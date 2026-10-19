Οι ρομποτικές τεχνολογίες που παρουσιάζονται στο περίπτερο της Hyundai υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και την τεχνολογία πέρα από την κινητικότητα.

Η Hyundai Motor Company παρουσίασε σήμερα τρεις σημαντικές παγκόσμιες πρεμιέρες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με κορυφαία στιγμή την παγκόσμια παρουσίαση του ολοκαίνουργιου BAYON. Παράλληλα με το νέο B-SUV, η Hyundai παρουσίασε την ευρωπαϊκή έκδοση του ολοκαίνουργιου TUCSON και του TUCSON N Line, ενισχύοντας τον πυρήνα της ευρωπαϊκής γκάμας της, ενώ παρουσίασε και το αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα STARIA Cargo.

Η παρουσίαση των νέων βασικών SUV της Hyundai και η είσοδος σε νέες κατηγορίες πελατών συνοδεύτηκαν από σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες της μάρκας στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συνεργασία της Hyundai ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League, καθώς και η επέκταση της συνεργασίας με τη Waymo σε διεθνείς αγορές.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη δέσμευση της Hyundai στην Ευρώπη και τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας στους τομείς της σχεδίασης, της καινοτομίας και της πελατοκεντρικής κινητικότητας.

Δίπλα στο νέο IONIQ 3, το οποίο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη για Ευρωπαίους πελάτες και είναι ήδη διαθέσιμο στην αγορά, το περίπτερο της Hyundai στο Παρίσι αναδεικνύει το στρατηγικό όραμα ανάπτυξης της μάρκας στην Ευρώπη και τη μελλοντική της προσέγγιση στην κινητικότητα.

«Η Hyundai δραστηριοποιείται στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα οι πελάτες έχουν μάθει να εμπιστεύονται τα οχήματά μας και το δίκτυο υπηρεσιών μας», δήλωσε ο José Muñoz, Πρόεδρος και Global CEO της Hyundai Motor Company. «Σήμερα περισσότερο από το 80% των οχημάτων που πωλούμε στην Ευρώπη κατασκευάζονται στην Ευρώπη, ενώ έως το 2030 οι επενδύσεις μας στην περιοχή θα προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ. Τα ολοκαίνουργια BAYON και TUCSON σχεδιάστηκαν και εξελίχθηκαν ειδικά για τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών.»

«Η παρουσία μας στο Παρίσι αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση των φιλοδοξιών της Hyundai στην Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Με σημαντικές πρεμιέρες προϊόντων, συνεργασίες που φέρνουν το brand μας πιο κοντά σε εκατομμύρια ανθρώπους και συνεχιζόμενες επενδύσεις στην περιοχή, αποδεικνύουμε τόσο τη σημερινή δυναμική της Hyundai όσο και τη φιλοδοξία που οδηγεί το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξής μας.»

Η Hyundai παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο BAYON

Αυθεντικός SUV σχεδιασμός με άνεση ανώτερης κατηγορίας και τεχνολογία αιχμής. Κάνοντας την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, το ολοκαίνουργιο Hyundai BAYON είναι ένα αυθεντικό B-SUV που συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα, προηγμένα χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένο επίπεδο άνεσης για τις καθημερινές μετακινήσεις. Αναδεικνύοντας τη νικηφόρα συνταγή της Hyundai που συνδυάζει σχεδιασμό και τεχνολογία στην κατηγορία των compact SUV, το ολοκαίνουργιο BAYON εκφράζει τη φιλοδοξία της Hyundai στην Ευρώπη και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές προσέλκυσης νέων πελατών για τη μάρκα. Το ολοκαίνουργιο BAYON υιοθετεί μια πιο δυναμική και σίγουρη SUV ταυτότητα, συνδυάζοντας παράλληλα ευελιξία, πρακτικότητα και ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα. Ο τολμηρός εξωτερικός σχεδιασμός του συμπληρώνεται από ένα εσωτερικό που ενσωματώνει διαισθητική τεχνολογία, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και αυξημένη άνεση για όλους τους επιβάτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η έκδοση BAYON N Line προσφέρει έναν πιο σπορ και δυναμικό χαρακτήρα, χάρη σε αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό, όπως οι ειδικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών N Line και τα γυαλιστερά μαύρα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, εμπνευσμένα από τα βραβευμένα μοντέλα N της Hyundai. Ένας πίσω διαχύτης με ενσωματωμένες διπλές απολήξεις εξάτμισης ενισχύει περαιτέρω τη σπορ εμφάνιση. Στο εσωτερικό, τα αποκλειστικά καθίσματα N Line από ύφασμα και σουέντ υπογραμμίζουν τον δυναμικό και premium χαρακτήρα του.

Τα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας και άνεσης του BAYON περιλαμβάνουν το Hyundai Digital Key 2, ασύρματη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ασύρματη φόρτιση. Οι διαθέσιμες διπλές κυρτές οθόνες 12,3 ιντσών προσφέρουν μια απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία. Τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα συμπληρώνονται από αναβαθμισμένες παροχές άνεσης για τους πίσω επιβάτες, όπως αυξημένος χώρος για τα πόδια, ανακλινόμενα πίσω καθίσματα, κεντρικό υποβραχιόνιο, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και ξεχωριστοί αεραγωγοί. Σε συνδυασμό με την ανοιγόμενη πανοραμική οροφή, τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν επίπεδα άνεσης που συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων.

Το μεγαλύτερο μεταξόνιο εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, ενώ το ολοκαίνουργιο BAYON προσφέρει κορυφαίο χώρο για το κεφάλι και τους ώμους τόσο εμπρός όσο και πίσω. Παράλληλα διαθέτει χώρο αποσκευών 440 λίτρων, ο οποίος ενισχύεται από επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Ο συνδυασμός άνεσης επιβατών, πρακτικότητας, ευελιξίας και συμπαγών εξωτερικών διαστάσεων καθιστά το νέο BAYON ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις, οικογενειακή χρήση και μεγαλύτερα ταξίδια.

Κατά το λανσάρισμά του, το ολοκαίνουργιο BAYON θα διατίθεται με τον κινητήρα 1.0 T-GDI στις εκδόσεις 90 PS και 115 PS. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα προστεθεί και υβριδική έκδοση 1.6 HEV. Με εκτιμώμενη ισχύ 138 PS και εκπομπές CO₂ από 102 γρ./χλμ., το νέο BAYON HEV θα εισαγάγει επίσης προσαρμοζόμενη αναγεννητική πέδηση, ελεγχόμενη μέσω χειριστηρίων (paddles) στο τιμόνι, προσφέροντας μια μοναδική οδηγική εμπειρία που θυμίζει ηλεκτρικό όχημα.

Το ολοκαίνουργιο BAYON διαθέτει το ολοκληρωμένο πακέτο Hyundai SmartSense, σχεδιασμένο να υποστηρίζει τον οδηγό σε αστικό περιβάλλον, στον αυτοκινητόδρομο και κατά τους ελιγμούς στάθμευσης. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα Highway Driving Assist 2 (HDA 2), Surround View Monitor (SVM), Blind-Spot View Monitor (BVM), Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2), Smart Cruise Control (SCC), Lane Following Assist 2 (LFA 2), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) και Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R). Στα χαρακτηριστικά άνεσης περιλαμβάνεται επίσης το Hyundai Digital Key 2, το οποίο επιτρέπει σε συμβατά smartphones και smartwatches να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημα.

«Το ολοκαίνουργιο BAYON είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή ανανέωση» δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Έχουμε ενισχύσει τον SUV χαρακτήρα του με πιο τολμηρό σχεδιασμό, περισσότερους χώρους, μεγαλύτερη άνεση και τεχνολογίες που συνήθως οι πελάτες συναντούν σε μεγαλύτερα οχήματα. Σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς, το BAYON μας δίνει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να προσελκύσουμε νέους πελάτες. Με την προσθήκη της υβριδικής έκδοσης το 2027, το BAYON θα ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη δυναμική πορεία.»

Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα του Ολοκαίνουργιου TUCSON και TUCSON N Line

Τολμηρή Σχεδίαση, Έξυπνα Υβριδικά Συστήματα και Συνδεσιμότητα Νέας Γενιάς. Η Hyundai παρουσιάζει επίσης στην Ευρώπη το ολοκαίνουργιο TUCSON, ενώ στο Παρίσι αποκάλυψε και το ολοκαίνουργιο TUCSON N Line, προσδίδοντας στο νέο SUV ακόμη πιο δυναμική και ξεχωριστή προσωπικότητα. Μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και πιο έξυπνο από ποτέ, αυτό είναι το καλύτερο TUCSON που έχει δημιουργήσει η Hyundai. Το νέο SUV της κατηγορίας C συνδυάζει προηγμένα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης με το infotainment νέας γενιάς της Hyundai, το Pleos Connect, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη οθόνη της κατηγορίας του στις 17 ίντσες, προσφέροντας ανώτερα επίπεδα άνεσης και ευελιξίας.

Με αυξημένες διαστάσεις και μια ευρύχωρη, ευέλικτη καμπίνα, το ολοκαίνουργιο TUCSON εξελίχθηκε ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών, από τις καθημερινές μετακινήσεις και την οικογενειακή χρήση έως τα μεγαλύτερα ταξίδια και τις δραστηριότητες αναψυχής. Η γωνία ανοίγματος των πίσω θυρών αυξήθηκε από 73 σε 83 μοίρες για ευκολότερη πρόσβαση, ενώ το νέο μοντέλο προσφέρει κορυφαίους χώρους στην κατηγορία, με 1.038 χλστ. εμπρός χώρο για το κεφάλι, 1.002 χλστ. χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών και 1.470 χλστ. εμπρός χώρο στους ώμους.

Από την πρώτη γενιά του, το 2004, το TUCSON έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Hyundai στην Ευρώπη, με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις στην περιοχή.

Η τέταρτη γενιά, η οποία κυκλοφόρησε στα τέλη του 2020, αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία C-SUV για ιδιώτες στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών στο TUCSON. Περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, αναδείχθηκε το 2025 ως το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία των ιδιωτικών C-SUV στην Ευρώπη.

«Η ανανέωση ενός εμβληματικού μοντέλου δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση», δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τον ασφαλή δρόμο και απλώς να εξελίξουμε ένα ήδη επιτυχημένο μοντέλο. Όμως αυτό δεν είναι το στιλ της Hyundai. Θέσαμε ως στόχο να εξελίξουμε το TUCSON σε κάθε τομέα που έχει σημασία για τους πελάτες, από τη σχεδίαση και την άνεση έως την τεχνολογία και την αποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς το επόμενο TUCSON. Είναι το καλύτερο TUCSON που έχουμε δημιουργήσει ποτέ.»

Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel»

Το ολοκαίνουργιο TUCSON ενσαρκώνει τη φιλοσοφία «Bold by Design» μέσα από τη σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel», συνδυάζοντας δομική στιβαρότητα με επιβλητική παρουσία στον δρόμο.

Κάθε στοιχείο του, από τις μυώδεις αναλογίες του αμαξώματος έως την εκλεπτυσμένη καμπίνα, αποτυπώνει μια ξεκάθαρη σχεδιαστική και μηχανολογική ταυτότητα. Η εξωτερική σχεδίαση εστιάζει στα έντονα, μυώδη φτερά που αναδεικνύουν τη δύναμη και την ένταση του μετάλλου, ενώ οι καθαρές γραμμές και οι λιτές επιφάνειες τονίζουν τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εμπρός μέρος, τα φωτιστικά σώματα H-Edge Lighting συνδυάζουν έμμεσο κεντρικό φωτισμό με φωτισμό περιγράμματος, ενισχύοντας το οπτικό πλάτος και τη σταθερότητα του οχήματος. Στο πίσω μέρος, τα τρισδιάστατα φωτιστικά Prism Rear Lamp δημιουργούν μια μοναδική φωτεινή υπογραφή και ενισχύουν τον τεχνικό χαρακτήρα της σχεδίασης. Ανάλογα με την έκδοση, το νέο TUCSON διατίθεται και με Micro Pixel Lighting (MPL). Η τεχνολογία χρησιμοποιεί 25.600 ανεξάρτητα LED pixels, επιτρέποντας ακριβή διαμόρφωση της δέσμης φωτός καθώς και δυναμικά κινούμενα μοτίβα υποδοχής και αποχαιρετισμού. Τα πίσω φωτιστικά LED αποτελούν βασικό εξοπλισμό σε όλες τις ευρωπαϊκές εκδόσεις.

TUCSON N Line: Ακόμη πιο δυναμικό και εκφραστικό

Η έκδοση TUCSON N Line αποκτά ακόμη πιο σπορ και εκφραστικό χαρακτήρα χάρη στο αποκλειστικό πακέτο εξωτερικής σχεδίασης N Line. Οι ειδικά σχεδιασμένες λεπτομέρειες αναδεικνύουν τον μυώδη χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών ενισχύουν την αθλητική του παρουσία. Η σχεδίαση βασίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου TUCSON, όπως τα έντονα φτερά, οι καθαρές γραμμές του αμαξώματος, τα φωτιστικά H-Edge και τα Prism Rear Lamp.

Στα επιπλέον σχεδιαστικά στοιχεία περιλαμβάνονται:

Πιο δυναμικός εμπρός προφυλακτήρας με έντονο chin spoiler.

Αεραγωγοί με σατινέ μαύρο φινίρισμα.

Μυώδη πλαϊνά μαρσπιέ και διακοσμητικά θυρών στο χρώμα του αμαξώματος.

Γυαλιστερά μαύρα καλύμματα καθρεπτών και ένθετα στην κολόνα C.

Ειδικά σχεδιασμένος πίσω προφυλακτήρας με στοιχεία τύπου διαχύτη.

Διπλές απολήξεις εξάτμισης.

Σπορ μεταλλικές λεπτομέρειες και λογότυπα N Line στην εμπρός μάσκα, την πίσω πόρτα και τα εμπρός φτερά.

Το αποτέλεσμα είναι μια πιο χαμηλή, πιο αιχμηρή και πιο δυναμική εμφάνιση, χωρίς να αλλοιώνεται η βασική SUV ταυτότητα του μοντέλου.

Κορυφαία άνεση και ευρυχωρία

Το ολοκαίνουργιο TUCSON προσφέρει κορυφαίους εσωτερικούς χώρους στην κατηγορία του, με τους μεγαλύτερους διαθέσιμους χώρους για κεφάλι, ώμους και πόδια για τους εμπρός επιβάτες, καθώς και κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες. Με χώρο αποσκευών έως 695 λίτρα, κάθισμα χαλάρωσης Relaxation Seat, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι, έμμεσο αερισμό Multi-Air Mode και επιπλέον χαρακτηριστικά όπως τα ErgoMotion Seats, το TUCSON προσφέρει ένα πακέτο άνεσης που ξεχωρίζει στην κατηγορία.

Η καμπίνα επαναπροσδιορίζει τη μινιμαλιστική σχεδίαση στα SUV μέσω μιας αρχιτεκτονικής δύο επιπέδων. Το επάνω τμήμα του ταμπλό προσφέρει καθαρή ορατότητα και αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ το βαθύ ανοιχτό ράφι στο κάτω μέρος προσθέτει πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους. Οι εκδόσεις N Line διαθέτουν αποκλειστικό μαύρο εσωτερικό με κόκκινες πινελιές αντίθεσης στα καθίσματα, τις πόρτες και το ταμπλό. Τα καθίσματα επενδύονται με ύφασμα-suede, ενώ το τιμόνι N, με διάτρητο δέρμα, κόκκινες ραφές και μεταλλικές λεπτομέρειες, ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα της καμπίνας.

Συνδεσιμότητα και τεχνολογία νέας γενιάς

Το νέο TUCSON εισάγει ένα πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας, infotainment και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις πιο άνετες και πιο διαισθητικές.

Το Pleos Connect, βασισμένο στο Android Automotive OS (AAOS), συνδυάζει κεντρική οθόνη 12,9 ή 17 ιντσών με ψηφιακό πίνακα οργάνων 9,9 ιντσών. Το σύστημα συμπληρώνεται από τον έξυπνο φωνητικό βοηθό Gleo AI, ο οποίος αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει στον οδηγό να χειρίζεται λειτουργίες του οχήματος με φυσικές φωνητικές εντολές.

Το λειτουργικό σύστημα Android Automotive προσφέρει πρόσβαση σε συμβατές εφαρμογές και συνδεδεμένες υπηρεσίες, ενώ οι ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού (OTA) επιτρέπουν την απομακρυσμένη αναβάθμιση βασικών συστημάτων του οχήματος.

Διατίθενται επίσης:

Ηχοσύστημα Bang & Olufsen 12 ηχείων.

Διαδραστικός ατμοσφαιρικός φωτισμός Smart Mood Lamp.

Hyundai Digital Key 2.

Head-Up Display.

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι.

Διπλή ασύρματη φόρτιση 15W.

Τέσσερις θύρες USBC 100W για ταχεία φόρτιση φορητών συσκευών.

Εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης

Στην καρδιά του νέου TUCSON βρίσκεται η νέα γενιά εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης της Hyundai.

Οι υβριδικές εκδόσεις διαθέτουν τη λειτουργία HEV Stay Mode, η οποία επιτρέπει τη χρήση του κλιματισμού, του συστήματος ήχου και της φόρτισης συσκευών ακόμη και με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης απενεργοποιημένο.

Η υβριδική έκδοση αποδίδει:

245 ίππους

380 Nm ροπής

Η Plug-in Hybrid έκδοση συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1.6 turbo με μπαταρία 17,1 kWh και αποδίδει:

292 ίππους

380 Nm ροπής

Ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χλμ. (με ζάντες 17 ιντσών, υπό την τελική διαδικασία έγκρισης τύπου)

Η φόρτιση υποστηρίζεται από ενσωματωμένο φορτιστή AC 7,2 kW.

Παράλληλα διατίθεται και ο βενζινοκινητήρας 1.6 T-GDI 150 ίππων, με επιλογή χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων ή συστήματος 48V Mild Hybrid σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (7DCT).

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας

Το νέο TUCSON διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα ασφαλείας στην κατηγορία του, με συστήματα Hyundai SmartSense όπως:

Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2)

Highway Driving Assist 2 (HDA 2)

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)

Το ISLA βοηθά τον οδηγό να συμμορφώνεται με τα όρια ταχύτητας, ενώ το NSCC προσαρμόζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας δεδομένα πλοήγησης.

Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως:

1.910 κιλά για την υβριδική έκδοση

1.810 κιλά για την Plug-in Hybrid έκδοση (σε κλίση 12%)

Παράλληλα, το σύστημα Trailer Reverse Assist (TRA) υποστηρίζει τον έλεγχο του τιμονιού κατά την όπισθεν με τρέιλερ, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Η Hyundai μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην ηλεκτροκίνηση στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με το νέο STARIA Cargo

Παράλληλα με την επόμενη φάση της επιθετικής στρατηγικής της στα SUV στην Ευρώπη, η Hyundai παρουσίασε σήμερα το STARIA Cargo, ένα αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (LCV), σχεδιασμένο να συνδυάζει προηγμένες ηλεκτρικές επιδόσεις με υψηλή πρακτικότητα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες χρήστες. Η Hyundai επεκτείνει τη γκάμα της στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην ηλεκτροκίνηση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ευρωπαίων επαγγελματιών. Το STARIA Cargo προσφέρει αυτονομία έως και 450 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 20 λεπτά, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις φόρτισης στην κατηγορία και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ακινητοποίησης του οχήματος.

Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 160 kW (218 ίππων) εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, ενώ το ωφέλιμο φορτίο των 1.040 κιλών, η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλών και η χωρητικότητα για τρεις ευρωπαλέτες (Euro pallets) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών εφαρμογών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το STARIA Cargo έχει τη δυνατότητα να ρυμουλκεί έως και 2.000 κιλά ακόμη και όταν μεταφέρει το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο των 1.040 κιλών, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία για καθημερινή επαγγελματική χρήση. Παράλληλα, η πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Hyundai SmartSense συμβάλλει στην ασφαλή, άνετη και ξεκούραστη οδήγηση.

Συνδυάζοντας την ηγετική θέση της Hyundai στην τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων με επίπεδα άνεσης και οδηγικής συμπεριφοράς που παραπέμπουν σε επιβατικό αυτοκίνητο, το STARIA Cargo έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας, καθιστώντας παράλληλα την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη και πρακτική.

«Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ ηλεκτροκίνησης και παραγωγικότητας κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που αναπτύξαμε το STARIA Cargo. Συνδυάζει αυτονομία 450 χιλιομέτρων και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt με την ικανότητα μεταφοράς φορτίου, ρυμούλκησης και χωρητικότητας που οι επαγγελματίες χρειάζονται καθημερινά. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες των Ευρωπαίων χρηστών.»

Ψηφιακή τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό, το STARIA Cargo διαθέτει το σύστημα Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) της Hyundai, το οποίο περιλαμβάνει:

Οθόνη αφής 12,3 ιντσών

Ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών

Διαισθητική πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος

Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες επιτρέπουν:

Απομακρυσμένη διαχείριση του οχήματος

Παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης

Έλεγχο του κλιματισμού εξ αποστάσεως

Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)

Το STARIA Cargo διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) ισχύος 3,5 kW, τόσο μέσω εξωτερικής παροχής όσο και μέσω πρίζας στο χώρο φόρτωσης. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους χρήστες να τροφοδοτούν ηλεκτρικά εργαλεία, εξοπλισμό ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές απευθείας από το όχημα, ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία και τη χρηστικότητά του στην καθημερινή εργασία.

Λύσεις διαμόρφωσης για επαγγελματίες

Η Hyundai συνεργάζεται ήδη με εξειδικευμένους συνεργάτες μετασκευών (upfitting partners) για την ανάπτυξη λύσεων διαμόρφωσης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία τυποποιημένων λύσεων μετασκευής που θα μπορούσαν να διατίθενται μέσω του δικτύου επίσημων εμπόρων Hyundai σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη, συνεπή και εύκολη εμπειρία για τους επαγγελματίες πελάτες.

Η Hyundai Motor Company Επίσημος Αυτοκινητιστικός Συνεργάτης του UEFA Champions League

Η παρουσία της Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού περιλαμβάνει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο αφιερωμένο στη νέα πολυετή συνεργασία της ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League. Στο περίπτερο της Hyundai, κατά την ημέρα Τύπου της έκθεσης τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, εκτίθεται επίσης και το τρόπαιο του UEFA Champions League. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας προς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συλλόγων στο υψηλότερο επίπεδο. Ξεκινά με τη σεζόν 2026/27 και θα διαρκέσει έως και το τέλος της περιόδου 2030/31. Το ποδόσφαιρο αποτελεί διαχρονικά σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης για τη Hyundai. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η εταιρεία στηρίζει το άθλημα στα υψηλότερα επίπεδα, από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις έως συλλόγους και ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία με το UEFA Champions League διευρύνει αυτή τη μακρόχρονη σχέση, συνδέοντας τη Hyundai με την κορυφαία διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης.

Οι ομοιότητες μεταξύ του UEFA Champions League και της Hyundai ξεπερνούν τη διεθνή τους εμβέλεια. Οι ομάδες της διοργάνωσης συγκεντρώνουν κορυφαία ταλέντα από κάθε γωνιά του κόσμου και ανταγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, η Hyundai αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας παρουσίας της, σχεδιάζοντας, εξελίσσοντας και κατασκευάζοντας οχήματα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους πελάτες και διαθέτοντάς τα σε ολόκληρη την ήπειρο. Στο πλαίσιο του οράματος της μάρκας «Progress for Humanity», η Hyundai δεσμεύεται να διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού μέλλοντος για την κοινωνία. Μέσω της συνεργασίας της με την UC3, την κοινοπραξία της UEFA με τους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, της ενεργής παρουσίας της στο UEFA Champions League και των λύσεων κινητικότητας που προσφέρει, η εταιρεία επιδιώκει να φέρει πιο κοντά ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη, ενώνοντας εκατομμύρια φιλάθλους και δημιουργώντας παράλληλα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. «Το UEFA Champions League και η Hyundai μοιράζονται κοινές αξίες όπως η πρόοδος, οι επιδόσεις και η φιλοδοξία να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά», κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με την ισχυρότερη γκάμα μοντέλων που είχαμε ποτέ. Το IONIQ 3 είναι το πρώτο από πέντε σημαντικά νέα μοντέλα που λανσάρουμε φέτος στην Ευρώπη, σχεδιασμένα και εξελιγμένα ειδικά για τους πελάτες της περιοχής, και αποτελεί το μοντέλο που οδηγεί τη γκάμα μας προς το μέλλον.»

Το UEFA Champions League είναι η δημοφιλέστερη ετήσια διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίως, με περίπου έναν στους τρεις ανθρώπους να εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Το πρωτάθλημα των 36 συλλόγων προσφέρει μια ιδανική πλατφόρμα για την επικοινωνία με ένα τεράστιο κοινό παθιασμένων φιλάθλων και για την προβολή του οράματος της Hyundai για το μέλλον, το οποίο περιλαμβάνει τη ρομποτική, τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI), το λογισμικό και τις έξυπνες λύσεις κινητικότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών.

Η Hyundai και η Waymo διερευνούν τη στρατηγική επέκταση της συνεργασίας τους για την αυτόνομη κινητικότητα σε διεθνείς αγορές

Η Hyundai Motor Company και η Waymo θα εξετάσουν τις δυνατότητες επέκτασης της στρατηγικής συνεργασίας τους στον τομέα των υπηρεσιών αυτόνομης κινητικότητας και σε διεθνείς αγορές.

Τα πρώτα οχήματα IONIQ 5 έτοιμα για αυτόνομη οδήγηση (AV-ready), εξοπλισμένα με την τεχνολογική πλατφόρμα Waymo Driver, παραδίδονται ήδη στη Waymo στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο τρέχον έτος. Η Hyundai αναδεικνύει τη συγκεκριμένη τεχνολογία και στο περίπτερό της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Τα πρώτα οχήματα IONIQ 5, κατάλληλα για τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης παραδίδονται φέτος στη Waymo στις ΗΠΑ για να εξοπλιστούν με το σύστημα Waymo Driver, με τη Hyundai να αναδεικνύει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο περίπτερό της κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού. Μέσα από τη συνεργασία της με τη Waymo, τα οχήματα της Hyundai θα ενταχθούν σε υπηρεσίες αυτόνομων μετακινήσεων (ride-hailing) στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο μέλλον στο πλάνο ανάπτυξης αναμένεται να συμπεριληφθούν και διεθνείς αγορές.

Το βραβευμένο, αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 5 βασίζεται στην προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt της Hyundai, η οποία υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση και προσφέρει κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τις εφαρμογές αυτόνομης κινητικότητας.

Σχεδιασμένο ώστε να ενσωματώνει απρόσκοπτα τις τεχνολογίες της Waymo, το IONIQ 5 συνδυάζει την προηγμένη πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης έκτης γενιάς της Waymo, το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένο υλικό (hardware) και λογισμικό (software).

Το όχημα διαθέτει επίσης ειδικά εξελιγμένα πλεονάζοντα (redundant) συστήματα πέδησης και διεύθυνσης, τα οποία προσφέρουν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, ασφαλή και αξιόπιστη εμπειρία μετακίνησης. Η Hyundai και η Waymo επιδιώκουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του οράματος Vision Zero, της κοινής παγκόσμιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην εξάλειψη των τροχαίων δυστυχημάτων και στη δημιουργία ασφαλέστερων, πιο ισότιμων και χωρίς άγχος μετακινήσεων για όλους.

Η κινητήρια δύναμη του παγκόσμιου μετασχηματισμού της Hyundai

Η Hyundai παρουσιάζει επίσης τις τελευταίες καινοτομίες της στον τομέα της ρομποτικής στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής της μετάβασης από έναν παραδοσιακό κατασκευαστή οχημάτων σε μια εταιρεία Physical AI και ρομποτικής. Το όραμα αυτό αναδείχθηκε νωρίτερα φέτος από τον Πρόεδρο και Global CEO της Hyundai Motor Company, José Muñoz, κατά τη διάρκεια του CEO Investor Day 2026. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αλληλεπιδράσουν με το Spot, το ευέλικτο τετράποδο ρομπότ της Boston Dynamics, θυγατρικής του Hyundai Motor Group. Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη και να φωτογραφηθούν μαζί του, βιώνοντας από κοντά τις δυνατότητες της ρομποτικής τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της Hyundai για την προώθηση της ανθρώπινης προόδου μέσω της συνεργασίας ανθρώπων και ρομπότ, το Spot χρησιμοποιείται ήδη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παγκοσμίως για βιομηχανικές επιθεωρήσεις και προληπτική συντήρηση. Η αξιοποίησή του συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας, στη μείωση της σωματικής καταπόνησης και των επαγγελματικών κινδύνων για τους εργαζομένους, επιτρέποντάς τους να επικεντρώνονται σε εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα με το Spot, η Boston Dynamics παρουσίασε στην CES 2026 την έκδοση παραγωγής του ανθρωποειδούς ρομπότ Atlas, ενώ το Hyundai Motor Group αποκάλυψε τον οδικό χάρτη ανάπτυξης των τεχνολογιών ρομποτικής και Physical AI.

Το Atlas θα αξιοποιηθεί αρχικά στο εργοστάσιο Hyundai Motor Group Metaplant America έως το 2028, αναλαμβάνοντας εργασίες διαδοχικής τροφοδοσίας και υποστήριξης παραγωγής, ενισχύοντας τη νέα γενιά ανθρωποκεντρικών «έξυπνων» εργοστασίων. Μέσω της ανάληψης εργασιών υψηλότερου κινδύνου, το Atlas μειώνει τη φυσική καταπόνηση των εργαζομένων και συμβάλλει στη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρύτερη εμπορική αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ.

X-ble Shoulder: Φορετή τεχνολογία που υποστηρίζει τον εργαζόμενο

Στο Παρίσι, η Hyundai παρουσιάζει επίσης το X-ble Shoulder, μια καινοτόμο, μη ηλεκτροδοτούμενη ρομποτική λύση που οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν στο περίπτερο της εταιρείας.

Το X-ble Shoulder είναι ένας φορετός εξωσκελετός που αναπτύχθηκε από το Hyundai Motor Group Robotics LAB και αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά wearable technology για βιομηχανικές εφαρμογές.

Όταν χρησιμοποιείται σε εργασίες πάνω από το ύψος των ώμων, όπου τα χέρια παραμένουν ανυψωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το X-ble Shoulder ενισχύει τη δύναμη των μυών των άνω άκρων και μειώνει την επιβάρυνση του μυοσκελετικού συστήματος.

Το X-ble Shoulder είναι ένα βιομηχανικό ρομποτικό σύστημα (γιλέκο ρομπότ) που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Ρομποτικής (Robotics LAB) του Ομίλου Hyundai Motor και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη wearable technology. Όταν χρησιμοποιείται σε εργασίες πάνω από το επίπεδο των ώμων, όπου ο εργαζόμενος έχει τα χέρια ανυψωμένα, το X-ble Shoulder μπορεί να υποστηρίξει τους μύες του άνω βραχίονα και να μειώσει την καταπόνηση του άνω μέρους του μυοσκελετικού συστήματος.

Τα οφέλη του X-ble Shoulder περιλαμβάνουν ενισχυμένη ασφάλεια των εργαζομένων, μειωμένο κίνδυνο μυοσκελετικών τραυματισμών, βελτιωμένη άνεση κατά τη χρήση, καθώς και αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Η συσκευή μπορεί να μειώσει την καταπόνηση των ώμων έως και κατά 60%, καθώς και τη μυϊκή δραστηριότητα του πρόσθιου και πλάγιου δελτοειδούς μυός έως και κατά 30%.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα υποβοήθησης, το X-ble Shoulder δεν χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρες ή μπαταρίες. Η υποβοήθηση παρέχεται μέσω ενός ειδικού μηχανισμού αντιστάθμισης μυϊκής δύναμης που λειτουργεί με μηχανική παραγωγή ροπής. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται φόρτιση, καθιστώντας το ιδιαίτερα εύκολο στη συντήρηση και τη χρήση. Το εξωσκελετικό γιλέκο ρομπότ X-ble Shoulder ζυγίζει περίπου 1,9 κιλά και προσαρμόζεται εύκολα στον σωματότυπο κάθε χρήστη. Το μήκος του ρυθμίζεται από 406 έως 446 χιλιοστά, ενώ επιτρέπει πλήρη ελευθερία κινήσεων των χεριών, από 0 έως 180 μοίρες, χωρίς να περιορίζει τις εργασιακές δραστηριότητες ή την ξεκούραση του χρήστη. Με την παρουσίαση τεχνολογιών όπως τα ρομπότ Spot & Atlas και το X-ble Shoulder, η Hyundai αναδεικνύει ότι το μέλλον της δεν περιορίζεται μόνο στην κινητικότητα, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης και ανθρωποκεντρικής καινοτομίας.

Η μακροπρόθεσμη δέσμευση της Hyundai στην Ευρώπη

Στο Παρίσι, η Hyundai ενισχύει τη δέσμευσή της προς την Ευρώπη, υλοποιώντας την επόμενη φάση της επιθετικής εμπορικής της στρατηγικής, ανανεώνοντας τη γκάμα των SUV της στις βασικές κατηγορίες της αγοράς. Παράλληλα, εισέρχεται σε ένα νέο τμήμα πελατών με το STARIA Cargo και προχωρά σε σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες που στόχο έχουν να φέρουν τη μάρκα πιο κοντά σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές και να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξή της στην Ευρώπη.

Η δέσμευση της Hyundai στην Ευρώπη αποτυπώνεται ήδη έμπρακτα. Η Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), στο Nošovice της Τσεχίας, έχει κατασκευάσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια οχήματα από την ίδρυσή της το 2006. Το σημαντικό αυτό ορόσημο αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια σταθερότητα, την τεχνολογική ωριμότητα και την παραγωγική φιλοσοφία «στην Ευρώπη για την Ευρώπη». Η στρατηγική σημασία του εργοστασίου αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς προετοιμάζεται για την έναρξη παραγωγής του ολοκαίνουργιου TUCSON.

Αντίστοιχα, η Hyundai Motor Türkiye (HMTR) προετοιμάζεται επίσης για την παραγωγή ενός εντελώς νέου μοντέλου και θα ξεκινήσει αργότερα φέτος την κατασκευή του ολοκαίνουργιου BAYON. Η παραγωγή του νέου compact SUV στο εργοστάσιο του Ιζμίτ θα επεκταθεί και στις υβριδικές εκδόσεις, χάρη στη νέα μονάδα συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών που τέθηκε σε λειτουργία νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Και τα δύο εργοστάσια, καθώς και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) στη Γερμανία, έχουν δεχθεί σημαντικές επενδύσεις με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά. Με επένδυση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στο νέο Square Campus του HMETC, η Hyundai επέκτεινε πέρυσι τις εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης κατά επιπλέον 25.000 τετραγωνικά μέτρα, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πλέον προηγμένα κέντρα automotive R&D στην Ευρώπη.

Στο Ιζμίτ, η εταιρεία επένδυσε 250 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής, με νέα γραμμή δαπέδου για ηλεκτρικά οχήματα, ενσωμάτωση συστημάτων μπαταριών υψηλής τάσης και προηγμένων ηλεκτρονικών ισχύος. Παράλληλα, ξεκίνησε με επιτυχία την παραγωγή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματός της στο εργοστάσιο, του IONIQ 3, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Αντίστοιχα, το εργοστάσιο του Nošovice στην Τσεχία επεκτάθηκε το 2025 ώστε να υποστηρίζει την παραγωγή και συναρμολόγηση μπαταριών για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV), με τις συνολικές επενδύσεις να ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του το 2008. Σήμερα, η Hyundai Motor Europe διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 580.000 οχημάτων ετησίως στην περιοχή, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, ενώ στόχος της είναι περισσότερο από το ήμισυ της περιφερειακής παραγωγής να αφορά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Τα μοντέλα που παρουσιάζονται στο Παρίσι, όπως το IONIQ 3, το ολοκαίνουργιο TUCSON και το ολοκαίνουργιο BAYON, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της στρατηγικής που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον εξηλεκτρισμό και τις τεχνολογίες λογισμικού σε όλο το φάσμα της αστικής, οικογενειακής και επαγγελματικής κινητικότητας. Η δέσμευση της Hyundai στην Ευρώπη είναι μακροπρόθεσμη. Η εταιρεία σχεδιάζει, εξελίσσει, δοκιμάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται τα οχήματά της στην Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους πελάτες. Μέχρι το 2030, οι συνολικές επενδύσεις της στην Ευρώπη θα ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας ότι, σε μια περίοδο όπου άλλοι κατασκευαστές περιορίζουν τις δραστηριότητές τους, η Hyundai ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική της δέσμευση στην ευρωπαϊκή αγορά.