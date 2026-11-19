Περισσότερα από 25.000 προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας σε έναν νέο χώρο συνάντησης και ανακάλυψης για όλες τις ηλικίες.

Τα Public ενισχύουν το δίκτυό τους με ένα νέο κατάστημα στους Αμπελόκηπους, που συνδυάζει την τεχνολογία, το βιβλίο και την ψυχαγωγία σε έναν σύγχρονο προορισμό για όλη την οικογένεια. Η νέα προσθήκη αναδεικνύει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος πέρα από τις αγορές, ως τόπου συνάντησης, ανακάλυψης και δημιουργικής απασχόλησης.

Στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας 135 με την οδό Λάμψα 1 και την οδό Λουίζης Ριανκούρ, το νέο κατάστημα διαθέτει και άνετο χώρο στάθμευσης και εκτείνεται σε 1.317 τ.μ., σε δύο επίπεδα.

Το κατάστημα φιλοξενεί προϊόντα τεχνολογίας από κορυφαία brands, από smartphones, υπολογιστές και αξεσουάρ μέχρι μικρές οικιακές συσκευές, εποχιακά προϊόντα, γραφική ύλη και είδη δώρων. Την εμπειρία αγορών συμπληρώνει το σημείο iRepair, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επισκευής συσκευών τεχνολογίας.

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα των Public. Στο νέο κατάστημα, το βιβλίο έχει ξεχωριστή θέση: το βιβλιοπωλείο με χιλιάδες ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους, η γωνιά ανάγνωσης και οι χώροι εκδηλώσεων συνδυάζουν την ανακάλυψη και την ανταλλαγή ιδεών. Επιπλέον, το Kids Zone ενισχύει τον οικογενειακό χαρακτήρα του καταστήματος, δίνοντας στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά, όσο οι γονείς τους απολαμβάνουν τις αγορές τους.

Ξεχωρίζει επίσης η κατηγορία Pop Culture, με ποικιλία από βιβλία, manga, comics, collectibles, anime, Pokémon, K-Pop και retro gaming τα οποία συνυπάρχουν αρμονικά. Την πρόταση ψυχαγωγίας του καταστήματος συμπληρώνουν τα παιχνίδια και η συλλογή βινυλίων και CD.

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Τριήμερο εγκαινίων με παιχνίδι, βιβλίο και δύο διαγωνισμούς

Από την Πέμπτη 19 έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, το νέο κατάστημα γιορτάζει τα εγκαίνιά του με επιτραπέζια παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, συναντήσεις με συγγραφείς και δημιουργούς και κεράσματα από De'Longhi και Nutribullet. Όσοι πραγματοποιήσουν αγορές στο κατάστημα κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κλήρωση με δώρα τεχνολογίας, μεγάλες οικιακές συσκευές, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και βιβλία.

Τα Public Playdays ξεκινούν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 17:30 με επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά από 4-8 ετών από την Κάισσα. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 16:00 με δημιουργικές δραστηριότητες Play-Doh της Hasbro, στις 17:30 με επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισσα και στις 18:00 “Γνωρίζουμε τον γενναίο LEGO® Νίτζα Kάι”, βγάζοντας επικές φωτογραφίες.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η ημέρα ξεκινά στις 11:00 με επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισσα. Στις 15:30, ο Ευθύμης Κάλφας θα συναντήσει τους αναγνώστες και θα υπογράψει το βιβλίο του Μη χειρότερα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Στις 17:00, οι μικροί επισκέπτες θα παίξουν και θα δημιουργήσουν με Play-Doh της Hasbro, ενώ στις 18:00 η FOSBLOQUE θα υπογράψει τα βιβλία ζωγραφικής Kutsunia city και Kutzuni neighbours, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Key Books.

Παράλληλα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τα Public διοργανώνουν μια κλειστή συνάντηση της «Λέσχης Ανάγνωσης Δίχως Ηλικία», σε συνεργασία με το Γηροκομείο Αθηνών και τη ΜΚΟ «Διαβάζω για τους Άλλους», με προσκεκλημένους τους φιλοξενούμενους του Γηροκομείου. Η κοινή ανάγνωση θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν βιβλία του Γιάννη Ξανθούλη από τις εκδόσεις Διόπτρα και να μοιραστούν σκέψεις και αναμνήσεις. Τη δράση συνοδεύει δωρεά βιβλίων από τις εκδόσεις Διόπτρα και Πατάκη για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Γηροκομείου Αθηνών.

Με το νέο κατάστημα στους Αμπελόκηπους, τα Public διευρύνουν την παρουσία τους στην Αττική, προσφέροντας έναν προορισμό που συνδυάζει τις αγορές με την τεχνολογία, την ψυχαγωγία και την αγάπη για το βιβλίο και το παιχνίδι.