμενης γεννημένης τον Ιούνιο του 1972, η οποία διαθέτει 32 χρόνια ασφάλισης σήμερα και συμπληρώνει τόσο τα 62 έτη όσο και την 40ετία το 2034. Εάν στο μεταξύ έχει αποφασιστεί αύξηση των ηλικιακών ορίων, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταθέσει την αποχώρησή της.

Για παράδειγμα, μια υποθετική αύξηση κατά έξι μήνες θα μετέφερε το όριο από τα 62 στα 62 έτη και έξι μήνες. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν αποτελεί απόφαση ή πρόβλεψη για το μέγεθος μιας μελλοντικής αλλαγής.

Η συζήτηση για νέα αύξηση πραγματοποιείται σε μια χώρα που έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική αναμόρφωση των ηλικιακών ορίων. Με τον νόμο 4093/2012, από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα γενικά όρια αυξήθηκαν κατά δύο χρόνια.

Σήμερα, η πλήρης σύνταξη χορηγείται στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη, ενώ η μειωμένη στα 62 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής που παραθέτει ο Διονύσης Ρίζος δείχνουν ότι το 2025, στην ηλικία των 65 ετών, οι άνδρες στην Ελλάδα είχαν προσδόκιμο επιπλέον ζωής 18,7 χρόνια, έναντι 18,5 στην ΕΕ. Για τις γυναίκες τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 21,8 και 21,9 χρόνια.

Πέρα από το ηλικιακό όριο, σημαντικό ζήτημα παραμένει και το ποσό που λαμβάνει τελικά ο συνταξιούχος. Ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 και τα ποσοστά αναπλήρωσης διαμορφώνει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσες συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ δικαιούται περίπου 947 ευρώ μεικτά, σύμφωνα με το παράδειγμα που παρατίθεται.