Όπως σημειώνεται σε νέα έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, αν και η ειλικρίνεια είναι ένας θεμελιώδης «κανόνας» μιας σχέσης, είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο κάποιος να λέει τακτικά ψέματα στο σύντροφο του.

Η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό συστατικό μίας σταθερής και επιτυχημένης ρομαντικής σχέσης όμως πολλές φορές ο έλεγχος αυτής της συνθήκης μπορεί να είναι αγχωτικός και να προκαλεί ανησυχία στον εκάστοτε σύντροφο.

Η Κιμ και ο Κρις βρίσκονται σε μια σταθερή μακροχρόνια μονογαμική σχέση, αλλά τελευταία η Κιμ έχει αρχίσει να αναρωτιέται αν ο σύντροφος της εννοεί αυτά που λέει. Πρόσφατα, ο Κρις υποσχέθηκε στην Κιμ να περάσουν την σχέση τους στο επόμενο στάδιο και στον γάμο. Αλλά μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβεί τίποτα. Σύμφωνα με όσα λέει, η Κιμ, ο Κρις έχει φανεί ειλικρινής και αυθεντικός εντός αλλά και εκτός της σχέσης. Τώρα, η ίδια θεωρεί ότι ίσως όλα να ήταν απάτη.

Επειδή τα ζευγάρια σε σχέσεις μοιράζονται τόσες πολλές πτυχές όχι μόνο της ζωής τους αλλά και των ευάλωτων σημείων τους, των ελπίδων και των φιλοδοξιών τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την υγεία της σχέσης να μη λένε ψέματα ο ένας στον άλλον. Όπως σημειώνεται σε νέα έρευνα της Rachele Mazzini και των συναδέλφων της (2026) στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, αν και η ειλικρίνεια είναι ένας θεμελιώδης «κανόνας» μιας σχέσης, είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο κάποιος να λέει τακτικά ψέματα στο σύντροφο του.

Η ανειλικρίνεια αποτελεί «σαράκι» που φθείρει τη σχέση και μπορεί να εκδηλωθεί με την έκφραση ψεμάτων, αλλά ακόμη και την διατήρη μυστικών. Αλλά όλα αυτά εγείρουν το ερώτημα γιατί κάποιος θα έλεγε ψέματα εξαρχής. Άλλωστε, αν αγαπάς κάποιον, τι θα σε οδηγούσε να συγκαλύψεις την αλήθεια;

Μία πιθανή απάντηση δίνει η έρευνα της Mazzini που υποστηρίζει πως τα κίνητρα πίσω από την ανειλικρίνεια είναι εξίσου σημαντικά με την ίδια τη συμπεριφορά του ατόμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εντοπίζοντας τον ψεύτη

Η Mazzini και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν την αναζήτησή τους ζητώντας από δείγματα διαδικτυακών συμμετεχόντων να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 47 σημείων που εν τέλει μετατράπηκε σε μια Κλίμακα 10 στοιχείων που μετράει το... ψέμα σε μία σχέση. Τα αποτελέσματα της έρευνας που έφτασε να καταγράψει τις απαντήσεις περίπου 900 συμμετεχόντων περιελάμβαναν το πόσο καλά λειτουργούσε ένα ζευγάρι όσον αφορά την εμπιστοσύνη, την αμφιθυμία, την εγγύτητα και την αυθεντικότητα.

Ακολουθούν τα 10 στοιχεία (DIRS) με το καθένα από αυτά να βαθμολογείται από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (συμφωνώ απόλυτα).

1. Όταν αλληλεπιδρώ με τον/την σύντροφό μου, συχνά συμπεριφέρομαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, παρόλο που στην πραγματικότητα συμβαίνει κάτι.

2. Λέω στον σύντροφό μου ψέματα χωρίς νόημα (δηλαδή, πράγματα που έχουν ελάχιστη σημασία και αφορούν ασήμαντα θέματα, αλλά που νομίζω ότι κάνουν τον σύντροφό μου να νιώθει καλύτερα).



3. Μερικές φορές λέω ψέματα στον σύντροφό μου για να τον προστατεύσω ή να μην πληγώσω τα συναισθήματά του.

4. Με τον σύντροφό μου, είμαι διαφανής σχετικά με το πώς νιώθω ή βιώνω μια δεδομένη κατάσταση.

5. Όταν λέω κάτι στον σύντροφό μου, δεν κρύβω καμία λεπτομέρεια.

6. Δεν κρατάω μυστικά από τον/την σύντροφό μου.

7. Μερικές φορές, σκέφτομαι να απατήσω τον σύντροφό μου.

8. Μερικές φορές σκέφτομαι να έχω οικειότητα με κάποιον άλλο εκτός από τον σύντροφό μου.

9. Ποτέ δεν ονειρεύομαι να είμαι άπιστος στον σύντροφό μου.

10. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να εμπλακώ συναισθηματικά με κάποιον άλλον που δεν είναι ο σύντροφός μου.

Τα στοιχεία 1 έως 6 εμπίπτουν στον παράγοντα της ανειλικρίνειας και τα ερωτήματα από 7 έως 10 στον παράγοντα της απιστίας. Με βάση τις βαθμολογίες που αναφέρουν οι συγγραφείς σε συμπληρωματικό υλικό, το τελικό διαδικτυακό τους δείγμα έτεινε προς το άκρο της ειλικρίνειας και των δύο υποκλιμάκων. Η συσχέτιση μεταξύ των υποκλιμάκων και των άλλων μετρήσεων που αφορούν μία ρομαντική σχέση έδειξε ότι όλες οι υψηλές βαθμολογίες DIRS υποδηλώνουν κακή ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ των συντρόφων.

Υπήρχαν κάποιες συνδέσεις μεταξύ των βαθμολογιών DIRS και των μετρήσεων προσωπικότητας για τους λεγόμενους παθολογικούς ψεύτες όμως, όπως αναφέρεται επίσημα από τους συγγραφείς, «το ψέμα που σχετίζεται σε σχεσιακά πλαίσια δεν είναι πλήρως διαχωρίσιμο από τις ευρύτερες προδιαθέσεις του κάθε ατόμου».

Πώς να χρησιμοποιείτε την κλίμακα DIRS

Μέχρι στιγμής, μπορεί να έχετε μάθει για το πόσο ο σύντροφος σας έχει την τάση να λέτε ψέματα στη σχέση σας. Αν, όπως η Κιμ, υποψιάζεστε ότι κάτι δεν πάει καλά, πιθανότατα δε θα θέλετε να δώσετε αυτήν την κλίμακα στον σύντροφό σας και να του ζητήσετε να την συμπληρώσει.

Παρατηρείτε ότι μερικές φορές παραλείπονται λεπτομέρειες από τις ιστορίες που σας λέει ο σύντροφός σας; Όπως και η Κιμ, σας φαίνεται ότι ο σύντροφός σας λέει πράγματα απλώς για να σας ευχαριστήσει όταν πρόκειται να πάτε τη σχέση σας στο επόμενο επίπεδο; Ένα «λευκό» ψέμα που βασίζεται σε υποσχέσεις μπορεί να είναι ένα πραγματικά επικίνδυνο σημάδι.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κλίμακα των 10 στοιχείων ως εργαλείο εσωτερικού ελέγχου στη σχέση.

Συνοψίζοντας, μπορεί να είναι χρήσιμο να έχετε έναν σύντομο οδηγό μέτρησης στο τσεπάκι σας για να ελέγξετε αν ο σύντροφός σας πραγματικά έχει κατά νου τα συμφέροντά σας. Αν κάτι σας φαίνεται «λάθος» κατά καιρούς, η κλίμακα DIRS μπορεί να σας προσφέρει έναν καλό έλεγχο για το που βαδίζει μία σχέση.

Πηγή: psychologytoday.com