Πώς αναμένεται να κυλήσουν τα καιρικά φαινόμενα.

Με βροχές σε ορισμένες περιοχές, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και μεταβολές στους ανέμους αναμένεται να κυλήσει η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει ότι, παρά τις τοπικές βροχοπτώσεις που διαφαίνονται, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για μια οργανωμένη και γενικευμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει ταυτόχρονα ολόκληρη τη χώρα.

Η εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με βροχές που θα εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα δεν φαίνεται, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, να αποκτούν πανελλαδικό χαρακτήρα, καθώς οι υπόλοιπες περιοχές δεν παρουσιάζουν την ίδια εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία βροχών σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν συνεπάγεται απαραίτητα σημαντική επιδείνωση του καιρού στο σύνολο της χώρας.

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«Η νέα εβδομάδα φαίνεται να ξεκινά με βροχές σε αρκετές κυρίως ορεινές βορειοδυτικές περιοχές, να συνεχίζεται με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και να παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς τους ανέμους προς την Τετάρτη. Δεν προκύπτει όμως από τα διαθέσιμα στοιχεία μια ενιαία, γενικευμένη κακοκαιρία για ολόκληρη την Ελλάδα» ανέφερε.