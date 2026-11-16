Η επιτυχημένη εμπορική του πορεία σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για τη νεότερη προσθήκη της Hyundai Motor στην ευρωπαϊκή γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων της.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 3 αναδείχθηκε ως ένας από τα επτά φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027. Η επιλογή του πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή δημοσιογράφων αυτοκινήτου από ολόκληρη την Ευρώπη, τοποθετώντας το IONIQ 3 ανάμεσα στους διεκδικητές ενός από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς της αυτοκίνησης. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027στα πλαίσια του Brussels Motor Show.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το IONIQ 3 αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών και παράγεται στο εργοστάσιο της Hyundai Motor στο İzmit. Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της μικρομεσαίας κατηγορίας συνδυάζει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, ένα ευρύχωρο εσωτερικό και προηγμένες, εύχρηστες τεχνολογίες, προσφέροντας αυτονομία έως και 497 χλμ. (WLTP) στην έκδοση Long Range στοχεύοντας να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.

«Η επιλογή του IONIQ 3 ως φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year αποτελεί μια σημαντική διάκριση για το μοντέλο και για την προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά την ανάπτυξή του» δήλωσε ο κ. Christopher McKinnon, Vice President, Head of Product και Product Director Office της Hyundai Motor Europe. «Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, συνδυάζοντας ξεχωριστό σχεδιασμό, κορυφαία αεροδυναμική απόδοση, μεγάλη αυτονομία και εξαιρετική ευρυχωρία, μαζί με προηγμένη τεχνολογία σε προσιτή τιμή. Η ανταπόκριση των πελατών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, με τις παραγγελίες να έχουν ήδη ξεπεράσει τις αρχικές μας προσδοκίες. Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα αντικατοπτρίζει τη δύναμη αυτού του συνολικού πακέτου και τη φιλοδοξία μας να καταστήσουμε την ηλεκτροκίνηση τόσο επιθυμητή όσο και πρακτική για ακόμη περισσότερους ανθρώπους.»

Βασικά χαρακτηριστικά του Hyundai IONIQ 3 :

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στην Ευρώπη ειδικά για Ευρωπαίους πελάτες. ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ξεχωριστός σχεδιασμός Aero Hatch με κορυφαίο στην κατηγορία του αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263.

Κορυφαία στην κατηγορία του αυτονομία έως και 497 χλμ. (WLTP) στην έκδοση Long Range.

Εσωτερικό με κορυφαία ευρυχωρία, πέντε κανονικών διαστάσεων θέσεις και χώρο αποσκευών 441 λίτρων.

Η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής στην κατηγορία του, στις 14,6 ίντσες, με το Pleos Connect, τη νέα γενιά συστήματος infotainment της Hyundai που βασίζεται στο Android Automotive OS.

Τι κάνει το IONIQ 3 υποψήφιο για το European Car of the Year 2027;

Το IONIQ 3 συνδυάζει μια σειρά χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν στην κατηγορία του και ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Ο αεροδυναμικός του σχεδιασμός συμβάλλει στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ενώ το ευρύχωρο εσωτερικό προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του. Οι διαισθητικές τεχνολογίες ενισχύουν την άνεση στην καθημερινότητα, ενώ η προσιτή τιμή το καθιστά μια ελκυστική πρόταση ηλεκτροκίνησης για μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.

Τι είναι το βραβείο European Car of the Year;

Το European Car of the Year είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός της αυτοκίνησης που ιδρύθηκε το 1964. Η διεθνής κριτική επιτροπή του αποτελείται από 65 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι αξιολογούν τα νέα μοντέλα βασιζόμενοι σε κριτήρια όπως ο σχεδιασμός, η καινοτομία, οι επιδόσεις, η σχέση αξίας - τιμής και η τοποθέτησή τους στην αγορά.

Από την αρχική λίστα υποψηφίων επιλέγονται επτά φιναλίστ. Μετά από περαιτέρω αξιολόγηση και ψηφοφορία, ο μεγάλος νικητής για το European Car of the Year 2027 θα ανακοινωθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027 στα πλαίσια του Brussels Motor Show.