Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων των δύο πυροσβεστών που έχασαν την ζωή τους με τραγικό τρόπο στο Ζεφύρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Από την εισπνοή καπνού και αιθάλης προήλθε, σύμφωνα με τα νεότερα ευρήματα, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανένας από τους δύο πυροσβέστες δεν έφερε εγκαύματα, ενώ στον έναν από αυτούς διαπιστώθηκε τραύμα στην κνήμη. Καθοριστικής σημασίας αναμένονται να είναι και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπληρώσουν την εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τους δύο πυροσβέστες – Πώς εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο

Μέσα στις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς μπήκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι. Στόχος τους ήταν να εντοπίσουν την εστία της πυρκαγιάς και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του κτιρίου. Έδωσαν μάχη με τον χρόνο και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιστρέψουν ζωντανοί. Τα ευρήματα της αυτοψίας αποκαλύπτουν τις δραματικές τελευταίες στιγμές των δύο ανδρών. Ο 44χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της εσωτερικής περιστρεφόμενης σκάλας, ενώ ο 23χρονος συνάδελφός του βρέθηκε μόλις πέντε μέτρα πιο μέσα, στο υπόγειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwmssiyul8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα ευρήματα για το πώς ξεκίνησε η «μοιραία» φωτιά

Την ίδια ώρα, η έκθεση του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής ρίχνει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Στο ισόγειο του κτιρίου εντοπίστηκε αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, η οποία είχε αυξημένη θερμοκρασία. Παράλληλα, το κλιμακοστάσιο που οδηγούσε στο υπόγειο ήταν γεμάτο με πλαστικά αντικείμενα, στρώματα, σύριγγες και σκουπίδια, υλικά που μπορούσαν να συμβάλουν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού. Η 34χρονη γυναίκα που διέμενε στο διπλανό κτίριο τον τελευταίο χρόνο παραδέχθηκε ότι έστελνε τις δύο ανήλικες κόρες της να πετούν τις στάχτες και τα αναμμένα κάρβουνα της ξυλόσομπας στο κλιμακοστάσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwmckeld18x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για την υπόθεση ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος και των τριών για κακουργηματικό εμπρησμό από τον οποίο προκλήθηκε θάνατος. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο πατέρα, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να έχει πάρει μαζί του και το τρίτο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwmgewlqb89?integrationId=40599y14juihe6ly}