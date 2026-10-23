H Paramount ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου

Ο Έλον Μασκ έχει επενδύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη Skydance, μία ημέρα μετά την πρόβλεψη του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζον Μαλόουν ότι η SpaceX θα μπορούσε να συνάψει μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης του Ντέιβιντ Έλισον.

Η επένδυση έρχεται την ώρα που η Skydance προσπαθεί να μειώσει τα κόστη και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση μετά την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, σύμφωνα με πηγές του Semafor.

Μιλώντας στο Paley International Council Summit (γνωστό και ως το Νταβός των Media) την Τετάρτη, ο Μαλόουν προέβλεψε ότι η SpaceX θα μπορούσε να φτάσει σε συμφωνία με την Skydance που θα περιλάμβανε επένδυση ύψους 8 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια πιθανή παγκόσμια συνεργασία διανομής περιεχομένου.

Δεν έχει γίνει σαφές αν η αναφερόμενη επένδυση του Μασκ έγινε προσωπικά ή μέσω της SpaceX, ή αν υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο σχέδιο σε εξέλιξη. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί η μακροχρόνια οικονομική σχέση μεταξύ του Μασκ και της οικογένειας Έλισον που πηγαίνει πίσω, στον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, πατέρα του Ντέιβιντ Έλισον και κύριο χρηματοδότη της Skydance, ο οποίος -μεταξύ άλλων- έχει υπάρξει και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Tesla.

«Ποιος βοήθησε τον Έλον να χρηματοδοτήσει το Twitter (νυν Χ) όταν το αγόρασε; Ο Λάρι Έλισον», υπενθυμίζει ο Μαλόουν και προσθέτει ότι: «Σύντομα, θα δείτε μια ανακοίνωση».

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Θυμίζουμε ότι η Paramount ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου, φέρνοντας τη Warner Bros., το HBO και το CNN υπό την ίδια εταιρική ομπρέλα με την Paramount και το CBS.

Η αναφερόμενη επένδυση του Μασκ θα παρείχε επιπλέον κεφάλαια, καθώς ο Ντέιβιντ Έλισον σχεδιάζει την ενσωμάτωση των κινηματογραφικών στούντιο, των τηλεοπτικών δικτύων και των υπηρεσιών streaming της εταιρείας.

Ο Μαλόουν βλέπει την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink της SpaceX ως πιθανό συνεργάτη διανομής για τις τηλεοπτικά και διαδικτυακά δίκτυα της Skydance. Άλλωστε, η Skydance πρέπει να επανεξετάσει πώς τα παραδοσιακά τηλεοπτικά της κανάλια φτάνουν στους καταναλωτές, την ώρα που εκείνοι έχουν στραφεί προς τις πλατφόρμες streaming και ψηφιακής τηλεόρασης. Παράλληλα, η αυξανόμενη κυριαρχία του YouTube αποτελεί μια σημαντική ανταγωνιστική πρόκληση για τις παραδοσιακές εταιρείες μέσων ενημέρωσης.

Προς το παρόν, ούτε η δομή της αναφερόμενης επένδυσης του Μασκ αλλά ούτε και το μέγεθος κάποιου πιθανού μεριδίου ιδιοκτησίας έχουν αποκαλυφθεί. Και ενώ η πρόβλεψη του Μαλόουν έχει τραβήξει την προσοχή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ SpaceX και Skydance.



Με πληροφορίες από το The Wrap