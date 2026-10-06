«Γεννήθηκε» και επίσημα ο νέος κολοσσός του Χόλιγουντ.

Η Paramount του Ντέιβιντ Έλισον ολοκλήρωσε την Τρίτη 6/10 την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, συγχωνεύοντας και επίσημα δύο θρυλικά στούντιο ταινιών, μια τεράστια γκάμα τηλεοπτικών δικτύων, δύο μεγάλες υπηρεσίες streaming και ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε μια εταιρεία, που ο 43χρονος μεγιστάνας ελπίζει ότι θα του επιτρέψει να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Disney και το Netflix, για να μην αναφέρουμε την Amazon, την Apple και την Google.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η νέα εταιρεία ονομάζεται Skydance (παίρνοντας το όνομα από το στούντιο που ίδρυσε ο Έλισον πριν από 20 χρόνια), και η εκτελεστική ομάδα, με επικεφαλής τον ίδιο και τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο Ινόν Κρέιζ (πρώην CEO της Mattel), θα έχει μια δύσκολη αποστολή μπροστά της: να ενσωματώσει δύο «γίγαντες», να αποπληρώσει περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέη και να μετατρέψει την εταιρεία σε έναν υβριδικό τομέα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, όχι μόνο για την Skydance αλλά για ολόκληρη τη βιομηχανία μας. Από την αρχή, η φιλοδοξία μας ήταν να ενώσουμε αυτά τα δύο ιστορικά στούντιο και να δημιουργήσουμε έναν πιο ισχυρό ανταγωνιστή, με το ταλέντο, τους πόρους και την εμβέλεια να διηγηθούμε υπέροχες ιστορίες σε κάθε είδος, σε κάθε πλατφόρμα, σε κάθε κοινό», δήλωσε ο Έλισον σε ανακοίνωση του και αφού συνέχισε με ευχαριστίες, ανέφερε: «Η προσοχή μας τώρα στρέφεται στο μέλλον: να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που ενδυναμώνει τους δημιουργούς, ψυχαγωγεί το κοινό και ανταμείβει τους μετόχους. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι να ξεκινήσουμε τη δουλειά».

Today, we are Skydance. One team with a shared ambition to entertain, inspire, and inform the world through extraordinary storytelling. https://t.co/hdAJCYt0wm https://t.co/Uoc99Y9srG October 6, 2026

Πρώτα, ωστόσο, πρέπει να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους. Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση του προσωπικού σήμερα στο στούντιο της Warner, και μια συνάντηση με τον Τύπο αργότερα, ενώ έχει σταλεί και ένα email, με τίτλο «Ημέρα 1η», σε όλους τους εργαζόμενους της νέας εταιρείας το πρωί της Τρίτης.



Σημειώνεται ότι η συμφωνία, αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης του χρέους της WBD, φέρνει μαζί δύο μεγάλα στούντιο, τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS, το CNN, το Comedy Central, το MTV και το TBS, και υπηρεσίες streaming όπως το Paramount+ και το HBO Max. Η νέα Skydance θα έχει ετήσια έσοδα σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε η εταιρεία — αλλά όπως αναφέραμε και προηγουμένως, θα πρέπει επίσης να παλέψει με καθαρό χρέος 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας έρχεται λίγο παραπάνω από ένα χρόνο μετά την πρώτη προσφορά του Έλισον για την Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance (δημιουργήθηκε το 2025 μετά την αγορά της Paramount Global από την Skydance Media). Ο 43χρονος Έλισον αντιμετώπισε πολλά εμπόδια στην πορεία του — συμπεριλαμβανομένης μιας ανταγωνιστικής πρότασης του Netflix για τα περιουσιακά στοιχεία της WB.



Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα εφαρμόσει «το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που επέτρεψε στην Paramount να ξεπεράσει τους στόχους συνεργειών της μετά τη συγχώνευση Skydance-Paramount» και ότι τα προϊόντα streaming Paramount+ και HBO Max θα συγχωνευθούν «σε μία ενιαία υπηρεσία με την πάροδο του χρόνου».



Αυτή η συγχώνευση όμως, πρόκειται να φέρει και μαζικές απολύσεις, με χιλιάδες υπαλλήλους της πρώην Paramount και WBD να χάνουν τη δουλειά τους, τους επόμενους μήνες.