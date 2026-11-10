Η Skydance θα αρχίσει να προσφέρει το HBO Max και το Paramount+ μαζί ως ένα πακέτο streaming στις αρχές του 2027.

Έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας μήνας από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Skydance με τη Warner Bros., και ο αντίκτυπος της συμφωνίας των άνω των 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μόλις τώρα αρχίζει να γίνεται αισθητός.

Ο νέος κολοσσός του Ντέιβιντ Έλισον πρόκειται να παράγει και να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες ετησίως, κάτι που μοιάζει εύκολο να επιτευχθεί καθώς τόσο η WB όσο και η Paramount παραμένουν δημιουργικά ανεξάρτητες η μία από την άλλη και το 2027 ήδη έχει 36 πρότζεκτ προγραμματισμένα.

Παράλληλα, η Skydance επιδιώκει να μειώσει τα κόστη κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε απολύσεις σε όλους τους τομείς της εταιρείας, με πρόσφατο παράδειγμα στην Skydance Games.

Ωστόσο, αλλαγές έρχονται και στη στρατηγική του streaming της εταιρείας.

Το πρώτο βήμα προς τη συγχώνευση Paramount+ και HBO Max

Χθες Δευτέρα (9/11), η εταιρεία ανακοίνωσε στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση κερδών της, ότι θα αρχίσει να προσφέρει το HBO Max και το Paramount+ σε ένα «ενιαίο πακέτο» που θα παρέχει πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες streaming με καλύτερο κόστος, ξεκινώντας από τις αρχές του 2027.

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Αυτή η ανακοίνωση περιγράφεται ως ένα «πρώτο βήμα προς τη συγχώνευση του Paramount+ και του HBO Max» σε μία «πλήρως ενοποιημένη προσφορά». Άλλωστε, ο Έλισον έχει εκφράσει την επιθυμία να ενώσει τις δύο υπηρεσίες σε μία ενιαία, αλλά οι λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό ακριβώς, δεν έχουν ξεκαθαριστεί.

Η συγχώνευση των δύο πλατφορμών θα είναι μια δύσκολη αποστολή για την Skydance, δεδομένης της τεχνολογικής υποδομής που θα απαιτήσει μια τέτοια εφαρμογή. Επίσης, υπάρχει ένας -κατανοητός- φόβος ότι, όπως συνέβη και με τη συγχώνευση του HBO Max με το Discovery+, θα υπάρξει αφαίρεση περιεχομένου ώστε να ενοποιηθούν οι δύο υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί καμία ημερομηνία για αυτή την συγχώευση, αλλά ούτε έχει δημοσιοποιηθεί καμία στρατηγική σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί.

Ωστόσο, υπάρχει η προσδοκία ότι τα νέα εργαλεία της εταιρείας και η προηγούμενη εμπειρία της με το Pluto TV, θα οδηγήσουν σε μια ταχύτερη διαδικασία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα φέρει σειρές όπως το A Knight of the Seven Kingdoms, The Pitt και Lanterns υπό την ίδια στέγη με τα ευρύτερα σύμπαντα του Star Trek και του Yellowstone μόλις τα συστήματα backend είναι έτοιμα.

Η εταιρεία σημείωσε στην επιστολή της προς τους μετόχους:

Η ενσωμάτωση του Pluto TV με το Paramount+ χρειάστηκε περίπου 18 μήνες για να ολοκληρωθεί. Αντλώντας από αυτή την εμπειρία, η τεχνολογική μας ομάδα και τα τελευταία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να φέρουν μαζί το Paramount+ και το HBO Max πολύ πιο γρήγορα, εντός ενός έτους από το κλείσιμο και επιτρέποντάς μας να παραδώσουμε γρήγορα ένα ενιαίο προϊόν.

Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει ένα πακέτο Paramount+ και HBO Max;

Με τα Paramount+, HBO και HBO Max, η Skydance θα φτάσει πάνω από 203 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, ένας αριθμός που θα τους έβαζε απέναντι σε μια πλατφόρμα όπως το Prime Video.

Οι οικονομικές τους προσδοκίες είναι να συνεχίσουν να μεταφέρουν περισσότερους πόρους στην αγορά του streaming, δεδομένου του πόσοι θεατές θα βρίσκονται υπό την ομπρέλα τους και των δυνατοτήτων ανάπτυξης που υπάρχουν τώρα με μια τόσο μεγάλη ποικιλία περιεχομένου.

Ακόμα δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος μιας συνδρομής για το πακέτο ή τον τελικό ενιαίο streamer. Όπως είναι τα πράγματα, η απόκτηση τόσο του HBO Max όσο και του Paramount+ ξεχωριστά με διαφημίσεις κοστίζει 20 δολάρια το μήνα, ενώ χωρίς διαφημίσεις το κόστος αυξάνεται στα 32,48 δολάρια.

Η Skydance αναμένει ότι η συνδυασμένη κινηματογραφική παραγωγή θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το πακέτο, προσθέτοντας στην επιστολή ότι «μια νέα ταινία θα φτάνει στις υπηρεσίες μας κάθε δύο εβδομάδες, κατά μέσο όρο».