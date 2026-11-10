Όπως είπε, δεν γνωρίζει κανέναν από τους άλλους κατηγορούμενους παρά μόνον μία γυναίκα.

Το κατώφλι του ανακριτή περνούν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επτά από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση με τα νυχτερινά κέντρα της πόλης και τη μεγάλη φοροδιαφυγή που σύμφωνα με την ΑΑΔΕ φτάνει τα 203 εκατ. ευρώ.

Πρώτος απολογήθηκε σήμερα το πρωί ο ηθοποιός και μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο αχυρανθρώπου στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εις βάρος του περί εμπλοκής του στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει θύμα εξαπάτησης εν αγνοία του.

Ερρίκος Πετιλόν: «Αρνούμαι τις κατηγορίες»

Όπως είπε, δεν γνωρίζει κανέναν από τους άλλους κατηγορούμενους παρά μόνον μία γυναίκα, στην οποία και είχε δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς από το Taxisnet.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης Δε γνώριζα κανένα από τους συγκατηγορούμενους παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου taxis Το το ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψη μου Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητα μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν εδώ», φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του.

Σε δηλώσεις του από τα Δικαστήρια ο συνήγορος του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε πως ο ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες ενώ τόνισε πως ένα μεγάλο μέλος της οφειλής που φέρεται να υπήρχε προς το Δημόσιο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης και οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά από τους πραγματικούς οφειλέτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=GJbG1UZZ74s}

Πηγή: thestival.gr