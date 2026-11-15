Τι ισχύει για τους προσωρινούς πίνακες.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά υποψηφίους που έχουν ήδη συμμετάσχει στην προκήρυξη και επιθυμούν να αμφισβητήσουν στοιχεία των προσωρινών πινάκων. Δεν πρόκειται για νέο κύκλο αιτήσεων πρόσληψης.

Ποιους αφορά η προκήρυξη 5Κ/2026

Η προκήρυξη 5Κ/2026, η οποία δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 32/19.06.2026 και 33/26.06.2026 του τεύχους ΑΣΕΠ, προβλέπει την κάλυψη συνολικά 51 θέσεων.

Οι θέσεις αφορούν τρεις εκπαιδευτικές κατηγορίες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η επιλογή πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4765/2021.

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Πώς υποβάλλονται οι ενστάσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν στο www.asep.gr και να ακολουθήσουν τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Ένσταση». Η καταληκτική προθεσμία είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να αποφύγουν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από καθυστερημένη υποβολή.

Παράβολο 50 ευρώ – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 50 ευρώ. Το παράβολο εκδίδεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ηλεκτρονική ένσταση και να έχει καταβάλει το αντίστοιχο ποσό έως την υποβολή της. Η έκδοση του παραβόλου από μόνη της δεν αρκεί, καθώς απαιτείται και η εμπρόθεσμη πληρωμή του.

Τι ισχύει για τους προσωρινούς πίνακες

Στους προσωρινούς πίνακες εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Παράλληλα, όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εμφανίζονται στον πίνακα διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.