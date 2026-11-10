Ιδιαίτερα ισχυρή άνοδος, κατά 357,3%, καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον γενικό δείκτη να ενισχύεται μόλις κατά 0,6% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 8,2% που είχε σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε παράλληλα μηνιαία υποχώρηση 0,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Παρά την επιβράδυνση του Σεπτεμβρίου, η συνολική εικόνα του εννεαμήνου παραμένει θετική, καθώς ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,8% την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής προήλθε κυρίως από την ενίσχυση κατά 2,3% της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 0,7% των ορυχείων και λατομείων και κατά 0,3% της μεταποίησης.

Ιδιαίτερα ισχυρή άνοδος, κατά 357,3%, καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

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Αντίθετα, σημαντικές απώλειες εμφάνισε η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, με πτώση 27,5%, ενώ η παροχή νερού υποχώρησε κατά 3,1%.

Πτώση στην ηλεκτροπαραγωγή τον Σεπτέμβριο

Σε μηνιαία βάση, η υποχώρηση του γενικού δείκτη συνδέεται με τη μείωση κατά 5,5% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίθετα, η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 1,8%, τα ορυχεία και λατομεία κατά 2,9% και η παροχή νερού κατά 1,7%.

Τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση, κατά 34,8%, σημείωσε η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών προϊόντων, ενώ η παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων κατέγραψε βουτιά 65,9%.

Στο εννεάμηνο, η ηλεκτροπαραγωγή ενισχύθηκε κατά 5,9% και η μεταποίηση κατά 2,3%, αντισταθμίζοντας τις απώλειες 6,9% στα ορυχεία και λατομεία και 2,2% στην παροχή νερού.