Οι αναφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις.

Αναρτήθηκαν στο ΑΣΕΠ οι πίνακες με τριάντα εννέα (39) υποψηφίους/ες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πενήντα εννέα (59) υποψηφίους/ες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και χίλιους τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (1.454) υποψηφίους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι/ες συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης διακοσίων τριάντα πέντε (235) συνολικά θέσεων που είναι σε εκκρεμότητα από τις 1.213 συνολικά θέσεις που προκηρύχθηκαν στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Προκήρυξης 1Κ/2024 (Φ.Ε.Κ. 8/22.02.2024, Φ.Ε.Κ. 10/29.02.2024 και Φ.Ε.Κ. 11/05.03.2024, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).

Οι αναφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη.

Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, τίθενται στη διάθεση των υποψηφίων, ανά κατηγορία, τα κάτωθι συνοδευτικά αρχεία:

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προβούν στη διενέργεια:

α) των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων και β) ακτινογραφίας θώρακα και εν συνεχεία να προσκομίσουν τα ανωτέρω αποτελέσματα, το παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό, ο/η οποίος/α θα προχωρήσει στη συμπλήρωση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αντιστοίχως, για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση του παραπεμπτικού για Ψυχίατρο και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Ψυχίατρο, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων πεδίων, καθώς και των υπογραφών, των ημερομηνιών και των σφραγίδων των δύο αρμόδιων ιατρών, το εν λόγω έντυπο, πρέπει να σαρωθεί σε ευκρινή μορφή και να υποβληθεί, αποκλειστικά σε μορφή αρχείου PDF μεγέθους έως 2MB και όχι σε αρχείο τύπου φωτογραφίας.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη με το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (ΑΣΕΠ> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας, ανάλογα με την κατηγορία, την αίτηση «1Κ/2024 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης» ή «1Κ/2024 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης» ή «1Κ/2024 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων, ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επίσης, οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και όχι νωρίτερα από τις 30 Αυγούστου 2026.

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 11.11.2026 έως και 30.11.2026), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότατα, θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη αθλητικές δοκιμασίες.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΕ)

-ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΤΕ)

-ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΔΕ)

-ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ