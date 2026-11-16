Η αύξηση των αναλήψεων καταγράφεται μετά την έναρξη της κυβερνητικής εκστρατείας «Be Ready», στις 22 Οκτωβρίου, η οποία καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες κρίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινότητά τους.

Περισσότερα μετρητά από τα ΑΤΜ φαίνεται πως επιλέγουν να σηκώνουν οι Βρετανοί, καθώς η κυβερνητική εκστρατεία «Be Ready» για την προετοιμασία των νοικοκυριών απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις αρχίζει να επηρεάζει τις καθημερινές τους συνήθειες. Τα στοιχεία του δικτύου ΑΤΜ Link δείχνουν αύξηση στα μέσα ποσά ανάληψης, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται άνοδος στη συνολική αξία των χρημάτων που αποσύρθηκαν από τις ταμειακές μηχανές.

Ειδικότερα, η περασμένη εβδομάδα ήταν η πρώτη μέσα στο 2026 κατά την οποία η συνολική αξία των αναλήψεων από ΑΤΜ παρουσίασε αύξηση σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το independent. Συνολικά, οι πολίτες απέσυραν 1,46 δισ. λίρες, ποσό αυξημένο κατά λιγότερο από 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με τη Link, η συνολική αξία των αναλήψεων είχε μειωθεί κατά 4,6% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του 2026 μέχρι εκείνη την περίοδο.

Αναλήψεις που πλησιάζουν τις 110 λίρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ύψος των ποσών που επιλέγουν να αποσύρουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με τη Link, το μέσο ποσό ανάληψης πλησιάζει πλέον τις 110 λίρες, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με την προσπάθεια των νοικοκυριών να διατηρούν ένα επιπλέον απόθεμα μετρητών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή το μέσο ποσό ανάληψης διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τις 105 λίρες. Η Link χαρακτήρισε το επίπεδο αυτό ιδιαίτερα υψηλό για μια ημέρα που δεν συνέπιπτε με την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όταν παραδοσιακά παρατηρείται αυξημένη κίνηση στα ΑΤΜ λόγω πληρωμών και μισθοδοσίας.

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Ο Graham Mott, διευθυντής στρατηγικής της Link, επιβεβαίωσε ότι παρατηρείται αύξηση στα ποσά που αποσύρουν οι πολίτες.

Όπως εξήγησε, παρότι οι αναλήψεις αυξάνονται παραδοσιακά τις ημέρες πληρωμής, τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν πλέον να παίρνουν επιπλέον μετρητά κατά την επίσκεψή τους σε ένα ΑΤΜ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η μακροπρόθεσμη χρήση των μετρητών και των ΑΤΜ εξακολουθεί να υποχωρεί, ωστόσο τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα παραμένουν σημαντικά για πολλούς καταναλωτές, τόσο ως εργαλείο διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού όσο και ως εναλλακτική επιλογή πληρωμής.

«Τα μετρητά μπορεί να μην είναι βασιλιάς για όλους, αλλά αποτελούν σίγουρα σημαντικό μέρος ενός υγιούς και ανθεκτικού συστήματος πληρωμών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η καμπάνια «Be Ready» και οι οδηγίες για τρεις ημέρες αυτονομίας

Η αύξηση των αναλήψεων καταγράφεται μετά την έναρξη της κυβερνητικής εκστρατείας «Be Ready», στις 22 Οκτωβρίου, η οποία καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες κρίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινότητά τους.

Στις πιθανές απειλές περιλαμβάνονται ένας πόλεμος, μια κυβερνοεπίθεση ή μια μεγάλη φυσική καταστροφή, περιστατικά που θα μπορούσαν να διαταράξουν βασικές υπηρεσίες και υποδομές.

Στο πλαίσιο των συστάσεων, η κυβέρνηση προτρέπει τα νοικοκυριά να διαθέτουν αποθέματα βασικών αγαθών που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εμφιαλωμένο νερό και τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως κονσέρβες.

Η φιλοσοφία της καμπάνιας είναι να μπορούν οι πολίτες να διαχειριστούν ένα έκτακτο περιστατικό χωρίς να εξαρτώνται άμεσα από την ομαλή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, των δικτύων και των συστημάτων τροφοδοσίας.

Αυξάνεται και η ζήτηση για κονσερβοποιημένα τρόφιμα

Οι ενδείξεις ότι οι Βρετανοί ανταποκρίνονται στις κυβερνητικές συστάσεις δεν περιορίζονται στις αναλήψεις μετρητών.

Η εταιρεία Princes, γνωστή για τα προϊόντα κονσερβοποιημένου τόνου, ανακοίνωσε αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα μακράς διάρκειας μετά την έναρξη της εκστρατείας «Be Ready».

Σύμφωνα με την εταιρεία, μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται για κονσερβοποιημένα ψάρια, κρέας και λαχανικά, καθώς οι καταναλωτές φαίνεται να δημιουργούν αποθέματα βασικών τροφίμων για την περίπτωση μιας έκτακτης κατάστασης.

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και στοιχεία του κλάδου από τη Worldpanel, τα οποία καταγράφουν σημαντική άνοδο στις πωλήσεις βασικών ειδών διατροφής στον τομέα των παντοπωλείων μετά τις κυβερνητικές συστάσεις.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα απρόβλεπτα γεγονότα γίνονται συχνότερα»

Τη σημασία της καλύτερης προετοιμασίας των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις έχει υπογραμμίσει και ο πρωθυπουργός Andy Burnham.

«Συζητούμε με τους ανθρώπους για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα απρόσμενα γεγονότα φαίνεται να γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα», έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία από τις αναλήψεις των ΑΤΜ και την αγορά τροφίμων δείχνουν ότι η εκστρατεία αρχίζει να αποτυπώνεται στις καταναλωτικές συμπεριφορές. Οι πολίτες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην αγορά των καθημερινών αναγκών τους, αλλά εξετάζουν και το ενδεχόμενο να διατηρούν ένα επιπλέον απόθεμα χρημάτων και προμηθειών.

Σε μια εποχή αυξημένης εξάρτησης από τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις σύνθετες υποδομές, τα μετρητά και τα τρόφιμα μακράς διάρκειας επανέρχονται στο προσκήνιο ως βασικά μέσα προετοιμασίας για απρόβλεπτες καταστάσεις.