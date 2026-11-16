Παρότι η χρήση καρτών και ψηφιακών πορτοφολιών έχει γίνει καθημερινότητα για εκατομμύρια καταναλωτές, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν μια κρίσιμη εναλλακτική λύση όταν τα ψηφιακά συστήματα δεν λειτουργούν.

Την ανάγκη να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά, ακόμη και σε μια εποχή όπου οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κυριαρχούν, υπογραμμίζουν τα Ταχυδρομεία της Βρετανίας, προειδοποιώντας για τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει μια εκτεταμένη διακοπή των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών.

Όπως επισημαίνει το independent, σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των Ταχυδρομείων, σχεδόν τρεις στους δέκα καταναλωτές (29%) δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια αγορά σε φυσικό κατάστημα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, επειδή ο λιανοπωλητής δεν δεχόταν τη διαθέσιμη μέθοδο πληρωμής τους.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, μεταξύ όσων αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο πρόβλημα, περισσότεροι από ένας στους πέντε (21%) ανέφεραν ότι το κατάστημα δεν δεχόταν μετρητά.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ένα σημαντικό κενό στην ανθεκτικότητα της αγοράς απέναντι σε ενδεχόμενες τεχνικές βλάβες, κυβερνοεπιθέσεις ή γενικευμένες διακοπές των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

9 στα 10 καταστήματα δεν έχουν προβλέψει τα μετρητά στα σχέδια έκτακτης ανάγκης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Ενώ το 83% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι διαθέτουν γραπτό ή συμφωνημένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις πληρωμές, το 90% αυτών των σχεδίων δεν περιλαμβάνει την αποδοχή μετρητών ως εναλλακτική λύση.

Με άλλα λόγια, η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει αναγνωρίσει ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα στα συστήματα συναλλαγών, χωρίς όμως να έχει ενσωματώσει μια από τις πιο άμεσες και πρακτικές εναλλακτικές επιλογές.

Μάλιστα, οι Βρετανοί λιανοπωλητές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο τρεις διακοπές πληρωμών μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Τα Ταχυδρομεία προειδοποιούν ότι ακόμη και μια σύντομη διακοπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες για τις επιχειρήσεις, καθώς οι συναλλαγές σταματούν, οι πελάτες αποχωρούν χωρίς να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και τα καταστήματα χάνουν έσοδα.

Για τον λόγο αυτόν, έχουν δημοσιεύσει ειδικές οδηγίες που αποσκοπούν στην υποστήριξη των λιανοπωλητών, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για πιθανές διακοπές των συστημάτων πληρωμών.

«Εάν ενθαρρύνεται η χρήση μετρητών, θα πρέπει να γίνεται και αποδεκτή»

Ο Ben Hunter Woollard, επικεφαλής του τραπεζικού τομέα στα Ταχυδρομεία, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μετρητά ως βασικό στοιχείο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης τους.

«Μια διακοπή πληρωμών μπορεί να διαταράξει τις συναλλαγές μέσα σε δευτερόλεπτα, οδηγώντας στην απόρριψη πελατών και στην απώλεια πωλήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα μετρητά έχουν βοηθήσει πολλούς λιανοπωλητές να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαταραχών, ωστόσο σπάνια περιλαμβάνονται στα επίσημα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, από τη στιγμή που η κυβέρνηση ενθαρρύνει τα νοικοκυριά να διατηρούν ένα ποσό μετρητών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητο και οι επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους εάν οι ψηφιακές πληρωμές σταματήσουν να λειτουργούν.

«Εάν η χρήση μετρητών ενθαρρύνεται, τότε θα πρέπει να γίνεται και αποδεκτή», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

Αυξάνονται οι αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και οι αναλήψεις από ΑΤΜ

Την ίδια ώρα, ενδείξεις ότι οι Βρετανοί αρχίζουν να προετοιμάζονται για ενδεχόμενες έκτακτες καταστάσεις καταγράφονται και στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Μετά την έναρξη της κυβερνητικής εκστρατείας «Be Ready», που έχει στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα των νοικοκυριών απέναντι σε κρίσεις και έκτακτα περιστατικά, έχουν εμφανιστεί σημάδια αυξημένης ζήτησης για είδη πρώτης ανάγκης.

Την Τρίτη, η εταιρεία Princes, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση κονσερβοποιημένων τροφίμων, ανακοίνωσε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα σε κονσέρβα.

Παράλληλα, το δίκτυο ΑΤΜ και πρόσβασης σε μετρητά Link ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε για πρώτη φορά μέσα στο 2026 αύξηση σε ετήσια βάση στη συνολική αξία των αναλήψεων από ΑΤΜ.

Σύμφωνα με το Link, παρατηρείται επίσης ότι οι πολίτες προχωρούν σε σχετικά μεγάλες αναλήψεις, με το μέσο ποσό να πλησιάζει τις 110 λίρες.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να συνδέεται με την προσπάθεια ορισμένων νοικοκυριών να ακολουθήσουν τις κυβερνητικές συστάσεις και να διαθέτουν ένα χρηματικό απόθεμα για την περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τα μικρά καταστήματα εξακολουθούν να στηρίζονται στα μετρητά

Τη σημασία των μετρητών για τη λειτουργία της τοπικής αγοράς υπογράμμισε και ο Ed Woodall, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Καταστημάτων Ψιλικών.

Όπως ανέφερε, τα μετρητά παραμένουν σημαντικός τρόπος πληρωμής για τους πελάτες των συγκεκριμένων καταστημάτων, με το 99% των επιχειρήσεων του κλάδου να εξακολουθεί να τα αποδέχεται.

«Όταν οι άνθρωποι χάνουν την πρόσβαση σε άλλες μεθόδους πληρωμής εξαιτίας διακοπών ή προβλημάτων στα δίκτυα, τα μετρητά αποτελούν ένα κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν τις κοινότητές τους», σημείωσε.

Η θέση αυτή αναδεικνύει ότι η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά δεν αφορά μόνο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών, αλλά και τη συνολική ανθεκτικότητα της αγοράς σε περιόδους τεχνολογικών προβλημάτων.

Έρευνα σε 2.500 συμμετέχοντες

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Censuswide τον Οκτώβριο, για λογαριασμό των Ταχυδρομείων της Βρετανίας, και περιέλαβε 2.000 πολίτες από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και 500 καταστήματα λιανικής πώλησης.

Τα αποτελέσματα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον των μετρητών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ψηφιακές συναλλαγές επεκτείνονται διαρκώς, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται η εξάρτηση της οικονομικής δραστηριότητας από τεχνολογικά δίκτυα.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η μετάβαση σε μια οικονομία με λιγότερα μετρητά δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την πλήρη εγκατάλειψή τους. Αντίθετα, η διατήρηση της δυνατότητας χρήσης τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχιση των συναλλαγών, εφόσον μια κυβερνοεπίθεση ή μια εκτεταμένη τεχνική βλάβη αφήσει προσωρινά εκτός λειτουργίας τα ψηφιακά συστήματα πληρωμών.