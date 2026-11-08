Τα ζητήματα που θα τεθούν επί τάπητος αποκάλυψε σε συνέντευξη τύπου η πρώην πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, Ανα Μπρνάμπιτς.

Τη σύγκληση της ιδρυτικής συνεδρίασης του νέου κοινοβουλίου της Σερβίας για την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου ανακοίνωσε η πρώην πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Ανα Μπρνάμπιτς.

Η πρώτη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 10 το πρωί της 17ης Νοεμβρίου αφού στις 5 Νοεμβρίου η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK) επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών και ενέκρινε την κατανομή των εδρών. Στην ημερήσια διάταξη θα βρεθούν έξι θέματα που αφορούν την επικύρωση των εντολών των βουλευτών, την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρων, τον διορισμό του γενικού γραμματέα, αλλά και την εκλογή των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των μόνιμων διεθνών αντιπροσωπειών.

Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών θα ξεκινήσει και η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης από τα κόμματα που έλαβαν την πλειοψηφία. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των κομμάτων θα πρέπει να επικυρωθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο των 90 ημερών. Μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο γηραιότερος βουλευτής, Στόγιαν Ραντένοβιτς.

Οι 250 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο κατανέμονται με βάση τα αποτελέσματα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 25 Οκτωβρίου. Στη νέα Βουλή ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα – Οι Φοιτητές Νικούν» θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία με 140 έδρες, ενώ ο κομματικός συνασπισμός «Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ενωμένη Σερβία» λαμβάνει 103 έδρες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Βουλή μπαίνουν επίσης 7 βουλευτές από τα κόμματα των εθνικών μειονοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η «Συμμαχία των Ούγγρων της Βοϊβοντίνα – Μπάλιντ Πάστορ» και η «Αλβανική Συμμαχία» θα πάρουν δύο έδρες, ενώ από μία έδρα εξασφάλισαν οι συνδυασμοί των Μουσουλμάνων, «Ρασίμ Λιάγιτς – Ανθρώπινα (SDP – CDP)», «SDA Σάντζακ – Φύλακες του Σάντζακ» και «Ουσάμε Ζούκορλιτς (SPP) – Κίνημα για την Ενοποίηση».