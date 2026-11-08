Η εκλογική αναμέτρηση διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα σύνθετο πολιτικό σκηνικό.

Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αναμένεται να λάβει την Κυριακή ο Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός πολιτικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, οι οποίες δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι θα αναθέσει στον 66χρονο πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων την προσπάθεια συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού. Ο Άιζενκοτ θα έχει στη διάθεσή του έως έξι εβδομάδες για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη, διαφορετικά η εντολή ενδέχεται να περάσει στον Νετανιάχου.

Η εκλογική αναμέτρηση διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα σύνθετο πολιτικό σκηνικό. Ο συνασπισμός του Νετανιάχου εξασφάλισε 53 έδρες, ενώ ο Άιζενκοτ και οι σύμμαχοί του συγκέντρωσαν 48. Τα δύο αραβικά κόμματα κατέλαβαν συνολικά 19 έδρες, καταγράφοντας ιστορική επίδοση. Καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οι διαπραγματεύσεις αναμένονται δύσκολες.

Ο Άιζενκοτ γεννήθηκε στην Τιβεριάδα από γονείς μετανάστες από το Μαρόκο και μεγάλωσε στην Εϊλάτ. Ακολούθησε μακρά στρατιωτική σταδιοδρομία, αναλαμβάνοντας το 2003 τη διοίκηση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη, κατά τη δεύτερη Ιντιφάντα.

Το 2015 έγινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, θέση που διατήρησε έως το 2019, επί πρωθυπουργίας Νετανιάχου. Εισήλθε στην πολιτική το 2022 και μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 συμμετείχε στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο. Αποχώρησε τον Ιούνιο του 2024, διαφωνώντας με την επιδίωξη «ολοκληρωτικής νίκης» στη Γάζα αντί μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

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Η προσωπική του διαδρομή σημαδεύτηκε από την απώλεια ενός γιου και δύο ανιψιών του στον πόλεμο στη Γάζα. Το 2025 ίδρυσε το κεντροδεξιό κόμμα Yashar, επιδιώκοντας να προσελκύσει ψηφοφόρους δυσαρεστημένους από την πολιτική Νετανιάχου.

Παρά τη σύγκρουσή του με τον πρωθυπουργό, ο Άιζενκοτ διατηρεί σκληρές θέσεις σε ζητήματα ασφάλειας. Απορρίπτει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στο άμεσο μέλλον, υποστηρίζει περιορισμένη επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη και δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τη βία των εποίκων.

Παράλληλα, ζητά διερεύνηση των αποτυχιών των υπηρεσιών ασφαλείας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ενώ οι θέσεις του για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ παραμένουν κοντά σε εκείνες του Νετανιάχου.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον εάν θα καταφέρει να συγκροτήσει κυβερνητική πλειοψηφία, ανοίγοντας τον δρόμο για πολιτική αλλαγή στο Ισραήλ, ή εάν το αδιέξοδο θα προσφέρει στον Νετανιάχου νέα ευκαιρία παραμονής στην εξουσία.