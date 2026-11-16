Η απάντηση του νέου υφυπουργού Εσωτερικών για τις απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο της αδερφής του, οι οποίες φτάνουν το 1,1 εκατ. ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα.

«Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου», αναφέρει σε δήλωσή του ο Βαγγέλης Λιάκος με αφορμή δημοσίευμα που αποκαλύπτει ότι το λογιστικό γραφείο της αδερφής του (το οποίο στεγάζεται στο ίδιο ακίνητο με το πολιτικό του γραφείο) έχει πάρει απευθείας αναθέσεις άνω του 1,1 εκατ. ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ο νέος - μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη – υφυπουργός Εσωτερικών τονίζει πως είναι «απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω ορισμένα πραγματικά γεγονότα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα.

Η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή.

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Το λογιστικό της γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα μας, η οποία ξεκίνησε το 1982. Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.

Οι επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής μου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής μου περιφέρειας.

Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή.

Η διαφάνεια, ο σεβασμός στους θεσμούς και η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων αποτελούν για μένα σταθερές αρχές».

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