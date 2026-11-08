Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ίδιος.

Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων και τη διαφάνεια στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού ανοίγει η καταγγελία του ο Τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛ.Α.Σ., Γρηγόρη Θεοδωράκη, με αφορμή δημοσίευμα του In.gr που αφορά πρόσωπα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, κ. Μπεκίρη.

Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα δίκτυο δημόσιων συμβάσεων στην Αχαΐα, από το οποίο φέρονται να επωφελούνται συγγενείς, φίλοι και στενοί συνεργάτες του συγκεκριμένου κυβερνητικού στελέχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φέρονται να κατευθύνονται σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων μέσω συμβάσεων με δημόσιους οργανισμούς. Η καταγγελία εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αναθέσεις, τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες.

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβερνητική πρακτική των απευθείας αναθέσεων, κάνοντας λόγο για φαινόμενα που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων επιχειρηματικών και προσωπικών κύκλων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, προαναγγέλλοντας αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

«Αυτό το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, των στημένων διαγωνισμών και της κατασπατάλησης των χρημάτων του ελληνικού λαού θα τελειώσει», είναι το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του.

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Αναλυτικά:

«Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του In.gr, συγγενείς, φίλοι και κολλητοί του δήθεν εθελοντή διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, κ. Μπεκίρη, βρίσκονται στο επίκεντρο ενός προκλητικού χορού δημοσίων συμβάσεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φέρονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να μοιράζονται σε μια κλειστή παρέα της Αχαΐας μέσω δημόσιων οργανισμών. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Αυτό το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, των στημένων διαγωνισμών και της κατασπατάλησης των χρημάτων του ελληνικού λαού θα τελειώσει. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) δεσμεύεται ότι και το τελευταίο ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού θα κατευθύνεται εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη της κοινωνίας».

{https://www.youtube.com/shorts/-mfs47yITas}