Οι εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό!

Επίκαιρες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιχνίδι έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.





Τα PlayDays του Νοέμβρη

Οι δράσεις PlayDays στα Public γεμίζουν το χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Διαδραστικά events, δημιουργικά workshops, επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, έμπνευσης και συμμετοχής για όλη την οικογένεια.





ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκεται στα Public!

Τα Public και η Καισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για να παίξουμε, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 12:00 έως 14:00 σε όλη την Ελλάδα.

Δες το πρόγραμμα εδώ:

Play Days και τον Νοέμβριο με επιτραπέζια ΚΑΙΣΣΑ στα Public! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Ελάτε να παίξουμε επιτραπέζια Κάισσα!

Ανακάλυψε αγαπημένα επιτραπέζια και δημιούργησε ακόμα καλύτερες αναμνήσεις με όλη την οικογένεια! Σε περιμένουμε!

Η εκδηλώσεις απευθύνεται σε ηλικίες από 4-8 ετών





Οι βιβλιοπαρουσιάσεις Νοεμβρίου

Μια ξεχωριστή αφορμή για να συναντηθούμε με συγγραφείς και να έρθουμε σε επαφή με ξεχωριστές ιστορίες. Μέσα από συζητήσεις, αφηγήσεις και προσωπικές ματιές, οι δημιουργοί και το αναγνωστικό κοινό μπαίνουν σε έναν μοναδικό διάλογο για την ιστορία που κουβαλά μέσα του κάθε βιβλίο.

Λένα Μαντά – Κλαίρη Θεοδώρου

Γυναικεία Υπόθεση, 6: #cancel / Ψυχογιός

Δευτέρα 16/11, Τρίτη 17/11 και Παρασκευή 20.11 και ώρα 19:00

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου των Λένα Μαντά και Κλαίρης Θεοδώρου «Γυναικεία Υπόθεση, 6: #cancel».

Tην Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Public Τσιμισκή

στις 19:00 στο Public Tην Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Public Σερρών

στις 19:00 στο Public Tην Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Public Βόλου

Οι συγγραφείς θα συνομιλήσουν με το κοινό και θα υπογράψουν αντίτυπα του βιβλίου τους.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Λένε πως αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα. Ισχύει. Πολύ πιο συχνά όμως ισχύει το αντίθετο· κάποια τέκνα θα ήταν προτιμότερο να μην είχαν γεννηθεί ποτέ.

Τον πλούτο πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδείς.

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Νεαροί διάσημοι από τον χώρο της σόουμπιζ αυτοκτονούν ύστερα από ένα κύμα #cancel εναντίον τους. Ο τρόπος αυτοχειρίας τους όμως δεν πείθει τη Νόρα Δενδρινού και τον Νικόλα Παναγιωτίδη. Η υπόθεση τους οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια φόβου, θανάτου και αμφισβήτησης, αλλά και σε μία μετά βαΐων και κλάδων προαγωγή μετά τη σύλληψη του ενόχου.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ισοβίτης Σίμος Καραντινός, καταδικασμένος για εννιά ειδεχθείς δολοφονίες νεαρών καλλιτεχνών, λύνει τη σιωπή του σε αποκλειστική συνέντευξη, όπου παραδέχεται για πρώτη φορά την ενοχή του και ζητάει συγχώρεση από τους οικείους των θυμάτων. Λίγο αργότερα βρίσκεται νεκρός στο κελί του. Έχει αυτοκτονήσει με τον ίδιο τρόπο που καταδίκαζε σε θάνατο τα θύματά του. Ή μήπως όχι;

H Nόρα Δενδρίνου, ο Νικόλας Παναγιωτίδης και η Ελπινίκη Ντόκα συνειδητοποιούν με τον άσχημο τρόπο πως τα λάθη, αν και ανθρώπινα, στο δικό τους πεδίο είναι καταστροφικά. Και πως οι παλιές υποθέσεις είναι λίγο σαν τις παλιές αγάπες· μένουν ανοιχτές και αιμορραγούν.

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