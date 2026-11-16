Σε εισπνοή καπνού και αιθάλης αποδίδεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες, ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης και ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μπήκαν στο φλεγόμενο κτίριο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές και να εκτελέσουν το καθήκον τους. Δεν επέστρεψαν ποτέ. Η απώλειά τους έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους και ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα.

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Η κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση και βοήθησε στον απεγκλωβισμό του τρίτου πυροσβέστη που τραυματίστηκε, αποτυπώνει τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο υπόγειο του κτιρίου. Ο ίδιος περιγράφει την προσπάθεια των συναδέλφων του να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον μέσα στους πυκνούς καπνούς, την περιορισμένη ορατότητα, τα ολισθηρά σκαλοπάτια και τις αναπνευστικές συσκευές που άρχισαν να χτυπούν προειδοποιητικά, καθώς εξαντλούνταν ο αέρας.

Η δραματική κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη

Όπως περιέγραψε, ο 44χρονος πυροσβέστης ενημέρωσε ότι υπήρχε φωτιά στο υπόγειο και αποφάσισε να εισέλθει ξανά στο κτίριο μαζί με τον 23χρονο συνάδελφό του, κρατώντας τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Ο δόκιμος τούς ακολούθησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. «Εγώ κάνω πρώτη μέρα πρακτική εκπαίδευση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του, περιγράφοντας ότι οι τρεις πυροσβέστες κατέβηκαν στο υπόγειο.

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Λίγα λεπτά αργότερα, ο τρίτος πυροσβέστης βγήκε έξω ζητώντας επιπλέον εγκατάσταση νερού χαμηλής πίεσης. Αφού ετοιμάστηκε ο εξοπλισμός, επέστρεψε στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου βρίσκονταν ήδη οι δύο συνάδελφοί του.

Στη συνέχεια, άρχισε να φωνάζει ότι δεν είχε πλέον οπτική επαφή μαζί τους. Οι πυκνοί καπνοί δεν επέτρεπαν στους υπόλοιπους πυροσβέστες να δουν τι συνέβαινε στο υπόγειο. Ο δόκιμος και ο οδηγός φόρεσαν τις αναπνευστικές συσκευές τους και μπήκαν ξανά στο κτίριο, κρατώντας φακό και σχοινί. Στη σκάλα εντόπισαν τον τρίτο πυροσβέστη πεσμένο, με τις αισθήσεις του, αλλά αδυνατώντας να σηκωθεί εξαιτίας των καμένων απορριμμάτων που κάλυπταν τα σκαλοπάτια.

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«Ακούγοντας τη συσκευή να σφυρίζει προειδοποιητικά ότι τελειώνει ο αέρας της», περιέγραψε ο δόκιμος, εξηγώντας ότι μαζί με τον οδηγό και τη βοήθεια ακόμη ενός συναδέλφου κατάφεραν να τον μεταφέρουν έξω από το κτίριο. Μόλις βγήκαν στον δρόμο, ο τραυματισμένος πυροσβέστης ενημέρωσε ότι είχε χάσει την επαφή με τους άλλους δύο.

Ο δόκιμος και οι συνάδελφοί του αποφάσισαν να επιστρέψουν στο υπόγειο, προκειμένου να τους εντοπίσουν. Η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα σκαλοπάτια και το δάπεδο ήταν γεμάτα καμένα σκουπίδια, τα οποία γλιστρούσαν και δυσχέραιναν κάθε κίνηση.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι παραπάτησε και έπεσε από ύψος περίπου ενάμισι μέτρου στο πάτωμα του υπογείου. Στη συνέχεια σηκώθηκε και συνέχισε την προσπάθεια, κρατώντας το σχοινί και προχωρώντας μπροστά, ενώ ο συνάδελφός του τον ακολουθούσε με τον φακό. Λίγο αργότερα, ένιωσε με το πόδι του το κράνος ενός από τους δύο αγνοούμενους πυροσβέστες. «Εγώ κατάλαβα ότι βρισκόταν ο συνάδελφος πεσμένος ανάσκελα, φορώντας κουμπωμένη την προσωπίδα με την αναπνευστική του συσκευή», ανέφερε.

Ο ίδιος και ο οδηγός προσπάθησαν να τον σηκώσουν και να τον μεταφέρουν προς την έξοδο, φωνάζοντάς του, χωρίς όμως να λάβουν καμία ανταπόκριση. Την ίδια στιγμή, ο αέρας στις δικές τους αναπνευστικές συσκευές άρχιζε να τελειώνει.

«Ο αέρας και σε εμένα και στον οδηγό τελείωνε», κατέθεσε, περιγράφοντας την απόφαση να οπισθοχωρήσουν, καθώς δεν μπορούσαν πλέον να συνεχίσουν την προσπάθεια με ασφάλεια.

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Από εισπνοή καπνού και αιθάλης ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών αποδίδεται σε εισπνοή καπνού και αιθάλης. Κατά την εξέταση δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά κάποιες στην κνήμη, ενώ καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα, εύρημα σύνηθες σε τέτοιους μηχανισμούς θανάτου. Η εισπνοή αιθάλης καταγράφεται ως κοινή αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μετά τη φωτιά στο εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τη μακροσκοπική εικόνα των σορών, αιθάλη, δηλαδή καπνός, εντοπίστηκε στην τραχεία και των δύο, ενώ κανένας δεν έφερε εγκαύματα. Παράλληλα, έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα που εντοπίστηκε στον οργανισμό των δύο πυροσβεστών.

Πιάστηκε σε βέργα η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου – Πέταξε την μάσκα όταν τελείωσε το οξυγόνο ο 23χρονος

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Ο 23χρονος πυροσβέστης σύμφωνα με το MEGA βρέθηκε περίπου δέκα μέτρα μακρύτερα, σε σημείο όπου δεν υπήρχαν φλόγες, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τους καπνούς. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών, στον νεαρό πυροσβέστη εντοπίστηκε σχεδόν πενταπλάσια έως εξαπλάσια ποσότητα αιθάλης σε σχέση με τον 44χρονο συνάδελφό του. Η εκτίμηση είναι ότι, όταν τελείωσε το οξυγόνο στη φιάλη του, αφαίρεσε τη μάσκα του, με αποτέλεσμα να εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Αντίθετα, ο 44χρονος είχε απομακρύνει ελαφρώς τη μάσκα από το πρόσωπό του, γεγονός που εξηγεί τη μικρότερη ποσότητα αιθάλης που βρέθηκε στον οργανισμό του.

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Οι συλλήψεις και η κατάθεση της 34χρονης

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μια 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προήλθε θάνατος, κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Η ίδια κατηγορία βαρύνει και τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Στην κατάθεσή της στους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, η 34χρονη υποστήριξε ότι η απόρριψη της στάχτης από την ξυλόσομπα στο υπόγειο ήταν μια πρακτική που ακολουθούσε καθημερινά η οικογένεια. Όπως φέρεται να είπε, εκείνη την ημέρα ζήτησε από την κόρη της να μεταφέρει τις στάχτες, καθώς το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας μόλις ενάμισι έτους, ήταν άρρωστο.

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω», φέρεται να υποστήριξε, περιγράφοντας ότι τοποθετούσε τις στάχτες σε σωρό κοντά στην είσοδο του υπογείου. Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι το κτίριο δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα και πως η οικογένεια χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για τη θέρμανση, ενώ για τον φωτισμό χρησιμοποιούσε τους φακούς των κινητών τηλεφώνων.

Κλείνοντας την απολογία της, ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να προκληθεί η τραγωδία και ότι είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένη για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Ένορκη διοικητική εξέταση για τη φωτιά στο Ζεφύρι

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ παράλληλα η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο των ανακρίσεων. Στόχος της διαδικασίας είναι να αποσαφηνιστούν οι ισχυρισμοί και οι ενέργειες που έγιναν στο μοιραίο εγκαταλελειμμένο κτίριο την ώρα της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για το πώς οι δύο πυροσβέστες παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό. Το πρώτο σενάριο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα και να μην μπόρεσαν να βγουν έγκαιρα από το σημείο. Το δεύτερο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού καπνού που δημιουργήθηκε από την καύση απορριμμάτων μέσα στο κτίριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwpt85qvh8p?integrationId=40599y14juihe6ly}