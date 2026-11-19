Με την ανακοίνωση του Sting, το Sani Festival 2027 δίνει το πρώτο στίγμα της επετειακής διοργάνωσης για τα 35 χρόνια του.

Στις 24 Ιουλίου 2027, ο βραβευμένος με 17 Grammy, Sting φέρνει την παγκόσμια περιοδεία STING 3.0 στον Λόφο της Σάνης, σε μία από τις κορυφαίες μουσικές στιγμές της επετειακής διοργάνωσης.

Το πλήρες επετειακό πρόγραμμα θα αποκαλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Με την ανακοίνωση του Sting, το Sani Festival 2027 δίνει το πρώτο μεγάλο στίγμα της επετειακής διοργάνωσης για τα 35 χρόνια του. Ο εμβληματικός και διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός μουσικός θα εμφανιστεί στις 24 Ιουλίου 2027 στον Λόφο της Σάνης, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του STING 3.0, σε μια χρονιά-ορόσημο που θα φέρει κοντά κορυφαίους καλλιτέχνες από τη διεθνή και την ελληνική μουσική σκηνή.

Από το 1992, το Sani Festival, που διοργανώνεται στο Sani, το εμβληματικό πολυτελές θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Ελλάδας, φιλοξενώντας σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Η εμφάνιση του Sting αποτελεί την πρώτη μεγάλη ανακοίνωση ενός επετειακού προγράμματος που θα ανακοινωθεί σύντομα, συνεχίζοντας μια διαδρομή 35 χρόνων γεμάτη μουσική, πολιτισμό και ξεχωριστές συναντήσεις κάτω από τα αστέρια.



Ο Alex Schneider, Chief Operating Officer του Ομίλου Sani/Ikos, αναφέρει: «Εδώ και 35 χρόνια, το Sani Festival προσφέρει στους επισκέπτες του τη μοναδική εμπειρία να απολαμβάνουν μουσική παγκόσμιου επιπέδου σε ένα πραγματικά ξεχωριστό περιβάλλον. Η επιλογή του Sting ως του πρώτου μεγάλου ονόματος της επετειακής διοργάνωσης, αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το Festival, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση του Sani. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για να μοιραστούμε μαζί τους ακόμη ένα αξέχαστο καλοκαίρι στον Λόφο της Σάνης».



Στις 24 Ιουλίου 2027, ο ξεχωριστός ήχος του STING 3.0 θα συναντήσει την ατμόσφαιρα του Λόφου της Σάνης, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά έναν από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες παγκοσμίως, με φόντο το Αιγαίο.

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STING 3.0: Η παγκόσμια περιοδεία έρχεται στον Λόφο της Σάνης

Μετά από μια σειρά sold-out εμφανίσεων και εξαιρετικών κριτικών σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική και άλλες περιοχές του κόσμου, ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy Sting συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του STING 3.0, που παρουσιάζεται από τις Cherrytree Music Company και Live Nation. Στις 24 Ιουλίου 2027, η περιοδεία έρχεται στον Λόφο της Σάνης, στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης για τα 35 χρόνια του Sani Festival.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο επί χρόνια συνεργάτης του, κιθαρίστας Dominic Miller, και ο δυναμικός ντράμερ Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).

Ο Sting επαναπροσεγγίζει μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του μέσα από ένα λιτό αλλά εκρηκτικό τριμελές σχήμα, που αναδεικνύει στο έπακρο τη δύναμη της φωνής και της συνθετικής του γραφής. Στο σπουδαίο ρεπερτόριό του περιλαμβάνονται τραγούδια όπως τα Every Breath You Take, Roxanne, Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart και Fragile, γνώριμα και αγαπημένα σε διαφορετικές γενιές ακροατών.

Πρωτοποριακός δημιουργός τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως frontman, μπασίστας και βασικός δημιουργός των τραγουδιών των The Police, ο Sting συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει και να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες. Υπό την εκπροσώπηση του Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, το δημιουργικό του πνεύμα παραμένει στον πυρήνα της περιοδείας STING 3.0, η οποία αναδεικνύει νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του διαχρονικού του ρεπερτορίου και ενέπνευσε το τελευταίο του single, I Wrote Your Name (Upon My Heart), τη μίξη του οποίου επιμελήθηκε ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy μηχανικός ήχου Robert Hitmixer Orton και το οποίο κυκλοφόρησε από τις Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Επιπλέον, το νέο live άλμπουμ STING 3.0 LIVE είναι πλέον διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, σε CD και σε βινύλιο 180 γραμμαρίων.

Ηχογραφημένο επίσης κατά τη διάρκεια της περιοδείας STING 3.0, το STING 3.0 LIVE αποτελεί συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που περιλαμβάνει και το Be Still My Beating Heart, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως σε ζωντανή εκτέλεση. Το ψηφιακό άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και μια ζωντανή ηχογράφηση του Fragile, του single του Sting από το 1987, το οποίο πρόσφατα διασκευάστηκε από παιδική χορωδία σε επεισόδιο της μίνι σειράς Adolescence του Netflix.

Όπως σημειώνει ο Χρήστος Καρυώτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Sani Festival: «Η σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή του Sting, σε συνδυασμό με τη διαχρονική του δέσμευση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αντικατοπτρίζει αξίες που βρίσκονται στην καρδιά του Sani Festival. Η παρουσία του στην επετειακή μας διοργάνωση αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για τα 35 χρόνια του φεστιβάλ, συνδέοντας τη δύναμη της μουσικής με τον πολιτισμό και τον σεβασμό στο περιβάλλον».

35 χρόνια Sani Festival: Από τρεις βραδιές jazz σε έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό

Το καλοκαίρι του 1992, τρεις βραδιές jazz στον Λόφο της Σάνης έθεσαν τις βάσεις για έναν θεσμό που έμελλε να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας. Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, το Sani Festival συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μουσικούς θεσμούς της χώρας, με περισσότερους από 1.800 Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες να έχουν περάσει από τη σκηνή του.

Με αφετηρία τη jazz, που παραμένει αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του, το φεστιβάλ εμπλούτισε σταδιακά το πρόγραμμά του με την pop, τη rock, τη soul, την κλασική και τη σύγχρονη μουσική, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης διαφορετικών μουσικών παραδόσεων, πολιτισμών και γενεών. Στη σκηνή του έχουν εμφανιστεί σπουδαίοι διεθνείς καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Norah Jones, Gipsy Kings, Ludovico Einaudi, Cesária Évora, UB40, Dee Dee Bridgewater, Al Di Meola, Joss Stone, Yann Tiersen, Bonnie Tyler, Michel Legrand, Alison Moyet και Robert Plant, καθώς και σημαντικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων οι Σταύρος Ξαρχάκος, Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Παπάζογλου, Ελένη Καραΐνδρου, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώργος Νταλάρας και Βίκυ Λέανδρος.

Αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του φεστιβάλ είναι και ο ίδιος ο Λόφος της Σάνης. Δίπλα στον μεσαιωνικό Πύργο, με θέα στο Αιγαίο, επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής μοιράζονται κάθε καλοκαίρι αξέχαστες μουσικές εμπειρίες κάτω από τον έναστρο ουρανό. Η ιδιαίτερη αυτή συνύπαρξη της μουσικής με το φυσικό τοπίο και την ιστορία του τόπου έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του ξεχωριστού χαρακτήρα του Sani Festival.

Η επέτειος του 2027 είναι αφιερωμένη στους καλλιτέχνες, το κοινό και τις μουσικές συναντήσεις που διαμόρφωσαν αυτή τη διαδρομή, με ένα πρόγραμμα που τιμά την ιστορία του φεστιβάλ και υπόσχεται νέες, ξεχωριστές εμπειρίες στον Λόφο της Σάνης.

Η βιωσιμότητα αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του Sani Festival

Η στενή σχέση του Sani Festival με το φυσικό περιβάλλον της Χαλκιδικής αποτυπώνεται και στον τρόπο οργάνωσής του, με τη βιωσιμότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του. Το 2026, το Sani Festival έγινε το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20121 για τη βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων, από την TÜV AUSTRIA Hellas.

Το Sani Festival λειτουργεί με 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και εφαρμόζει πρακτικές όπως η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο, η ανακύκλωση και η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά επισκεπτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου Sani/Ikos, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου μουσικές εμπειρίες με τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον τόπο που φιλοξενεί το φεστιβάλ.

Περισσότερες ανακοινώσεις για το πλήρες επετειακό πρόγραμμα του Sani Festival 2027 θα ακολουθήσουν σύντομα.

Η γενική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του Sting ξεκινά στις 19 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00.

ENG: https://www.more.com/gr-en/tickets/music/festival/summer/sani-festival-2027-sting-3-0/

GR: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/summer/sani-festival-2027-sting-3-0/